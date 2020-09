Ylilääkäri Asko Järvinen huomauttaa, että kevään tilannetta ei voida suoraan verrata nykyhetkeen, eikä kevään lukuja voida verrata nykyisiin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvisen mukaan koronavirustilanteen kokonaiskuva ei ole Suomessa juuri muuttunut.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen sanoi aiemmin IS:n haastattelussa, että koronan kokonaisvaikutus täytyy arvioida uudelleen.

Keväällä korona näytti Salmisen mukaan paljon vaarallisemmalta taudilta kuin se on osoittautunut. Keväällä ei Suomessa ollut kuvaa, mikä on oireiden kirjo

– Se miltä korona näytti keväällä, ei ihan pidä paikkansa. Keväällä näytti siltä, että ne ihmiset, joilla on korona, ovat aika sairaita, Salminen totesi.

Järvisen mukaan asiassa on monta puolta. Hän huomauttaa, että kevään tilannetta ei voida suoraan verrata nykyhetkeen, eikä kevään lukuja voida verrata nykyisiin.

– Keväällä testattiin paljon pienempi osa ihmisistä, eli positiivisten koronanäytteiden prosenttiosuus oli iso. Nyt kun testejä tehdään paljon enemmän, löydetään isompi osa sairastuneista ja positiivisten näytteiden osuus tutkituista on nyt hyvin pieni. Keväällä tautia oli siten enemmän, vaikka tapausmäärät olisivat olleet samaa tasoa kuin nyt.

– Pelkästään sairastuneiden määriä vertaamalla voi tulla harha siitä, että tilanne näyttää tällä hetkellä vähemmän vaaralliselta. Tilanteen ero tulee ilmi myös vähäisenä sairaalahoidossa olevien potilaiden määränä tällä hetkellä.

Uusien infektioiden alkuvaiheessa korostuvat usein vaikeat tapaukset.

HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen huomauttaa, että koronavirus on riskiryhmiin kuuluville edelleen vaarallinen.­

Järvinen listaa kolme asiaa, jotka ovat koronatilanteen osalta paremmin kuin keväällä.

Ensimmäinen asia on kuolemantapausten väheneminen. Järvisen mukaan koronatauti pääsi alkuvaiheessa leviämään hoivan piirissä aiheuttaen kuolemia. Nyt iäkkäimpien ihmisten sairastumista on saatu estettyä, ja kuolemantapaukset ovat siten vähentyneet.

Tällä hetkellä iso osa koronaan sairastuvista on nuoria aikuisia, jotka sairastavat koronan useimmiten lieväoireisena. Kukaan heistä ei kuitenkaan voi olla varma siitä, etteikö saisi myös vaikeamman taudin.

– Tilanne on siltä osin muuttunut jos katsotaan pelkästään kuolemantapauksia.

Toinen asia, mikä on mennyt parempaan suuntaan, on Järvisen mukaan koronan vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden yli 50-vuotiaiden hoidon parantuminen. Heidän ennusteensa on ylilääkärin mukaan parempi kuin keväällä.

– Kolmas asia on se, että terveydenhuolto ei ole kriisiytynyt voimakkaasti.

Järvinen huomauttaa, että kevään lukuja ei voida verrata nykyisiin, koska keväällä testattiin paljon pienempi osa ihmisistä ja positiivisten koronanäytteiden prosenttiosuus oli iso.­

Tässä tuleekin Järvisen mukaan tärkeä huomio.

– Kun tauti iskee kovalla voimalla, silloin kuolleisuuskin kasvaa myös nuoremmissa ikäryhmissä. Tätä riskiä ei Suomessa olla sivuutettu. Jos tauti etenee ilman, että sitä kyetään rajoittamaan, meillä on edelleen riski joutua tilanteeseen, jossa terveydenhuollon kapasiteetti on vähintäänkin koetuksella.

Virus itsessään ei siis ole muuttanut muotoaan. Järvinen huomauttaa, että koronavirus on riskiryhmiin kuuluville edelleenkin vaarallinen. Taudin etenemisen rajaamista on ylilääkärin mukaan edelleen järkevää tehdä.

Järvinen kertoo, että tällä hetkellä HUSissa positiivisten löydösten prosenttiosuus on hieman noussut, joka kuvastaa sitä että koronatautia kiertää Suomessa hieman enemmän, kuin mitä vaikkapa kesällä.