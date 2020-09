Kolumni: Kadehdin Iina Kuustosta – vaikka hänen tilanteensa ei ole minulta perheenisänä pois

Kun sukulaiset asuvat kaukana, lapsi pitää hoitaa käytännössä kaksin, kirjoittaa Ilta-Sanomien uutispäällikkö Tero Karjalainen kolumnissaan.

Näyttelijä Iina Kuustosen perheelle isovanhemmat ovat korvaamaton apu kiireisinä aikoina (IS 21.8.).

– Työaikamme ovat epäsäännöllisiä ja aikataulut tulevat lyhyellä varoitusajalla, joten ilman isovanhempien apua emme niissä tilanteissa pärjäisi, Kuustonen taustoitti.

Olen ollut perheenisä toukokuusta lähtien ja kadehdin Kuustosen sukuyhteisöä (vaikka Mikko-vaarin apu ei ole minulta pois), sillä kuulun muualta Helsinkiin muuttaneiden maakuntaheimoon. Helpottaisi, jos yksikin lähisukulainen asuisi edes tykinkantaman päässä.

Isänä kaikki on ollut uutta, mutta jotain on 3,5 kuukaudessa tullut opittua: nyrkkisääntö on, että oma meno on puolisolta pois.

Suomen velkaisissa asunnoissa käydään armotonta sotaa. Näyttämönä toimii perhekalenteri ja aiheena puolison jaksaminen vastaan omat menot. Jos sinä harrastat, niin minä hoidan vauvaa, joka yöllä seitsemästi herätti ennen kuin kukko lauloi.

Faija jeesailee

Kaupunkilaisten heimoon kuuluu nykyisin miljoonia suomalaisia. Monilla on lapsia ja suku lähellä. Helpottaa tosi paljon, kun faija jeesailee viikonloppuna, olen kuullut. Varmasti.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta on istuttu A-Studioita uupumukseen saakka, mutta sitä on mietitty vähän, miten perhe-elämä ja harrastukset sovitetaan yhteen.

Tämä ei ole kypsän aikuisen puhetta, mutta vinkkinä Suomen vauvapulasta huolestuneille, että perhe-elämän ja harrastusten sovittamatonta ristiriitaa mietitään monessa savussa.

Lastaan imettänyt Michelle Obamakin hermostui Barackille kuntosalilla käymisestä. Varmaa on, että jos lastenhoito jää liikaa puolison varaan, Oiva Toikan lasilintu lentää jossain välissä seinään.

Köyhä hoitaa lapsensa itse

Suomessa on ährätty muuttoa kaupunkeihin viime vuosikymmenet. Vanhat suvut ovat hajonneet, levälleen kuin rypälepommi. Entisessä Suomessa mummot, sedät ja tädit vahtasivat ikkunasta omat lapset ja naapurin kakarat. Isä saattoi käydä lapikaskurssilla ja äiti raanupiirissä. Joskus saattoi päästä hotellille tansseihin yhdessä.

Nyt ajatus järjestää yhteistä aikaa parisuhteelle tuntuu yhtä neliväriseltä haaveelta kuin naistenlehti, josta julkkispariskunnan neuvo törrötti silmiin. Hyvä kun vauva viihtyy lattialla sen aikaa, että ehtii pikaiseen vessassa istahtaa.

Vauvaa ei pukata illaksi mummolaan, koska sinne pitää lentää tai ajaa autolla. MLL:n lapsenlikka auttaa jos lompakossa on löysää, mutta se ei ole sama asia kuin mummi ja pappa. Maakuntaköyhä hoitakoon lapsensa keskenään.

Sukulaisten helpottamaa arkea elävä Iina Kuustonen kertoo päässeensä töissä näyttelemään ääritilanteita, joissa ihminen venyy yli rajojensa.

Itse olen nähnyt sellaisen tilanteen elävässä elämässä, kun loppuun riivitty äiti pudottaa lusikan lattialle ja kuppi menee nurin. Vauva on meille rakkain kaikista, mutta voisihan sitä vähän armoakin saada.