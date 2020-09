17-vuotiaiden kuljettajien ajo­käyttäytyminen pöyristyttää – asian­tuntija maalaa synkkää kuvaa talven liukkaista: ”Liikenteen seassa on paljon sellaisia...”

Ajokortin ikäpoikkeuslupiin vaaditaan tiukennuksia ja rajoitteita ja myös ajo-opetukseen muutoksia.

Liikenneturvallisuuden parissa työskentelevät ovat erittäin huolissaan ikäpoikkeusluvalla ajaville nuorille kuljettajille sattuneista onnettomuuksista.

Useissa viime aikojen liikenneonnettomuuksissa ja vakavissa liikenteen vaarantamisissa osapuolena on ollut 17-vuotias nuori kuljettaja, joka on saanut ajokorttinsa niin sanotun ikäpoikkeusluvan avulla.

Muun muassa Suomen autokoululiitto ilmaisee vakavan huolensa virkamiesten ja päättäjien välinpitämättömyydestä, kun nuorille kuljettajille on tapahtunut vakavia liikenneonnettomuuksia ”lähes päivittäin”.

Viikonloppuna Porin Laviassa kaksi henkilöautoa joutui nokkakolariin sorapintaisella tiellä mäenharjanteen kohdalla. Toisen auton 17-vuotiasta kuskia epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta.­

– Tehtyjen lakimuutosten myötä uusien kuljettajien kyky toimia liikenteessä turvallisesti ja vastuullisesti on alentunut merkittävästi. Suhtautuminen nopeusrajoituksiin ja muihin liikennesääntöihin on ollut useissa yhteyksissä täysin välinpitämätöntä, puheenjohtaja Jukka Kiviniemi toteaa Autokoululiiton tiedotteessa.

Liikenneonnettomuudet ja rajut ylinopeudet eivät ole tulleet liikenneturvallisuusasiantuntijoille kuitenkaan yllätyksenä.

– Eivät ne tulleet. Liikenneturva suhtautui varauksellisesti jo lain valmisteluvaiheessa. Poikkeusluvan tarkoitus ei ole aivan toteutunut suunnitellusti, Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen mietti.

– Tietyllä tavalla tämä oli liikenneturvallisuuden näkökulmasta ennakoitavissa. Muissa maissa on tehty ajokortin ennenaikaiseen saamiseen rajoitteita: ei saa esimerkiksi ajaa myöhään illalla tai yöllä tai kuljettaa muita ihmisiä kyydissä. Suomessa ei tällaisia rajoitteita tehty, Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry:n toiminnanjohtaja Sampsa Lindberg sanoo.

Liikenneturvallisuusjärjestöt olivat jo lainmuutosta edeltävällä lausuntokierroksella hyvin skeptisiä seurauksista.

– Harmi, että asiantuntijalausunnot eivät kovin paljon painaneet siinä poliittisessa tilanteessa. Järjestelmä vuotaa, kun poliisikin on esittänyt huolensa törkeiden rikkomusten osalta, Lindberg lisäsi.

Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat ry:n puheenjohtaja Jarmo Jokilampi painottaa, että ennen lakimuutosta nuorten tilanne liikenteessä oli monta vuotta todella hyvä.

– Nuorten kuolemat oli saatu puolitettua, ja Suomessa oli erittäin hyviä tutkimuksia, joita arvostettiin muualla Euroopassa. Sitten entinen liikenneministeri (Anne Berner) pyyhki kaikilla tutkimuksilla pöytää, Jokilampi harmitteli.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tekemässä ajokorttilakimuutoksen seurantatutkimusta, mutta se valmistuu vasta keväällä 2022, kun dataa ja tilastoja on riittävästi.

– Jos tämä olisi minun päätettävissäni, en odottaisi hetkeäkään! Tarvitaan nopeita korjausliikkeitä eikä odottelua, että lisää nuoria menehtyy. Jokainen nuoren kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus on täysin tarpeeton, Jokilampi sanoo.

Jokilampi muuttaisi heti ainakin opetuslupaopettajan vaatimuksia.

– Nyt opetuslupaopettajalle ei ole mitään koetta. Kyllä opettajan tiedot pitäisi testata teoriakokeella ensin. Ja samoin taustat, ettei huonoa ajoasennetta siirretä opetettavalle, Jokilampi vaatii.

Toisekseen Jokilampi vaatii, että ajo-opetettavalle pitäisi olla vähintään yksi tunti opetusta vaikeissa oloissa ja liukkaalla ajamista ajoharjoitteluradalla. Tällä hetkellä kaikki harjoitukset on mahdollista ajaa ajosimulaattorissa.

– Kaikki kunnia simulaattoreille, mutta äärikelien opettamiseen se ei ole kaikista paras. Simulaattorissa voi ajaa järkyttävällä vauhdilla, ja kun ”auto” lähtee käsistä, painetaan vain deleteä. Sellainen ei toimi elävässä elämässä, Jokilampi kuvaa.

Jokilampi pelkää pian koittavien liukkaiden kelien olevan vaarallisia harjoitteluvaiheessa vain simulaattoreissa ajaneille kuskeille.

– Kuukauden päästä ovat tulossa ensimmäiset liukkaat. Liikenteen seassa on paljon sellaisia, jotka eivät ole koskaan ajaneet livenä liukkaalla. Ja sitten kun pitäisi pysähtyä suojatien eteen... Kamala tilanne! Jokilampi pelkää.

Traficomin tilastojen mukaan 17-vuotiaille myönnettäviä ikäpoikkeuslupia on myönnetty lain voimaantulon – heinäkuun alun 2018 – jälkeen noin 23 000. Pelkästään tämän vuoden puolella noin 9 500 nuorta 17-vuotiasta on saanut ajokortin ikäpoikkeusluvan perusteella, ja hakemuksia on jonossa odottamassa käsittelyä 3 385.

Hakemuksista vain viisi prosenttia on hylätty, eli ikäpoikkeusluvan on saanut käytännössä jokainen, joka on osannut hakemuksen täyttää oikein.

– Jokainen hakemus käsitellään yksilöllisesti nuoren ja hänen huoltajansa kanssa ja selvitetään kulkemistarpeen syy, onko se opiskeluun, työharjoitteluun tai tavoitteelliseen harrastamiseen liittyvä, tiiminvetäjä Henna Antila Traficomista sanoo.

Nuori voi saada ajokortin ikäpoikkeusluvalla jo 17-vuotiaana, jos koulu-, työharjoittelu-, työ- tai tavoitteelliseen säännölliseen harrastukseen kuljettava matka on riittävän pitkä tai aikaa vievä.

Ajamista ei kuitenkaan rajoiteta vain näihin matkoihin, vaan ikäpoikkeusluvan saatuaan autoa voi ajaa missä ja milloin vain. Onnettomuuksiin johtaneet tapaukset ovat sattuneet kaikki vapaa-ajan ajeluissa.

– Ajokortti on ihan tavallinen. Korttiin ei ole määritelty ehtoa tai rajoitusta, mihin ajoihin lupa oikeuttaa. On ainoastaan velvollisuus pitää mukana ikälupapäätöstä 18-vuotiaaksi saakka, Antila kertoo.

Antila korostaa, että Traficom harkitsee vain kulkemistarvetta, ei hakijan soveltuvuutta ratin taakse.

– He käyvät samanlaisen kuljettajaopetuksen läpi kuin muutkin. Pelkällä ikäpoikkeusluvalla ei saa ajaa, vaan samanlainen opetus ja ajoharjoittelu sekä kuljettajantutkinto vaaditaan, Antila painottaa.

Autokoululiitto vaatii, että ikäpoikkeuslupien myöntämiseen tulee ottaa nykyistä huomattavasti tiukempi linja.

– Ratkaisujen tulee perustua perusteelliseen tarveharkintaan. Mikäli ikäpoikkeusluvan saanut nuori syyllistyy myöhemmin törkeään liikenteen vaarantamiseen, ajo-oikeus tulee ottaa häneltä välittömästi pois. Nuori voi tuolloin saada ajokortin takaisin vasta 18-vuotiaana suoritettuaan ajotutkinnon uudelleen, puheenjohtaja Kiviniemi vaati.