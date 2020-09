Puita kaatuu pian kuin heinää – sähköyhtiö selittää, miksi Aila-myrsky tekee poikkeuksellisen pahaa jälkeä

Pitkäkestoinen ja laajalle leviävä myrsky aiheuttaa syksyllä tavallista enemmän sähkökatkoja. Monessa kodissa katkoja voi tulla useita peräkkäin ja ilman sähköä joudutaan olemaan pitkään, sillä sähköverkon korjaaminen on rajuilmalla vaikeaa.

Pohjanlahdella pohjoistuuli puhaltaa jo myrskylukemissa. Aila-myrsky aiheuttaa torstain aikana puustovaurioita laajalla alueella. Se merkitsee tavallista enemmän sähkökatkoja, kun myrskytuuli kaataa puita ja katkoo oksia.

– Tästä on muodostumassa poikkeuksellisen pitkäkestoinen myrsky. Se alkaa rannikkoseudulta ja tulee kattamaan ensi yön ja huomisen päivän aikana hyvin pitkälti koko eteläisen Suomen. Vasta torstai-iltana tuulet alkavat tyyntyä, Elenian viestintäjohtaja Heini Kuusela-Opas kertoo.

Elenia varoittaa sähkökatkoista Twitter-tilillään. Sähköyhtiön mukaan puustovaurioita on tulossa laajalti, koska puissa on lehdet, maa on märkää ja tuulen suunta on poikkeuksellisesti pohjoisesta.

– Pohjoisesta tuulee harvemmin. Puusto ei ole tottunut sellaiseen tuulensuuntaan, mikä lisää puustovaurioita. Lisäksi lehdet ovat puussa, sieltä on tulossa valtavan paljon sadetta ja maa on ennestään märkä. Puusto tulee olemaan myrskyssä hyvin painava, koska lehdessä olevat puut ottavat lisäpainoa vedestä, Kuusela-Opas kuvailee.

Lisäksi tuulennopeudet ovat sellaisia, että sisämaassa puhisee vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen kova myrsky. Monen asian summa saa aikaan sen, että puuta kaatuu pian helposti kuin heinää. Puiden kaatuminen taas katkoo sähköjä.

– Puut voivat kaatuessaan katkoa ilmajohtoverkkojen sähköverkkoa, vaurioittaa sähköpylväitä ja synnyttää sähköverkkoon hyvin monenlaisia vaurioita.

Myrsky peittää alleen koko eteläisen Suomen, joten sähkökatkoja tulee alueella, missä on paljon asutusta.

– Tässä vaiheessa on mahdoton ennakoida, missäpäin pahimpia vaurioita tulee. Myrskystä tekee poikkeuksellisen paitsi sen kesto myös sen maantieteellinen laajuus.

Rajuilmalla ei kannata lähteä mökille maastoon kulkemaan, jotta puita ei kaadu niskaan, Kuusela-Opas varoittaa. Sähkökatkojen varalta kannattaa varata vettä, pitää jääkaapit ja pakastimet kiinni. Myrskyä ennen on hyvä raivata pihalta puutarhakalusteet, trampoliinit ja muu irtotavara suojaan.

– Sähkökatkoissa maltti on valttia. Sähköverkkoa päästään korjaamaan maastoon sitten vasta, kun työ on ehdottoman turvallista, eivätkä puut kaadu päälle.

Pahimmillaan sähkökatkoja voi tulla useita peräkkäin tai yksittäinen katko voi kestää yli vuorokauden. Sähköyhtiön mukaan pahin tilanne on edessä aamuyöstä ja varhain torstaiaamuna.

– Missään nimessä ei itse saa mennä raivaamaan, jos sähköverkon päälle on kaatunut puita tai oksia roikkuu johdoilla. Kaikki sähköverkkoon liittyvä työ kuuluu ehdottomasti ammattilaisille.