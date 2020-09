Syysmyrsky on nimetty Ailaksi – tänne iskevät aluksi kovimmat tuulet

Merialueille tuuli puhaltaa puuskissa jopa 35 metriä sekunnissa jo keskiviikona. Torstaina myrskypuuskat leviävät lännestä maan etelä- ja keskiosaan.

Suomea pian ruhjovaan myrskyyn pitää varautua nyt ihan tosissaan, sillä luvassa voi olla jopa laajoja sähkökatoja.

Norjan ja Ruotsin yllä muhinut matalapaine saapuu keskiviikkona kohti Suomea ja aiheuttaa kovan myrskyn.

Suomeen saapuu Skandinaviasta voimakas matalapaine, joka sataa runsaasti maan keskivaiheilla ja voimistaa Pohjanlahdella pohjoistuulen myrskylukemiin.

Ilmatieteen laitos kertoo Twitter-tiliään, miten Aila-myrsky etenee.

– Tuuli alkaa voimistua myrskylukemiin merialueilla tänään iltapäivästä. Myöhemmin illalla ja huomenna on maa-alueilla odotettavissa myrskypuuskia.

Runsaita sateita koko maassa

Tuhot eivät jää vain tuulen aiheuttamiksi, vaan keskiviikosta on tulossa märkä päivä, kun vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen voimakas syysmyrsky liikkuu Pohjanlahdelle ja Ahvenanmaalle ja etenee sieltä sisemmälle Suomeen ja lähes koko maahan.

Oulusta Jyväskylän korkeudelle sataa vuorokauden aikana kaikkialla yli 30 millimetriä vettä.

Myrsky etenee koko Suomeen torstaihin mennessä

Ennakkoon oli jo tiedossa, että ensimmäisinä myrskytuulten uhreina ovat Maarianhaminan ja Merenkurkun merialueet.

– Myrsky iskee ensimmäiseksi keksiviikkona Vaasan merialueille viimeistään kello 18. Tuulen voimakkuus on vähintään 21 metriä sekunnissa. Merellä voi kuitenkin puhaltaa puuskissa jopa 35 metriä sekunnissa, Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko kertoo.

Myrskyn reitit alkavat hahmottua hänen mukaansa jo melko tarkasti.

– Merialueilla myrsky etenee myöhemmin kohti Kokkolaa, Pietarsaarta Oulua ja Kemiä. Tuulen voimakkuus ylittää myrskylukemat eli 21 metriä sekunnissa.

Alanko kertoo, miten myrsky etenee maa-alueille ja missä se on ennusteen mukaan voimakkainta.

– Myrsky saavuttaa maa-alueet viimeistään torstaiaamuna kello 9. Vaasan seudulla tuulilukemat saavuttavat myrskylukemat eli 21 metriä sekunnissa, Forecan Alanko sanoo.

Myrsky ei jää vain Pohjanmaan seuduille, vaan se ravistelee laajasti Suomea. Torstaina myrskypuuskat leviävät lännestä maan etelä- ja keskiosaan.

– Pian myrsky saavuttaa Keski-Suomen. Jyväskylän seudulla koetaan myrskylukemia. Rintama etenee kohti Länsi- ja Lounais-Suomea ja Pirkanmaata eli isoista kaupungeista osansa saavat Pori, Turku ja Tampere, hän sanoo.

Miten kovasti myrsky iskee pääkaupunkiseudulle ja milloin?

– Myrsky saavuttaa Helsingin torstaiaamuna. Puuskissa tuulet puhaltavat 21 metriä sekunnissa. Pian torstai-iltapäivinä myrsky koettelee taatusti vahvasti koko pääkaupunkiseutua, Alanko painottaa.

Puuskissa hirmumyrskylukemia

Kun merellä puhaltaa 35 metriä sekunnissa puuskissa merellä on kova luku, sillä jos keskituulen nopeus on vähintään 33 metriä sekunnissa, kyse on hirmumyrskyssä.

Näin suuria keskituulen nopeuksia ei ole Suomen merialueilla mitattu ja nyt on kyse siis puuskissa mitattavista lukemista.

Merellä Suomen suurin keskituulen nopeus 32,5 m/s mitattiin Kökarissa 2.1.2019. Myös 31 m/s on mitattu muutamaan otteeseen kuten esimerkiksi Valassaarilla 25.2.1971 ja Korsnäsin Moikipäässä 15.12 1975 sekä 23.12.1975.