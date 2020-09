Mänttä-Vilppulassa löydettiin koronatartunta 2 työntekijältä ja 9 asukkaalta Punatulkun palvelukeskuksessa – tartuntalähdettä ei tiedetä

Mänttä-Vilppulassa sijaitsevassa Punatulkun palvelukeskuksessa on löydetty koronatartunta kahdelta työntekijältä sekä yhdeksältä siellä olevalta tai sieltä kotiutuneelta asukkaalta. Tapaukset ovat sattuneet Harjupeipon kuntoutusosastolla.

Tartuntalähde ei ole tiedossa, mutta sitä selvitetään. Tiedotteen mukaan kaikista asukkaista ja työntekijöistä on otettu koronavirusnäytteet. Lisäksi sairastuneet on siirretty eristykseen toisaalle. Altistuneet lähikontaktissa olleet on asetettu karanteeniin.

Myös Hämeenlinnassa on todettu koronatartunta Mainiokoti Larin Kyöstin hoivakodissa, Kanta-Hämeen keskussairaalasta kerrotaan. Tartunnan saanut iäkäs potilas on nyt sairaalahoidossa.

Tartunnan lähde ei toistaiseksi ole tiedossa. Tartunta todettiin eilen maanantaina, ja hoivakodin asukkaat ja henkilökunta on määrä testata tänään. Kaikkiaan asukkaita on 35.