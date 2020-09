Aila iskee pian voimalla – näin varaudut myrskyyn: autot, pihat, sähkölaitteet...

Pohjanmaan pelastuslaitoksella tehtiin IS:n pyynnöstä listaus lähestyvän myrskyn varalta.

Voimakas syysmyrsky Aila-iskee ennusteen mukaan ensimmäisenä ja kovimmalla raivollaan Pohjanmaan rannikolle torstain vastaisena yönä.

Siellä tuhojen torjunnasta vastaa Pohjanmaan pelastuslaitos, jonka vastuualue ulottuu Kristiinankaupungista Pedersöreen asti. Noin 200 kilometrin rannikkokaistale sisältää alavia aukeita ja merenrantaa, jossa tuulella on tilaa puhaltaa ja näyttää voimaansa.

– Jos omistaa veneen, niin ensimmäisenä olisi hyvä käydä tarkistamassa veneen kiinnitys ja tyhjentää vene vedestä, päivystävä palomestari Aatu Isotalo Pohjanmaan pelastuslaitokselta Vaasasta sanoo.

– Kotipihassa on nyt viimeistään aika sitoa kaikki irtonainen ja laittaa esimerkiksi rakennusten ovet hyvin kiinni.

Monen lapsiperheen pihalla seisovat trampoliinit ovat keveytensä ja suuren pinta-alansa vuoksi otollisia saaliita myrskytuulille.

– Trampoliinit voivat lähteä tuulen mukaan ja aiheuttaa vahinkoa. Ne on hyvä purkaa tai ainakin sitoa kiinni.

Puita kaatuu varmasti tuhatmäärin, sillä puut ovat vielä lehdessä ja silloin tuuli tarttuu niihin voimalla.

– Jos mahdollista, autot ja muu irtain kannattaa siirtää loitommalle puista.

Rankat sateet pehmentävät maan ja silloin esimerkiksi pintajuuriset kuuset kaatuvat helposti. Vastoin yleistä käsitystä, melko monella männyllä on syvälle ulottuvan paalujuuren sijasta pintajuuri ja myös mänty voi tuottaa ikävän yllätyksen kaatuessaan.

Sähkökatkoja on suurella todennäköisyydellä luvassa. Jos sähkölle on välitöntä tarvetta, moni on jo hankkinut polttomoottorikäyttöisen aggrekaatin ja siihen polttoainetta.

– Ihan jokaisella olisi syytä olla taskulamppu ja siihen paristoja.

Pitkittyvä sähkökatko voi sulattaa jääkaapin tai pakastimen. Jos pakastinta ei halua pitää käynnissä aggrekaatilla, voi sen kylmyyttä turvata pakastamalla kylmäkalleja tai vaikkapa jäädyttää vettä tyhjissä muovipulloissa.

– Jääkaappi säilyy viileänä tunteja, jos sen ovea ei turhaan avata.

Myrskytulet repivät pahimmillaan kattopeltejä irti. Pelastuslaitos käy usein kiinnittämässä pressuja, jotta sadevesi ei pääse aiheuttamaan tuhojaan. Kaukaa viisas hankki pressuja etukäteen mahdollisen kattovaurion varalle.

Pohjanmaan pelastuslaitoksen ainoassa ympäri vuorokauden miehitetyllä paloasemalla johtokeskuksen miehitystä on vahvistettu myrskytehtävien varalta. Alueen muut 39 paloasemaa toimivat sopimuspalokuntina.

Myös Ilmatieteen laitos on laatinut yhdessä pelastuslaitosten edustajien kanssa toimintaohjeita myrskyyn.

Ohjeiden mukaan matkustamista olisi syytä lykätä, sillä myrskypuuskat voivat kaataa puita teille tai vaikeuttaa auton ohjattavuutta. Jos autoilu on välttämätöntä, mukaan on syytä varata lämpimiä ulkoiluvaatteita, ruokaa ja juomaa. Vesillä liikkumista kannattaa välttää.

Matkapuhelimet kannattaa ladata ennakkoon. Ohjeistuksessa kehotetaan myös kytkemään pois ne sähkölaitteet, joihin pääsee käsiksi.

Myrskyn aikana ohjeistus neuvoo siirtymään sisätiloihin tukevaan rakennukseen, pois ikkunoiden läheisyydestä. Telttakatokset, kevyet rakennelmat tai ulkorakennukset eivät ole turvallisia.

Myöskään mahdollisia omaisuusvahinkoja ei pidä yrittää korjata myrskyn aikana. Hissien käyttöä on syytä välttää sähkökatkosten varalta.