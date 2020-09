Yksilöllisen työnhaun mallista odotetaan päätöksiä jo riihessä. Myös päivähoitomaksujen alentaminen on etenemässä.

Budjettiriihi laittaa alkuviikosta hallituksen pinnan ja istumalihakset koville. Koronakriisin vuoksi ensi vuoden budjetista joudutaan Säätytalolla neuvottelemaan epävarmuudessa, ja väännöistä on luvassa tavallistakin kovempia.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vakuutti silti tänään maanantaina, että ratkaisuja oli kuitenkin jo iltapäivään mennessä syntynyt.

Työllisyystoimien suhteen neuvottelut ovat kuitenkin IS:n tietojen mukaan ”yhä kovin kesken”, vaikka kokonaisuus alkaa hahmottua ja asioissa on edistytty. Neuvotteluja on käyty jo viikkojen ajan.

Valtiovarainministeriön esittämästä toimesta, eläkeputken poistosta, ei kuitenkaan odoteta IS:n tietojen mukaan päätöstä vielä syksyn riihessä, mutta valmistelu eläkeputkesta on käynnistymässä.

Hallituspuolueet ovat yksimielisiä siitä, että mikäli heikennyksiä kuten eläkeputken poistaminen tehdään, on oheen rakennettava samalla työntekijöiden turvaa ja hyvinvointia vahvistavia toimia. Hallituksella onkin toive, että myös työmarkkinajärjestöt kykenisivät pohtimaan joitakin työllisyyskokonaisuuden osia, kuten eläkeputken poistamista yhdessä.

– Voi olla, että myös muidenkin työllisyystoimien osalta työmarkkinajärjestöille annetaan vielä vähän toimeksiantoa lisää. Kokonaisuuden varmistamisessa voisi tulla kyseeseen tällainen lisäkierros, IS:lle kommentoidaan hallituslähteistä.

Asiasta kertoi aiemmin myös Helsingin Sanomat.

Työttömyysturva ja paikallinen sopiminen ovat IS:n tietojen mukaan etenemässä jatkovalmisteluun.

Pitkään valmisteilla olleesta yksilöllisen työnhaun mallista odotetaan päätöksiä jo riihessä. Mallissa työttömille laaditaan yksilöllinen työllistymissuunnitelma. Mallista puhutaan myös uutena aktiivimallina, työnantajapuolella käytetään tosin ilmaisua ”passiivimalli”, sillä työnantajapuolella katsotaan, että työnhaun velvoitteita koskevat ukaasit ovat liian heppoisia.

Myös päivähoitomaksujen alentaminen on IS:n tietojen mukaan etenemässä. Pääosa hallituspuolueista on maksujen alentamisen kannalla, mutta keskusta sen sijaan miettii vielä, onko kyse järkevästä siirrosta vai ei. Puolueen mukaan kyseessä on työllisyystoimi, jolla on melko suuri hintalappu.

Työllisyyskokonaisuuden lisäksi erimielisyyttä hallituksen sisällä on myös ilmastotoimista. Ainakin energiaverotuksesta käydään budjettiriihessä kiivasta vääntöä, jossa vastakkain ovat etenkin keskusta ja vihreät.

Yksi kiistakysymyksistä koskee energiaveron palautuksen poistamista, jonka hallitus on jo linjannut toteuttavansa. Keskusta haluaa järjestelmän poistamiselle pitkän siirtymäajan, vihreät haluaa poistaa kyseisen yritystuen kokonaan saman tien.

Energiaveron palautuksen poistamisen lykkääminen tukisi teollisuuden kilpailukykyä, mutta hidastaisi päästöjen vähentämistä.

Maanantaina oli auki myös lämmityspolttoaineiden veronkorotusten aikataulu ja sisältö. Hallituksen sisällä on erilaisia käsityksiä veronkiristyksen aikatauluttamisesta.

Hallitus aikoo kiristää ilmastosyistä lämmityspolttoaineiden verotusta 100 miljoonalla. Omakotiliitto on ollut huolissaan veronkiristyksen vaikutuksista pienituloisiin eläkeläisiin, jotka lämmittävät asuntonsa öljyllä.

Riihen kiistakysymyksiin kuuluu myös turpeen verokohtelu. Vihreät haluaa lopettaa turpeen energiakäytön mahdollisimman pian, kun keskustan sisältä on kuultu turvetta puolustavia puheenvuoroja. Turvetaistelussa on kyse myös siitä, minkälainen viesti hallituksen ilmastopolitiikasta välitetään ulospäin. Euromääräisesti tarkasteltuna kyseessä ei ole kovin iso asia, turpeesta maksetaan tällä hetkellä energiaveroa valtion kassaan noin 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Euromääräisesti huomattavasti suurempi kysymys on sähköveron laskeminen EU:n minimitasolle. Hallitus on tehnyt jo asiasta päätöksen, mutta sähköveroa käsitellään riihessä osana energiaverotuspakettia. Sähköveroale astuu todennäköisesti voimaan ensi vuoden alussa.