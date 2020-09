Tutkijat tekivät mielenkiintoisen havainnon: ruotsalaiset eivät kelpaa hirvi­kärpäsille – suomalainen hirvi­kärpänen sen sijaan on ärhäkkä tohelo

Hirvikärpänen on suomalainen menestystarina.

Suomalainen hirvikärpänen on ärhäkkä tohelo.

Ruotsalaiset hirvikärpäset ovat pienempiä ja säyseämpiä kuin suomalaiset hirvikärpäset.

Paitsi rotevampia ja ärhäkämpiä, suomalaiset hirvikärpäset ovat kapeampisiipisiä kuin ruotsalaiset eli ne ovat parempia lentäjiä ja räjähtävämpiä pyrähtelijöitä.

Karskeja spurttaajia.

Eikä siinä kaikki. Tutkijat ovat tehneet mielenkiintoisen havainnon.

Ruotsalaiset hirvikärpäset eivät juurikaan hyökkää ruotsalaisten kimppuun samalla tavalla kuin suomalaiset hirvikärpäset hyökkäävät täysin sumeilematta suomalaisten kimppuun.

Suomessakin kysymys on vahingosta, väärästä lajinmäärityksestä. Koheltava suomalainen hirvikärpänen luulee tavallista kaksijalkaista suomalaista metsänkulkijaa tavalliseksi nelijalkaiseksi hirveksi.

– Ruotsalaiset hirvikärpäset eivät lähde yhtä helposti ”väärään kelkkaan”, kertoo professori Arja Kaitala Oulun yliopistosta.

– Eivät sellaisina ”pilvinä” kuin Suomessa.

Hirvikärpäset suosivat rynnäköissään ihmisiä, joilla on yllä tummaa vaatepartta, erityisesti jos tekstiili on nukkainen tai karvainen, ja ihminen on liikkeessä.

Tunnetaan sanonta ”svengaa kuin hirvi”.

– Jos haluaa välttää hirvikärpäsiä, kannattaa käyttää vaalea ja sileää, Kaitala neuvoo.

Kysymys ei Kaitalan mukaan ole siitä, että suomalaiset olisivat ihmisinä karvaisempia kuin ruotsalaiset.

Tai että maanläheiset suomalaiset suosisivat tummempaa ulkoilumuotia kuin korkeaskandinaavinen verrokkiryhmä.

Eläintieteilijänä hän ei halua ottaa kantaa siihen, onko ruotsalainen hirvikärpänen älykkäämpi kuin suomalainen hirvikärpänen, jolla on vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen ylivoimaisia vaikeuksia erottaa ihminen hirvestä ja päinvastoin.

Syy on osin mysteeri. Hirvikärpästen suuri määrä Suomessa voi olla selittävä tekijä, edellä mainittu luontainen ärhäkkyys toinen.

Hirvikärpästen kansallisia eroja hyökkäävyydessä tutkittiin kokeessa, jossa niille näytettiin tummaa liikkuvaa ”haamua”.

Suomalaiset iskivät heti kiinni, ruotsalaiset eivät yhtä herkästi.

Koe tehtiin Suomessa. Ruotsalaiset hirvikärpäset oli kerätty hirvien makuupaikoilta Ruotsissa koteloina ja tuotu varta vasten Suomeen tosi toimeen.

Kokeessa ei toisin sanoen käytetty eläviä ruotsalaisia eikä eläviä suomalaisia.

Väärä eläin, ihminen. Hirvikärpänen on tehnyt virhelaskun.­

Selittäviä tekijöitä erilaiselle käytökselle saattaa löytyä historian saatosta.

Hirvikärpänen eli hirven täikärpänen eli Lipoptena cervi on täikärpästen heimoon kuuluva kaksisiipinen ulkoloinen.

Vaikka kyseessä on Suomessa ja Ruotsissa sama laji, suomalaisen ja ruotsalaisen hirvikärpäsen tarinat ovat erilaiset. Suomalainen versio on menestystarina, ja Suomi on hirvikärpästen luvattu maa, Eldorado.

Suomessa hirvikärpänen on mitä suurimmassa määrin hirven, Alces alces, seuralainen, Ruotsissa metsäkauriin, Capreolus capreolus.

Metsäkauris on Suomessa hirveen verrattuna marginaalinen laji, Ruotsissa se on erittäin runsas.

Kysymys on keskinäisestä sopeutumisesta, loisen ja isäntäeläimen.

Hirvikärpänen saapui Ruotsiin metsäkauriiden mukana etelästä, Tanskan salmien kautta, Suomeen se tuli hirvien mukana itäkaakosta, Karjalan kannakselta.

Ensimmäiset havainnot tehtiin 1960-luvulla.

– Se on meillä täysin riippuvainen hirvestä. Esiintymisen korrelaatio hirvitiheyden kanssa on täydellinen, Kaitala sanoo.

Lappiin hirvikärpänen ei ole maanvaivaksi asti levinnyt. Se lisääntyy porossa huonosti, samoin metsäpeurassa, poron sukulaisessa.

Mysteeri on, miksi ruotsalaiset hirvikärpäset eivät sekoita ruotsalaisia ja omia suosikkejaan metsäkauriita keskenään.

Tai eroaako suomalainen hirvestä vähemmän kuin ruotsalainen metsäkauriista?

Vajaa sata vuotta sitten, 1930-40 -luvuilla, hirvi oli Suomesta lähes kadonnut, metsästetty loppuun.

Rauhoitusten ja sotien päättymisen jälkeen hirvikanta alkoi kasvaa, erityisesti 1970-luvulta alkaen. Samalla alkoi hirvikärpänen nousta puheisiin ja uutisiin ja otsikoihin ja jo 1980-luvulla sen tunnettuisuus kasvoi voimakkaasti.

Yhä useammalla suomalaisella alkoi olla hirvikärpäsestä omakohtaista kutinaa, ja nykyisin se rinnastetaan jo lähes raamatullisiin vitsauksiin.

Kaitala ei varmuudella osaa sanoa, oliko tai missä määrin Suomessa oli hirvikärpäsiä ennen kuin hirvikanta ajautui sukupuuton partaalle.

Ainakaan hirvikärpästä ei mainita Seitsemässä veljeksessä, joka kertoo entisajan elämästä Suomen saloilla. Kalliomaalauksissa tunnetaan paljon hirviaiheita, mutta hirvikärpäsiä niistä ei ole löydetty.

– Meillä on nykyisin hirviä enemmän kuin koskaan ennen, Kaitala muistuttaa.

Yksi syy on suurpetojen vähyys, toinen on metsästyksen säätely.

Yhdessä hirvessä saattaa elää 20 000 hirvikärpästä. Vähintään. Sen jälkeen tutkijat lopettivat laskemisen.

Turkkiin on majoittunut sekä uroksia että naaraita, ja kummatkin imevät verta päivittäin. Parittelu on jatkuvaa, joskin äänetöntä, ja vaikka se ei olisi äänetöntä, hirven karvapeite vaimentaisi kaikki äänet.

Ilmiöstä on käytetty tutkijapiireissäkin ilmausta ”orgiat”.

– Se on hirvelle kauhea stressi, Kaitala arvelee.

Naaraat synnyttävät eläviä toukkia, jotka koteloituvat välittömästi ja kotelot karisevat turkista maahan.

Kun hirvi on kevättalvella yleiskunnoltaan heikoimmillaan, toukat kukoistavat pulleimmillaan. Syksyllä on toisin päin.

Ruotsissa hirvikärpänen lisääntyy hirvessä huonommin kuin metsäkauriissa.

Siksi sen levinneisyys noudattelee metsäkauriin levinneisyyttä eli päättyy Keski-Ruotsissa pian Uppsalan jälkeen.

Norja on jo saanut omat hirvikärpäsensä rajaseudulle.

Koska Suomessa hirvikärpäsiä tavataan Kemin seudulla, suomalainen ärhäkkä hirvikärpästyyppi saattaa levitä sieltä ”takaoven” kautta Ruotsiin.

– En näe sille mitään estettä, Kaitala sanoo.

Edes hirviaidat eivät hirvikärpästä pysäytä, kuten eivät aina hirviäkään. Se voi lentää sekä yli että läpi.

Ruotsalaisista säyseistä hirvikärpäsistä kertoi ensimmäisenä Maaseudun Tulevaisuus.

Kaitala suosittelee hirvikärpäsistä kiinnostuneille tutustumista internetin Ötökkäakatemian hirvikärpästen elämälle omistettuun sivustoon.