Kirjailija Veijo Baltzaria epäillään muun muassa törkeästä ihmiskaupasta ja törkeistä seksuaalirikoksista – rikoskomisario avaa poikkeuksellisen tapauksen taustoja

Uhreja oli esitutkinnan mukaan seitsemän. Uhrien syömistä, liikkumista, pukeutumista ja yhteydenpitoa rajoitettiin. He olivat ihmisarvoa loukkaavassa asemassa.

Kirjailija ja kulttuurineuvos Veijo Baltzaria epäillään törkeästä ihmiskaupasta, ihmiskaupasta, törkeästä raiskauksesta, raiskauksesta, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta.

Poliisin esitutkinnan mukaan uhreja oli seitsemän. Uhrit ovat syntyneet 1980–2000-luvuilla. Osa oli tekojen alkaessa alaikäisiä.

– Epäillyn asemassa on kolme ihmistä. Pääepäilty on mies. Kaksi epäillyistä on naisia, jotka ovat samalla myös asianomistajia eli uhreja. Naisia epäillään avunannosta ihmiskauppaan ja törkeään ihmiskauppaan, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Saara Asmundela kertoi.

Kahden myös epäillyn asemassa olleen naisen epäillään joutuneen myös ihmiskaupan uhriksi. Toinen heistä oli esitutkinnan alkuvaiheessa vangittuna, mutta hänet vapautettiin, kun tuli ilmi, että hänen itsensä epäillään joutuneen muun muassa ihmiskaupan uhriksi vuosikausien ajan.

– Esitutkinnassa on näyttäytynyt sellainen kaava, että nuoria naisia on värvätty teatteritoimintaan ja sitä kautta mukaan yhteisöön tiiviimmin. Lopulta asianomistajat ovat päätyneet asumaan rikoksista epäillyn miehen luona. He ovat joutuneet miehen määräysvallan alaiseksi. Värväämiseen on ollut vaikutusta pääepäillyn statuksella kulttuuritoimijana, Asmundela kertoi.

Uhreihin vaikutettiin esitutkinnan mukaan hyvin monella tavalla.

– Yhteisössä on ollut sääntöjä, jotka ovat koskeneet elämistä hyvin laajalti lähtien arkipäivän toimista, syömisestä, liikkumisesta ja viestintävälineiden käyttämisestä. Syömiseen on liittynyt erinäisiä sääntöjä, sitä on rajoitettu, Asmundela kertoi.

Uhrien pukeutumistakin rajoitettiin.

– Esitutkinnassa on tullut ilmi, että on ollut sääntöjä, miten nuoret naiset saa pukeutua ja ylipäätään käyttäytyä.

Asmundelan mukaan poliisi epäilee, että uhrit erkaannutettiin läheisistään eivätkä he saaneet olla yhteydessä yhteisön ulkopuolisiin.

Poliisi epäilee myös, että uhrien koulunkäyntiä tai opiskelua on myös jossain määrin rajoitettu.

Uhrit olivat jo ennen määräysvaltaan joutumista haavoittuvassa asemassa omassa elämässään. Pääepäilty on ollut poliisin mukaan tietoinen naisten haavoittuvasta asemasta, mutta käyttänyt sitä hyväkseen.

– Osa on ollut iältään varsin nuoria. Heillä on ollut elämässään eri tyyppisiä haasteita, joita en heidän suojelemisekseen halua yksilöidä. Esitutkinnassa on kyse vakavista rikoksista ja teko on hyvin poikkeuksellinen. Omalla urallani en ole koskaan törmännyt vastaavaan, Asmundela sanoi.

Poliisin mukaan yhteisössä vallitsi pelon ilmapiiri. Asmundelan mukaan uhreihin epäillään kohdistuneen väkivaltaa ja väkivallan uhkaa.

– Ihmiskauppa on hyvin monisyinen henkilöön käyvä hyväksikäyttörikos. Epäilemme, että asianomistajiin on vaikutettu koko elämän läpileikkaavalla tavalla. Uhrit ovat olleet epäillyn määräysvallan alla aika totaalisesti. Sellaisesta asetelmasta on aika vaikeaa alkaa kyseen alaistaan asioita. Asianomistajien lähipiirissä on ollut henkilöitä, jotka ovat alkaneet huolestua uhrien tilanteesta ja olosuhteista ja asia on sitä kautta tullut poliisin tietoon, Asmundela kertoi.

Poliisi teki viime marraskuussa epäillyn Tammisaaressa sijaitsevaan asuntoon kotietsinnän. Poliisi takavarikoi suuren määrän muun muassa erilaisia asiakirjoja sekä kuva- ja videomateriaalia.

– En kommentoi kuvamateriaalin sisältöä. Enimmäkseen se käsittelee yhteisön arkista elämää, mikä sinänsä kuvaa olosuhteita aika hyvin, kun se elämä on taltioitu. Näitä käytetään todisteina, Asmundela kertoi.

Osalla naisista oli työsopimus rikoksesta epäillyn yhdistykseen, osalla ei. Nekin, joilla on ollut työsopimus, ovat poliisin mukaan pääsääntöisesti siirtäneet erinäisissä osissa heille maksetun palkan rikoksesta epäillyn tilille.

Poliisi epäilee, että naiset velvoitettiin tekemään ylipitkiä työpäiviä korvauksetta tai ilman asianmukaista korvausta, vapaapäiviä tai lomia.

– Pääepäilty on kertonut oman näkemyksensä siitä, mitkä olosuhteet ovat olleet. Hänellä on hyvin erilainen näkemys tapahtumista kuin millaisena se poliisille on esitutkinnassa muodostunut asianomistajien ja todistajien kertomana, Asmundela kommentoi.

Uhrit ovat saaneet apua Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä ja Rikosuhripäivystyksestä.

– He ovat saaneet psykososiaalista tukea ja apua ihan käytännön asioihin. Iso kiitos, että nämä järjestöt ovat olleet auttamassa uhreja, Asmundela kiitti.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet 1.8.2004‒19.11.2019 välisenä aikana. Tapahtumapaikat ovat Helsinki, Espoo, Raasepori, Suonenjoki ja Kuopio.

Poliisin yli vuoden kestänyt laaja esitutkinta, jossa on kuultu muun muassa lähes sataa todistajaa, siirtyi nyt syyteharkintaan.

Veijo Baltzar on ollut vangittuna 21.11.2019 alkaen.