Kristiinankaupunkilainen kunnallispoliitikko syytteessä 46 kilon amfetamiinijutussa

Pohjanmaan käräjäoikeus aloitti maanantaina laajan huumejutun käsittelyn. Jutun keskiössä on kristiinankaupunkilainen perhe, jonka isä on yksi pääsyytetyistä. Myös vaimo ja alaikäinen poika ovat syytteessä. Syyttäjän mukaan perheen hallussa on ollut ainakin noin 46 kiloa amfetamiinia.

Jutussa on kaikkiaan noin 30 syytettyä. Sen käsittelyyn oikeudessa on varattu useita päiviä. Epäillyt rikokset ajoittuvat pääosin syksyn 2019 ja kevään 2020 välille.

Syytettyjen joukossa on muiden muassa kristiinankaupunkilainen entinen kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Peter Nygård (kesk). Häntä syytetään osallistumisesta amfetamiinin kuljettamiseen.

Nygård pyysi itse eroa kunnallisista luottamustehtävistään muutamia kuukausia sitten. Hän on ollut jonkin aikaa vangittuna rikostutkinnan aikana.