Jos mitään ei olisi tehty, koronan kuolinluvut olisivat todennäköisesti moninkertaiset, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Korona on vaarallinen tai ei ole, mutta ainakin se on tarttuvaa tai sitten ei ole ja matkustus korkean tartuntamäärän alueilta pitää pysäyttää tai sitten ei pidä.

Ihme on, jos noin selvillä analyyseilla ja linjauksilla ei synny järkeviä päätöksiä.

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kertoi eilen 15.9. Ilta-Sanomien haastattelussa https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006635940.html , että korona ei olekaan niin vaarallinen tauti kuin keväällä arveltiin. Salmisen mukaan keväällä taudin tappavuus näytti nykyistä paljon suuremmalta, koska keväällä testattiin kovin vähän.

Tosin keväällä THL ja kaikki muutkin korostivat, että todellinen tartuntamäärä oli todennäköisesti monikymmenkertainen todettuihin verrattuna. Jos kuolleisuutta tarkasteli tuon arvion pohjalta, se näytti suurin piirtein samalta kuin nytkin.

Varsin yleinen on nyt arvio, jonka mukaan koronan vaarallisuutta on ylipäätään liioiteltu, koska tartuntoja on oikeasti aika vähän ja kuolleita vielä vähemmän.

Olisikin katastrofi, jos tartuntoja ja kuolleita olisi hurja määrä, vaikka koronaa on torjuttu niin raskailla ja kalliilla keinoilla, ettei Suomessa ole sellaisia ennen käytetty.

Ruotsissa korona on vaatinut lähes 6 000 kuolonuhria.

Asukaslukuun suhteutettuna se vastaisi noin 3 100 kuollutta Suomessa alle kuudessa kuukaudessa.

Suomessa kuolee vuosittain noin 54 000 ihmistä.

Ruotsissakin on tehty paljon toimenpiteitä koronan torjumiseksi. Jos mitään ei olisi tehty, luvut olisivat todennäköisesti moninkertaiset.

Asioiden monimutkaisuuden takia jokainen löytää itselleen sopivan tulkinnan ja toimii sitten sen mukaisesti. Erinomainen esimerkki on maskikäytäntö. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vähätteli maskien merkitystä ja tarinoi aiheesta ihan mitä sattuu, kunnes lopulta taipui vastentahtoisesti suosittelemaan maskien käyttämistä joukkoliikenteessä. Vähättelyn vaikutus näkyy siinä, kuinka paljon maskeja käytetään väentungoksissa. Käykää katsomassa, omalla vastuulla toki.

Toinen esimerkki löytyy matkustamisesta. Suomeen voi pian rajoituksetta tulla maasta, jossa koronan ilmaantuvuusluku on enintään 25. Tästä STM pitää tiukasti kiinni. Ministeri Kiurun mukaan kuulemma tuokin raja merkitsee katastrofia. Työ- ja elinkeinoministeriö on aivan eri mieltä.

Kovin moni maa ei täytä Suomen vaatimuksia. Ruotsi rajan alapuolella jo kävi, mutta on taas matkalla kieltolistalla.

Espoon luku on tätä kirjoitettaessa yli 26. Sopivasti tulkiten voi kysyä, onko järkevää estää ruotsalaisten pääsy tänne samoilla tartuntaluvuilla. Tämäkin argumentti vielä esitetään koronaväittelyssä. Millähän sen joku kumoaa? Vastuu on joka tapauksessa kuulijalla.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.