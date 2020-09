Korona ja syysflunssa samaan aikaan? Infektiolääkärit muistuttavat kahdesta tärkeästä varotoimesta: ”Niiden ottamisesta tulee ehdottomasti huolehtia”

Flunssakausi jyllää Suomessa ja influenssakausi on vasta edessäpäin. Infektiolääkärit kertovat, millaisia riskejä on, jos sairastuu samanaikaisesti sekä flunssaan että koronaan.

Syksy tietää flunssakauden alkamista. Nyt on liikkeellä paljon rhinovirusta, mikä on yksi tyypillisimpiä flunssan aiheuttajista.

Lapin keskussairaalan infektiolääkäri Markku Broas muistuttaa, että nyt koronan keskellä flunssaa olisi syytä välttää kaikin keinoin.

– Yleensä jos on samanaikaisesti kaksi hengitystieinfektiota, niin taudinkuva voi olla huonompi ja vakavampi, Broas kertoo.

Lapin keskussairaalan infektiolääkäri Markku Broas. ­

– Jos on esimerkiksi influenssa ja siihen tulee vielä päälle pneumokokkibakteerin aiheuttama keuhkokuume, niin tilanne voi olla hankalampi.

Sitä Broas ei kuitenkaan osaa kertoa, onko flunssaa sairastavilla suurempi riski saada koronainfektio.

– En tiedä, onko sellaista tutkimusta olemassa, että jos on normaali syysflunssa, että kuinka paljon se altistaa toiselle virusinfektiolle ja ennen kaikkea koronainfektiolle.

– Tällä hetkellä koronan esiintyvyys on onneksi kohtalaisen maltillinen ja normaalit flunssat ovat yleisempiä.

Infektiosairauksien erikoislääkäri Veli-Jukka Anttilan mukaan taudit leviävät nyt erityisesti nuorten keskuudessa, sillä heillä on paljon kontakteja.­

HUS:n infektiosairauksien erikoislääkäri Veli-Jukka Anttila pitää epätodennäköisenä, että ihminen sairastuisi esimerkiksi influenssaan ja koronaan samanaikaisesti.

– Yleisesti on ajateltu, että jos saa yhden viruksen, niin se hieman ehkäisee muiden samanaikaisten virusten tulemista, eli harvoin on samaan aikaan monta virusta. En uskalla kuitenkaan varmuudella sanoa, sillä korona on uusi asia emmekä tiedä siitä tarpeeksi, Anttila toteaa.

Infektiolääkäreiden mukaan erityisesti riskiryhmäläisillä infektiot voivat johtaa pahimmillaan hyvinkin vakavaan taudinkuvaan ja tehohoidon tarpeeseen.

– Riski on ennen kaikkea iäkkäillä ja sellaisilla henkilöillä, joilla lääkkeet tai sairaudet aiheuttavat puolustuskyvyn heikkoutta. Näillä henkilöillä hengitystieinfektio on aina isompi riski ja sitten jos on kaksi hengitystieinfektiota samanaikaisesti, niin riski lisääntyy, Broas kertoo.

– Jos kaksi virusta kilpailee elimistössä ei se helpota hoitoa, koska siinä joudutaan hoitamaan myöskin sitä influenssavirusta, Anttila toteaa.

Influenssakausi on vielä edessäpäin. Suomessa kausi-influenssaepidemia ajoittuu yleensä marraskuun ja huhtikuun väliseen aikaan. Anttilan mukaan on mahdollista, että influenssakausi jää tänä vuonna edellisvuosia heikommaksi.

– Voisi ainakin toivoa, että influenssaepidemia jäisi kohtuullisen vaisuksi ja siihen voi olla syynä se, että ihmiset välttelevät kontakteja, matkustelua ulkomaille ja käyttävät maskeja ja pesevät käsiään. Mitään takuuta tästä ei kuitenkaan ole.

Influenssarokote on maksuton riskiryhmiin kuuluville.­

Lääkärit kehottavat silti erityisesti riskiryhmäläisiä ottamaan sekä influenssarokotteen että pneumokokkirokotteen.

– Erityisesti jos miettii influenssavirusta, joka on normaalia flunssavirusta kovempi taudinaiheuttaja, niin olisi hyvin tärkeää, että influenssarokotus otettaisiin entistä pontevammin, kertoo Broas.

– Sekä influenssarokote että pneumokokkirokote olisi tärkeä riskiryhmään kuuluville ja yli 64-vuotiaille. Niiden ottamisesta tulee ehdottomasti huolehtia, koska ne vähentävät vakavien hengitystieinfektioiden riskiä, jotka tässä samassa riskiryhmässä aiheuttavat vakavampia tauteja, Broas jatkaa.

Myös Anttila pitää rokotteen ottamista tärkeänä.

– Olisi hyvä, että ihmiset ottaisivat rokotteen influenssaa vastaan. Emme halua sitä toista virusta tähän lisäksi.

Rokotteiden lisäksi on syytä huolehtia koronan keskellä tutuista hygieniaohjeista ja turvaväleistä.

– Ne on hyvin tärkeä muistaa, koska niillä estetään myös näitä muita normaaleja hengitystieinfektioita, Broas sanoo.