Psykologi: kummassa 17-vuotiaalla on isompi vastuu – auton ratissa vai äänestäessä?

Psykologi ihmettelee, että Suomessa 17-vuotias ei saa äänestää, mutta hän saa ajaa henkilöautoa.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa sattui viikonloppuna kolme vakavaa liikenneonnettomuutta, joissa osallisina olivat 17-vuotiaat kuljettajat. Meri-Lapissa puolestaan mitattiin kovia nuorten kuljettajien ylinopeuksia.

Henkilöauton kuljettamiseen oikeuttavan ajokortin ikäraja on Suomessa pääsääntöisesti 18 vuotta. Ajokortin voi kuitenkin saada poikkeusluvalla jo 17-vuotiaana erityisistä syistä.

Ikäpoikkeuslupa voidaan myöntää, jos pitkät etäisyydet tai puuttuvat joukkoliikenneyhteydet tekevät kouluun, työhön, työharjoitteluun tai tavoitteelliseen harrastukseen kohtuullisessa ajassa pääsemisen hankalaksi.

Aiemmin ajokortin saaminen 17-vuotiaana vaati painavia syitä, mutta vuonna 2018 voimaan astunut ajokorttilaki kevensi ajokortin ikäpoikkeusluvan vaatimuksia.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin, että poikkeusluvalla 17-vuotiaana ajokortin saaneiden määrä on kymmenkertaistunut parissa vuodessa, ja alle 18-vuotiaita henkilöauton kuljettajia on liikenteessä enemmän kuin koskaan.

Liikennepsykologiaan perehtynyt neuropsykologi Sari Kukkamaa uskoo, että vuodenkin erolla iässä voi olla merkitystä auton ratissa, kun kyse on 17- ja 18-vuotiaista kuljettajista liikenteessä.

– Joitakin kansainvälisiä tutkimuksia on, joiden mukaan alle 18-vuotiailla on isompi onnettomuusriski, vaikka he saisivat intensiivisempää koulutustakin kuin 18-vuotiaat. Uskon, että ihan aivojen kehityksenkin kannalta vuodella jokin merkitys on.

– Johonkin se 18 vuoden ikäraja on perustunut silloin, kun se on päätetty. On ajateltu, että silloin ihminen on täysi-ikäinen ja hänelle voi antaa vastuun omista asioista.

Kukkamaan mukaan liikenneonnettomuusriski on kaikkiaan nuorilla ja nuorilla aikuisilla kuljettajilla korkeampi kuin vanhemmilla.

Liikenneturvan mukaan nuorten kuljettajien onnettomuusriski pienenee ajokokemuksen ja iän karttuessa.

Kukkamaa sanoo, että aivobiologian puolella aivojen kehitys jatkuu 25. ikävuoteen saakka.

– Nuorilla riskien havainnointi, vaaran arviointi ja pelon kokemukset ovat vähäisempiä kuin aikuisilla. Ja ”välittömästä mahtavasta” saatu mielihyvä on voimakkaampaa. Ongelmanratkaisukeinot ja sellainen päättelytaito, että mitä on järkevää tehdä, kun joku tunne valtaa mielen, ovat vielä kehitykseltään kesken.

– Nuoruuteen myös kuuluu, että pitää vähän kyseenalaistaa sääntöjä ja auktoriteetteja ja aikuisten sanomisia.

Hän ei kuitenkaan halua yleistää.

– Luulen, että heistä suurin osa ajaa ihan ok:sti. Jokaisella nuorella kehittyminen ja aikuistuminen on yksilöllistä, ja jokainen vuosi vie kehitystä eteenpäin.

Kukkamaa näkee epäsuhdan siinä, että Suomessa 17-vuotias ei saa esimerkiksi äänestää, mutta hän saa ajaa henkilöautoa, jolla voi aiheuttaa pahimmillaan vakavia vaaratilanteita, vammautumisia ja jopa menehtymisiä niin itselleen kuin muille.

– Minusta on mielenkiintoinen kysymys, että alle 18-vuotias ei saa ostaa tupakkaa eikä keskikaljaa tai äänestää, mutta hän saa ajaa autoa. Kummassa on isompi vastuu, kyse hengestä ja elämästä – auton kuljettamisessa vai äänestämisessä?

Kukkamaa ehdottaa, että poikkeusluvista ajokorttia varten päätettäessä pyrittäisiin jollain tapa arvioimaan kunkin yksittäisen nuoren vastuunottokykyä ja asennetta auton ratissa.

– Mielestäni pitäisi käyttää jonkinlaista harkintaa siinä, että kenelle 17-vuotiaille lupa annetaan. Arvioitaisiin, että kuka on riittävän kypsä saamaan ajokortin. Että onko ihmisen käyttäytymisen säätely sellaista, että hänet voi päästää auton rattiin. Nythän 17-vuotiaita ajokortin hakijoita ei Suomessa näin arvioida.