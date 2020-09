Mikkelissä käärittiin hihat abiturienttien vuoksi – karanteenissa olevat osallistuvat yo-kokeisiin purkutuomion saaneessa koulussa

Altistumiskaranteenissa olevat abiturientit osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin purkumääräyksen saaneesta Urpolan koulusta.

Mikkelissä syksyn ylioppilaskirjoitukset polkaistiin maanantaina käyntiin erikoisjärjestelyin. Viime viikolla paljastuneen jättialtistumisen vuoksi osa ylioppilaskokeisiin ilmoittautuneista asetettiin koronakaranteeniin.

Mikkelin kaupunki päätti ryhtyä toimiin, jotta jokainen terve abiturientti saisi mahdollisuuden osallistua syksyn ylioppilaskirjoituksiin altistuskaranteenista huolimatta.

Mikkelin lukion rehtori Jari Tuomenpurolle tämä on tarkoittanut paljon suunnittelua ja pitkiä päiviä. Tieto abiturienttien joukossa olleista tartunnoista ja altistumisista kantautui Tuomenpuron korviin viime viikolla tiistai-iltana.

Karanteenikirjoituksia ryhdyttiin rehtorin mukaan suunnittelemaan heti seuraavana aamuna.

– Ylioppilastutkintolautakunta totesi, että kirjoitusten järjestäminen karanteenissa oleville on lähes mahdotonta. Varmasti se pitääkin paikkansa, sillä se edellyttää paljon työtä, yhteistyötahoja sekä tarkoitukseen sopivat tilat. Meillä kaikki kuitenkin onnistui valtavan hyvin.

Tuomenpuro kertoo työskennelleensä myös viikonloppuna, laatien ylioppilaskirjoituksiin osallistuville yksityiskohtaisia ohjeita Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten laatimien ohjeiden pohjalta.

– Meillä on Essoten kanssa erittäin toimiva yhteistyö. He tulivat heti mukaan terveysturvallisuuden varmistamiseen ja laativat toimintaohjeet.

Erityisjärjestelyin pidettyyn kokeeseen osallistui maanantaina kolme ilmoittautunutta kokelasta. Keskiviikkona vuorossa on englannin koe, johon osallistuu 23 karanteenissa olevaa abiturienttia.

Karanteenissa olevat abit osallistuvat kirjoituksiin tyhjässä, purkutuomion saaneessa Urpolan koulussa.

– Karanteenikirjoitukset ja normaalit ylioppilaskirjoitukset järjestetään eri puolilla kaupunkia. Urpolan koulun rakennuksessa ei ole paikalla muita ihmisiä, kuin kokeen suorittajat ja valvojat.

Karanteenikirjoitusten kuvio on Tuomenpuron kertoman mukaan hyvin yksityiskohtainen.

Kaikki lähtee liikkeelle siitä, että jokaiselle kokelaalle annetaan yksilöllinen saapumisaika koulun pihaan. Kotoa lähtiessään on kokelaalla pitänyt olla kasvomaski suojanaan. Rakennukseen saa astua sisään vain, kun on saanut siihen luvan.

Autioituneen koulun aulassa kokelasta on vastassa Essoten sairaanhoitaja.

– Sairaanhoitaja tutkii kokelaan voinnin ja mittaa häneltä kuumeen. Lisäksi kokelaalta tiedustellaan oireista. Jos havaitaan, että oireita on, silloin kokelas ei pääse kirjoituksiin. Ainoastaan terveet henkilöt otetaan sisään.

Myös kirjoitussaliin siirrytään yksitellen. Mukana pitää olla riittävä määrä vaihtomaskeja sekä oma käsidesinfiointiaine. Sali on rakennettu siten, että kahden metrin turvavälit säilyvät koko kirjoitusten ajan.

Kun kirjoitukset ovat lopulta ohi, kokeen valvoja antaa luvan poistua yksi kerrallaan.

– Pihalta abiturientti saa poistua siten, ettei käytä julkisia kulkuvälineitä mennessään kotiin.

Tuomenpuron mukaan Mikkelissä altistuskaranteenissa on yhteensä 33 eri ylioppilaskokelasta.

Normaaleihin ylioppilaskirjoituksiin verrattuna turvaohjeet ovat karanteenikirjoituksissa huomattavasti tarkemmat ja suunnitellummat.

– Normaaleissa kirjoituksissa ei ole maskipakkoa ja turvavälit voivat olla pienemmät kuin kaksi metriä, Tuomenpuro kertoo.

Karanteenikirjoitusten pääarkkitehtina toimi Essoten ylilääkäri, pandemiapäällikkö Hans Gärdström. Hän kertoo, että suunnitelman laatiminen lyhyellä aikataululla oli haastavaa.

– Suunnitteluun osallistuneilla tahoilla oli haasteista huolimatta vahva tahto suunnitelman onnistumiseen. Kirjoitukset ovat nuorille hyvin merkittävä asia ja tämä piti saada onnistumaan.

Kokelaiden turvallisuuden takaaminen tartuntatautilaki huomioon ottaen vaati Gärdströmin mukaan paljon suunnittelua ja aikaa. Ylilääkäri kertoo menevänsä tiistaina henkilökohtaisesti koululle tarkistamaan järjestelyjen turvallisuuden.

– Keskiviikon kirjoituksiin osallistuu jo huomattava määrä ihmisiä, joten menen katsomaan, että kaikki järjestelyt ovat toimivia.

Ylilääkäri on laatimaansa suunnitelmaan tyytyväinen.

– Suunnitelma on koulun ja tartuntatautiviranomaisten puolesta hyvä. Erityisen hyvä asia on se, että abiturientit pääsevät kirjoituksiin. Tilanne on herättänyt nuorissa huolta, sillä moni on suunnitellut elämäänsä eteenpäin ja kirjoitusten siirtymisellä olisi ollut varmasti vaikutuksia, Gärdström toteaa.