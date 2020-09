Koronarokotteista odotetaan jännittäviä uutisia jo ehkä ensi kuussa – IS selvitti vastauksia avoimiin kysymyksiin

Asiantuntijat neuvottelevat parhaillaan rokotusstrategiasta – hankintalistalla on useita erilaisia rokotteita.

Kiinalaisen Sinovac Biotech -yhtiön rokoteaihio on jo edennyt viimeisen vaiheen kliinisiin testeihin, joita yhtiö tekee Brasiliassa ja Indonesiassa. Valmiste on perinteinen, se perustuu toimintakyvyttömiksi tehtyihin koronaviruksiin.­

Tehokas ja turvallinen rokote koronavirusta vastaan – sitähän tässä nyt kaikki odottavat. Kansalaiset, terveysviranomaiset, poliitikot, talousviisaat ja valtion tulo- ja menoarvion laatijat. Rokotteen tulo markkinoille loisi uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen, avaisi yhteiskuntaa ja piristäisi elinkeinoelämää.

Useat rokoteaihiot ovat jo loppusuoralla ja niin sanotun faasi 3:n tehotutkimusvaiheessa. Jännittäviä hetkiä on edessä loka-marraskuussa, kun tutkimusten tuloksia saadaan julkisuuteen. Toiveikkaiden arvioiden mukaan rokotteita saataisiin markkinoille jo vuodenvaihteessa, mutta aikataulusta ei ole minkäänlaista varmuutta.

Laboratorioteknikko valvoo Oxfordin ja AstraZenecan koronavirusrokotteen valmistusta italialaisessa Catalent-yhtiössä.­

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL laatii parhaillaan rokotusstrategiaa yhdessä Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän KRAR:n ja sosiaali- ja terveysministeriön STM:n kanssa ja määrittelee riskiryhmiä, joille rokotusta tarjotaan ensimmäisenä.

IS otti selvää, missä vaiheessa suunnitelmat ovat ja voidaanko rokotusohjelman aikataulua jo tarkentaa. Vastauksia antoivat THL:n ylilääkäri, vaksinologi Hanna Nohynek, ylilääkäri Sari Ekholm STM:stä sekä KRAR:n edellinen puheenjohtaja, professori Harri Saxén.

– KRAR käsittelee asiaa kokouksessaan 22. syyskuuta. Vielä on liian aikaista tarkentaa (rokotusten) aloittamista, koska yhdelläkään rokotteella ei ole vielä myyntilupaa EU:ssa, kertoo Nohynek IS:lle.

THL:n ylilääkäri, vaksinologi Hanna Nohynekin mukaan vielä ei ole tiedossa, mikä rokote olisi riittävän tehokas ja turvallinen, jolloin on järkevää varautua useammalla rokotteella.­

Professori Saxénin mukaan kiinnostavinta on nyt seurata, millaisia tuloksia rokotekehittäjät julkaisevat tehotutkimuksistaan.

– Näitä tuloksia odotellaan jo loka-marraskuussa. Samoin turvallisuusdataa kertyy koko ajan. Eli mitä pidemmälle tutkimukset etenevät, sitä enemmän tiedämme rokotteiden turvallisuudesta, Saxén sanoo. Hän toimi KRAR:n puheenjohtajana elokuun loppuun saakka.

” Suomeen – ja muuallekin Eurooppaan – saadaan todennäköisesti ensin pieni määrä rokotetta, ja sen vuoksi prioriteetit pitää sopia, eli miettiä kenelle rokotteita ensin tarjotaan.

Varautuuko Suomi edelleen siihen, että rokotteita saadaan maahan aluksi vain pieni määrä?

– Kyllä, tämä on todennäköistä, sanoo ylilääkäri Sari Ekholm.

Saxén on samaa mieltä:

– Tämä on se todennäköisin tapa, jolla rokottaminen alkaa. Suomeen – ja muuallekin Eurooppaan – saadaan todennäköisesti ensin pieni määrä rokotetta, ja sen vuoksi prioriteetit pitää sopia, eli miettiä kenelle rokotteita ensin tarjotaan.

Tarkoitus on hankkia useamman eri vaikutusmekanismin rokotteita. Miksi ja mistä mekanismeista on kysymys?

– Tutkimuksissa on seitsemän eri tavalla toimivaa rokotetta, ja useamman tyypin rokotteita pyritään saamaan, Ekholm kommentoi.

Nohynekin mukaan syy on selkeä:

– Koska vielä ei ole tietoa siitä, mikä rokote olisi riittävän tehokas ja turvallinen, on järkevää varautua useammalla rokotteella.

KRAR päätyi suosittelemaan jo 17. elokuuta, että Suomi varaa väestölleen kolmea eri rokotetyyppiä: adenovirusvektorirokotetta, mRNA-rokotetta sekä erityisesti ikääntyneitä varten rokotetta, joka voi sisältää immuunivastetta tehostavan apuaineen eli adjuvantin.

Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän entisen puheenjohtajan professori Harri Saxénin mukaan vanhusväestön rokottaminen voi osoittautua ongelmalliseksi.­

Oxfordin yliopiston ja lääkeyhtiö AstraZenecan rokoteaihio perustuu adenovirusvektoriin. Siinä tavanomaista nuhakuumetta aiheuttavaan virukseen on liitetty yksi tai useampi geeni uuden koronaviruksen perimästä. Vastaava rokote on kehitetty Suomessa työryhmissä, joita johtavat professorit Kalle Saksela, Seppo Ylä-Herttuala ja Kari Alitalo.

Niin sanottua lähetti-rna:ta eli mRNA:ta sisältävää rokotetta puolestaan kehittää muun muassa yhdysvaltalainen Moderna. Virusvektorirokotteen tavoin tämäkin aihio on rakennettu modernin geeniteknologian avulla. Näissä rokotteissa ei käytetä lainkaan adjuvantteja – niitä lisätään vain perinteisiin rokotevalmisteisiin.

– Nyt tarjolla on tosiaan erilaisia rokotteita, kommentoi professori Saxén.

– Niin sanotut rna- tai dna-rokotteet ovat uusinta uutta, ja niiden avulla viedään elimistöön geneettinen koodi, joka sitten hakeutuu soluihin ja alkaa tuottaa rokkoainetta eli niin sanottuja antigeenejä. Näitä rokotteita saadaan aika nopealla aikataululla tehtyä, mutta kolikon toinen puoli sitten on, että tekniikka on uusi, eikä esimerkiksi haittoja juuri tunneta eikä myöskään suojan kestoa. Sitten kehitteillä on ’tavanomaisempia’ rokotteita, joissa on käytetty virusten osasia tai kuolleita, tapettuja viruksia.

Vapaaehtoinen koehenkilö saa pistoksen koronarokotekokeessa Hollywoodissa, Yhdysvalloissa. Laajoissa faasi 3:n testeissä puolet kokeeseen osallistuneista saa rokotetta, puolet lumevalmistetta.­

Keille rokotusta tarjotaan ensimmäisenä?

KRAR:n mukaan rokotteita hankitaan niin paljon, että kaikki jotka rokotteen haluavat, tulevat sen saamaan.

Tarkoitus on hankkia jokaista rokotetta määrä, joka vastaa 80 prosenttia Suomen väestöstä. Tämä suositus saattaa vielä muuttua, kun uutta tietoa rokotteiden teho- ja turvallisuustutkimuksista julkaistaan.

Arvioiden mukaan rokotuksen saisivat ensimmäisinä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstö ja muut riskiryhmät.

– Riskiryhmiä ei ole päätetty, kertoo STM:n Ekholm.

– Riskiryhmien määritelmä on juuri työn alla, mutta korkea ikä on suurin riskitekijä kuolemanvaaraan, kommentoi puolestaan Nohynek.

Sote-ammattilaiset luetaan riskiryhmään kuuluviksi, sillä he ovat suoraan tekemisissä tartunnan kantajien ja hoitoon hakeutuvien potilaiden kanssa.

– Tähän arviolta 400 000 ihmisen joukkoon kuuluvat kaikki sosiaali- ja terveysalan työntekijät sairaankuljetuksesta ja sosiaalitoimesta lääkäreihin ja hoitajiin, Saxén kertoo.

Saxénin mukaan vanhusväestön rokottaminen voi osoittautua ongelmalliseksi.

– Vanhukset kyllä juurikin tarvitsisivat rokotteen, mutta voi olla – niin kuin on laita monen muun rokotuksen kanssa – että rokotteen teho on huonompi vanhuksilla verrattuna esimerkiksi työikäisiin ihmisiin. Mutta tämä asia tarkentunee lähiaikoina, professori sanoo.

Koronatoimia vastustavat mielenosoittajat kokoontuivat Münchenissä 12. syyskuuta.­

Onko vaara, että koronaepidemia lisää rokotevastaisuutta?

Lääketieteellisen The Lancet -lehden tuoreen artikkelin mukaan suomalaisten luottamus rokotteisiin on kasvanut viime vuosina. Lehden julkaisemassa tutkimuksessa ei kuitenkaan ole ehditty selvittää koronapandemian vaikutusta kansalaisten rokote-epäröintiin.

– Vielä on liian aikaista sanoa. Teimme keväällä kolme kyselytutkimusta, joissa kysyimme halukkuutta ottaa koronarokote, ja halukkuus oli suoraan ikäriippuvainen, Nohynek sanoo.

– Olemme toistamassa ja laajentamassa kyselytutkimusta asiasta nyt syksyllä, sen jälkeen olemme viisaampia.

Ja näin professori Saxén:

– Aika monessa paikassa on kyselty kansalaisilta, kuinka moni ottaisi koronarokotteen, jos sitä nyt tarjottaisiin. Vastaukset ovat vaihdelleet muun muassa iän ja maan mukaan, mutta keskimäärin kaksi kolmesta ottaisi rokotteen. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua esimerkiksi jos turvallinen rokote saadaan, ja epidemia toisaalta jatkuu, professori arvioi.

– Ylipäätään meillä Suomessa rokotusepäröinti ei ole mielestäni merkittävästi lisääntynyt, mutta esimerkiksi Keski-Euroopassa tilanne taitaa olla toisenlainen.