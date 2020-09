Ahvenanmaalla varustaudutaan jo vuoden kovimpaan myrskyyn – saaren huipulla pelätään tuhoja: ”Kaikki irtonainen sidottu”

Ahvenanmerellä hirmumyrskystä jäätiin viime tammikuussa vain hieman, nyt Getabergenin huipulla sidotaan tuoleja.

Syksyn ensimmäinen myrsky iskee ennusteen mukaan keskiviikon ja torstain välisenä yönä ja lujaa. Läntisillä merialueilla tulee 20–24 metriä ja Ahvenanmaalla jopa 25 metriä sekunnissa. Luvassa on ilmatieteilijöiden viileän asiallisen määritelmän mukainen kova myrsky.

Tuulet ovat niin kovia, että kyseessä saattaa olla jopa vuoden kovin myrsky.

Saarimaakunnan huipuilla liki sadan metrin korkeuteen kohoavan Getabergenin huipulla valmistaudutaan jo tulevaan.

– Kaikki irtonainen on sidottu tai viety ulkoa sisälle, Magnus Österlund Soltuna Restaurant & Cafésta kertoo.

Soltuna Restaurant & Caféssa valmistauduttiin myrskyyn.­

Getabergenin huipulla sijaitsevasta ravintolasta on matkaa edessä avonaisena aukeavalle Selkämerelle kolme kilometriä. Sieltä tuulella on voimaa puhaltaa esteettä.

– Tuolta pohjoisesta se tuuli yleensä tulee, Österlund tietää.

Kahvilan terassilta avautuvat näkymät kauas.­

­

Lähestyvä myrsky on ollut saarelaisten ja 500 asukkaan Getan kunnassa puheenaiheena, kuinkas muuten.

– Kyllä siitä keskustellaan ja pelätään vahinkoja. Omenat ovat monella puissa ja tuuli voi repiä oksia alas.

Turistikausi alkaa olla ohi, mutta vielä on parina viikonloppuna tilaisuuksia. Siksi ravintolaa ei vielä voi laittaa kiinni, vaikka myrsky lähestyykin.

Niillä seuduin on mitattu Suomen voimakkaimmat tuulet. Suomen ennätystuuli, hirmumyrskyn rajaa hiponut 32,5 metriä sekunnissa, tallentui Kökarin Bogskärissä mittariin viime tammikuun toinen päivä. Sellainen tuuli on Suomessa on hyvin harvinainen, tilastojen mukaan iskee kerran vain 50 vuodessa. Jos Bögskärissä olisi tuullut 0,5 metriä sekunnissa lujempaa, Suomessa oli koettu virallisen määritelmän mukainen hirmumyrsky.

Suomen aluevesirajojen äärilaidalla sinnittelevä Bogskärin luoto on noin 100 kilometriä Getabergeniltä etelään Ahvenanmeren puolella. Kun hirmulukemia hivoteltiin Bogskärissä viime tammikuussa, oli lakissa pitelemistä myös Ahvenanmaan pääsaaren huipuilla.

– Kyllä täälläkin silloin tuuli lujaa, mutta ei se mitään isompaa rikkoutunut.

­

­

Myrskyluokituksella tammikuun myrsky pääsi luokkaan ”ankara myrsky”. Se tarkoittaa, että laivat katoavat aaltovuorien taakse ja koko merenpinta on valkoisena.

Jos maalla tuuli yltyy luokkaan ”ankara myrsky” eli tuulen keskinopeus on 29–32 metriä sekunnissa, syntyy tuhoja. Metsää kaatuu ja jopa taloja siirtyy. Sisämaassa Suomessa se on harvinaista, mutta Ahvenanmaan huipulla tuulella on avarammat oltavat puhaltaa.

Tuntureilla tuuli hetkellisesti saavuttaa Suomessa hirmumyrskyn lukemat, mutta virallisiin ennätyksiin keskituulen pitää ylittää lukema kymmenen minuutin ajan.

Keskiviikon-torstain välisenä yönä ennustetuksi tulevan kaltaisia myrskyjä koetaan Suomessa noin viisi kertaa vuodessa.