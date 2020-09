Ovatko tavalliset suomalaiset muuttaneet suhtautumistaan koronaan? Emma: ”Kukaan ei jaksa loputtomiin”

Koronaviruksen tilannekuva elää jatkuvasti, ja tietoa tulee päivittäin. Onko ihmisten suhtautuminen muuttunut kuukausien kuluessa? IS kysyi.

Koronavirus on jyllännyt Suomessa kuukaudesta toiseen ja tuonut erilaiset rajoitukset sekä ohjeistukset osaksi suomalaisten arkea. Ajoittain tunnelin päässä on välähtänyt valoa, mutta usein uutiset ovat olleet synkkiä.

Yllä olevalla videolla ohikulkijat arvioivat omaa suhtautumistaan koronavirustilanteeseen.

Uusimpana käänteenä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen totesi, että koronaviruksen kokonaisvaikutus pitää arvioida uudelleen. Salmisen mukaan korona on yhä vakava tauti, mutta paljon pienemmälle osalle tartunnan saaneista kuin alkuun yleisesti arvioitiin.

Mitä mieltä tavalliset suomalaiset ovat omasta suhtautumisestaan koronaan? Onko asenne muuttunut?

Emma Salonen taluttaa pyöräänsä ystävänsä Anna Kaipaisen rinnalla. Salonen ja Kaipainen kertovat, että suhtautuminen on elänyt koronatilanteen mukaan.

– Tuntuu, että suhtautuminen on aika paljon vaihdellut – ehkä siis enemmän omaan suojautumiseen liittyen. Maskia on tullut käytettyä nyt enemmän, Salonen arvioi.

Kaipainen pohtii puolestaan, että uutisoinnilla ja koronatilanteesta kertovalla tietotulvalla on vaikutusta omiin ajatuksiin.

– Luulen, että medialla on ollut ainakin omaan suhtautumiseeni vaikutusta. Uutisia on tullut luettua paljon.

Anna Kaipainen (vas.) ja Emma Salonen uskovat, että koronauutisointi on vaikuttanut omaan suhtautumiseen. Salonen arvioi, että suhtautuminen on vaihdellut vallitsevan tilanteen mukaan.­

Kaipaisen mukaan ystävien tapaamista on joutunut korona-aikana harkitsemaan etenkin silloin, kun joku tuttavista on käynyt ulkomailla.

Salonen uskoo, että matkan varrella koronaviruksen olemassaoloon on vähitellen myös tottunut.

– Media tietenkin vaikuttaa suhtautumiseen. Toisaalta olen tottunut ajatukseen, että tämä on nyt läsnä. Akuutista kriisistä on menty vähän eteenpäin.

– Kukaan ei jaksa loputtomiin. Se on hirveän kuluttavaa. On vain elettävä sen kanssa, mitä on ja tottua uusiin tapoihin, Salonen summaa.

Osalle ihmisistä korona-aika tuntuu näyttäytyneen tasaisena rajoitusten aikakautena. Marjatta Johansson on suhtautunut koronaan varovaisesti heti pandemian ensihetkistä lähtien, eikä loppua näy.

– Se on ollut koko ajan samanlaista minulla. Tiesin, että korona leviää ja niin kävi. Odotin vain, että kerhojuttuihini tulisi muutoksia. Nyt niitä on tullut, mutta en ole kuitenkaan mennyt paikalle. Ne ovat sisätiloissa.

Marjatta Johansson on suhtautunut koronavirukseen alusta lähtien vakavasti. Kerhotoiminta on jäänyt edelleen väliin, koska se vaatisi sisätiloissa käymistä.­

Harri Mäntynen ja Kari Lappalainen seisovat Helsingin keskustassa juttelemassa matkailusta. Hekään eivät näe suhtautumisessaan suuria muutoksia.

– Minua tilanne huoletti jo keväällä. En kuitenkaan ole antanut huolen estää muuta kuin ulkomaanmatkailun. Siitä olimme juuri puhumassa, Mäntynen kertoo.

Kari Lappalainen on jatkanut niin ikään elämäänsä, mutta kiinnittänyt samalla huomiota omaan suojautumiseensa.

– Metrossa tulee käytettyä maskia. Se on tullut lisänä. Keväästä on kyllä palattu jo vähän enemmän normaaliin elämään. Maski pitää terveenä!

Kari Lappalainen (vas.) ja Harri Mäntynen ovat eläneet varsin tasaista korona-arkea. Kasvomaskit ovat tosin tulleet tutuiksi.­

Rautatieaseman kulmalla vastaan kävelevä Petteri Paajanen on kiirehtimässä junaan. Hän arvioi, että oma asenne on pysynyt tasaisen vakavana.

– Sanoisin, että suhtautumiseni on ollut koko ajan vakava. Olen ottanut asian alusta lähtien tosissaan ja pyrin ottamaan edelleen. Esimerkiksi nyt olen menossa junaan, joten minulla on kasvomaskeja mukana.

Paajasen korona-asenteisiin vaikuttavat ensisijaisesti selkeät valtiojohdon asettamat rajoitukset ja viranomaiset ohjeet.

– Kyllä hallituksen asettamat rajoitukset ovat vaikuttaneet voimakkaasti. En itse luota omaan tietooni, joten luotan muiden tietoihin.

Sosiaalisesta mediasta saa Petteri Paajasen mukaan nopeasti koronatietoa. Twitterin käyttö vaatii kuitenkin aikaa ja huolellisuutta. Paajanen arvioi, että suhtautuminen koronatilanteeseen on pysynyt varsin tasaisena. Hän seuraa hallituksen ohjeita.­

Tietoa Paajanen etsii esimerkiksi yhteisöpalvelu Twitteristä. Siellä keskustelu on usein nopeatempoista, ja mielipiteet voivat olla keskenään ristiriidassa.

– Mielipiteet voivat olla mitä sattuu. Pyrin siihen, että pystyisin edes muutaman tunnin rauhoittumaan ja katsastamaan tilanteen kunnolla.

Käsidesin käyttö, kasvomaskit ja tapaamisten rajoittaminen ovat Paajasen mukaan selkeimmät konkreettiset toimet, joita koronavirus on tuonut jokapäiväiseen elämään.