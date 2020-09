Miehen epäillään aloittaneen alaikäisten saalistamisen vankeusaikana – nyt jo 40 rikosilmoitusta

Epäiltynä on vuonna 1973 syntynyt mies, joka on tuomittu kahdesti aiemmin nuoriin poikiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Seksuaalirikoksista epäilty mies vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa perjantaina 31. heinäkuuta. Tuolloin poliisi oli kirjannut kokonaisuuteen liittyen 15 erillistä rikosilmoitusta. Nyt rikosilmoitusten määrä on 40.­

Helsingin poliisin tutkima, alaikäisiin poikiin kohdistunut seksuaalirikossarja jatkaa paisumistaan.

Tutkinnanjohtaja Jutta Antikainen viestittää Ilta-Sanomille poliisin kirjanneen tähän mennessä jo 40 erillistä rikosilmoitusta asiassa.

Tutkittavina rikoksina on useita törkeitä ja perusmuotoisia lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä sekä useita seksuaalipalveluiden ostamisia nuorelta.

Rikostutkinnasta uutisoitiin ensimmäisen kerran elokuussa. Tuolloin IS kertoi, että epäilty on vuonna 1973 syntynyt Tuomo Olavi Välikangas, jolla on entuudestaan kaksi vankeustuomiota alaikäisiin poikiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.

IS julkaisee miehen nimen poikkeuksellisesti jo esitutkintavaiheessa tämän raskaan rikoshistorian vuoksi.

Välikankaan epäillään tällä kertaa aloittaneen alaikäisten poikien saalistamisen jo vankeusaikanaan.

Tutkinnanjohtaja on vahvistanut asian aiemmin Ylelle. Myös käräjäoikeuden pakkokeino-osaston tiedoista käy ilmi, että uuden rikossarjan epäillään alkaneen jo toukokuussa 2018 ja jatkuneen vuoteen 2020 asti.

Välikangas vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa heinäkuun lopussa, ja hän on ollut tutkintavankeudessa siitä lähtien.

Mies tuomittiin ensimmäisen kerran seksuaalirikoksista vuonna 2006. Tuolloin Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet kolmen ja puolen vuoden vankeuteen vajaasta 30:sta rikoksesta.

Hän pääsi ehdonalaiseen huhtikuussa 2008 ja aloitti toisen seksuaalirikosten sarjan maaliskuussa 2009. Hän jäi kiinni vasta vuonna 2012, ja sillä kertaa lopputuloksena oli 10 vuoden vankeustuomio yli 60:sta rikoksesta.

Tätä tuomiota Välikankaalla olisi ollut jäljellä vuoteen 2022 asti. Koska hänellä oli aiempi tuomio taustallaan, hänen on täytynyt suorittaa 10 vuoden tuomiostaan vähintään kaksi kolmasosaa eli noin kuusi ja puoli vuotta ennen mahdollista ehdonalaista vapautta.

Ilta-Sanomien tiedossa ei ole, onko Välikangas ollut sijoitettuna esimerkiksi valvottuun koevapauteen. Valvottu koevapaus voisi alkaa aikaisintaan puoli vuotta ennen ehdonalaista vapauttamista.

Miehen toimintatapana aiemmissa rikoksissa on ollut tutustua nuoriin poikiin internetissä, ja pyrkiä sitten näiden kanssa fyysiseen kontaktiin.

Hänellä on ollut kymmeniä uhreja ympäri maata pääkaupunkiseudulta Lappiin. Hän ei ole esiintynyt nuorille välttämättä omalla nimellään vaan kertonut olevansa esimerkiksi ”Tuomas” tai ”Antti”.

Lisäksi hän on pyrkinyt pitämään uhrinsa hiljaisina antamalla heille rahaa tai lupaamalla tavaralahjoja. Joidenkin uhriensa kanssa hän oli tekemisissä vuosien ajan, toisten vain muutaman päivän.

Tällaisten rikosten tutkiminen on hyvin haastavaa, sillä tekojen arkaluontoisuuden vuoksi uhrit eivät läheskään aina ilmoita niistä poliisille tai muille viranomaisille. Lapset ja nuoret voivat salata asian myös vanhemmiltaan.

Aiemmilla kerroilla poliisi hakikin televalvonta- ja kuunteluluvat Välikankaan käytössä olleisiin liittymiin selvittääkseen, keiden kanssa hän oli ollut tekemisissä. Televalvonnoilla saatiin selville Välikankaan pitäneen yhteyttä kymmeniin alle 18-vuotiaisiin poikiin ympäri Suomea.

Jos epäilet itse joutuneesi tai lapsesi joutuneen seksuaalirikoksen uhriksi, tee siitä rikosilmoitus poliisille. Akuuteissa tilanteissa soita hätänumeroon 112.

Jälkikäteen rikosilmoituksen voi tehdä lähimmällä poliisiasemalla (Helsingissä Pasilassa: poliisi.fi/helsinki/yhteystiedot) tai verkossa: https://www.poliisi.fi/rikokset/sahkoinen_rikosilmoitus.