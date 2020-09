Mökkibuumi jatkuu – tällaisia talviasuttavia mökkejä saa 100 000 eurolla

Jo keväällä alkanut kesämökkien ja vapaa-ajan asuntojen kova kysyntä jatkuu, eikä loppua ole kiinteistönvälittäjien mukaan näkyvissä.

Kesämökkien ja vapaa-ajan asuntojen kauppa on jatkunut läpi kesän kiivaana. Ilta-Sanomat soitti kiinteistönvälittäjille kuuteen maakuntaan eri puolille Suomea, ja joka paikassa viesti oli sama: kysyntää on tällä hetkellä selvästi enemmän kuin aikaisempina vuosina.

– Buumi on näkynyt. Mökkikauppaa on ollut huomattavasti enemmän kuin moniin vuosiin, kiinteistönvälittäjä Seppo Väli-Klemelä Länsi-Uudenmaan Huoneistokeskuksesta sanoo.

– Kysyntää on ollut jopa enemmän kuin tarjontaa! kiinteistönvälittäjä Susanna Kylmäluoma posiolaisesta LKV-Posiosta lisää.

Kysyntä ei ole rajoittunut pelkästään perinteisiin kesämökkeihin. Ostajat ovat lisäksi kiinnostuneet talviasuttavista mökeistä, ja myös vapaa-ajan asuntokäyttöön muutettavien vanhojen omakotitalojen kysyntä on ollut korkealla.

– Myös muiden vapaa-ajan asuntojen kysyntä on kiivasta. Hyvin on kauppa käynyt, ostajat ovat liikkeellä, toimitusjohtaja Karita Karvonen kuusamolaisesta kiinteistönvälitystoimistosta LKV Saagasta iloitsee.

– Kesä on ollut vilkas. Vähän kaikenlaisia mökkejä on haettu. Kerros- tai rivitalossa asuvat kaupunkilaiset saattavat haluta kakkoskotia maalta, kiinteistönvälittäjä Vilma Annala Sp-Kodin Kangasalan konttorista kertoo.

Kiinteistönvälittäjien näkemysten mukaan mökkibuumiin löytyy kaksi selvää syytä.

Kun koronakriisi sulki maiden rajat ja teki ulkomaanmatkailun mahdottomaksi, ihmiset alkoivat kääntää katseitaan kotimaan matkailuun ja myös oman kesämökin kaipuu kasvoi.

Toisekseen etätöiden lisääntyminen ei katso töiden tekemiselle paikkaa, joten työt hoituvat kätevästi kesämökiltäkin ja mökillä voidaan olla pitkiä aikoja.

– On mielenkiintoista seurata, onko koronan ansiosta käyttäytyminen muuttunut pysyvästi siten, että ihmiset haluavat sitä omaa juttua ja rauhaa jostakin, erityisesti vapaa-ajan asuntojen kauppaan erikoistuneen Rantamökki Oy:n toimitusjohtaja Raimo Petäsnoro sanoo.

Ostajakunnassa on selvästi enemmän nuoria aikuisia kuin vielä vaikkapa kymmenen vuotta sitten. Se kertoo työperäisen mökkeilyn selvästä kasvusta. Samoin se, että kiinteistönvälittäjiltä kysytään entistä useammin kesämökin tietoliikenne- ja internetyhteyksistä.

– Juuri tällä viikolla asiakas kysyi lähimmän linkkimaston sijaintia. Hyvin yleinen kysymys on myös, miten nettiyhteydet pelaavat, Karvonen naurahtaa.

– Monelle tärkeää on, onko mökillä hyvä verkko ja pystyykö tietokoneen kanssa tekemään töitä, Annala kuvaa.

– 4G toimii nykyään jo käytännössä paikassa kuin paikassa. Se mahdollistaa työnteon. Mökistä on tullut puolittainen koti, jossa vietetään aikaa huhtikuusta lokakuuhun, Kylmäluoma lisää.

Eikä mökkibuumin päättymiselle näy edes loppua. Varkautelaisen Kotiankkuri Oy:n asuntomyyjä Ismo Voutilainen sanoo, että mökkejä ostetaan nykyään läpi vuoden.

– Joulukuussa myydään viimeiset, ja helmikuussa alkaa jo uusi sesonki. Vain tammikuu on hiljaisempi kuukausi, Voutilainen sanoo.

Mökkibuumin jatkuessa Ilta-Sanomat selvitti, millaisia talviasuttavia mökkejä Suomesta saa, jos ostobudjetti on esimerkiksi 100 000 euroa.

Selvä nyrkkisääntö on, että mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä hulppeamman ja paremmin varustetun mökin saa.

Väli-Klemelän mukaan Uudellamaalla hyvien kuivan maan mökken lähtöhinta on noin 70 000 euroa, ja järven- tai merenrantamökistä saa pulittaa helposti päälle 200 000 euroa.

– Monelle ostajalle voi tulla yllätyksenä, ettei oma budjetti riitä rantatontilla olevaan mökkiin, Väli-Klemelä sanoo.

Pohjoisemmaksi mentäessä 100 000 eurolla saa jo upeita ja tilavia mökkejä kauniin järvenrantamaiseman ääreltä.

Kiinteistönvälittäjät kuitenkin muistuttavat, että mökkiostoa harkitsevan kannattaa ensimmäisenä pohtia mökin käyttötarkoitus ja kriteerit omalle ihannemökille: halutaanko sen olevan puhdas lomakeidas vai onko siellä tarkoitus tehdä myös töitä, tuleeko juokseva vesi sisälle, onko sisävessa, lämmitys ja niin edelleen.

– Tärkeimpiä ovat ne omat kriteerit. Halutaanko ostaa pelkkä kesämökki vai ympärivuotisessa käytössä oleva asunto? Etäisyys palveluihin on tärkeä, samoin mökin sijainti varsinaiseen asuntoon nähden, ettei mökkimatka tule ikävänä yllätyksenä, Annala miettii.

– Tehdyt ja tulevat remontit, kulkuyhteydet, esimerkiksi talviauraus, talvikunnossapito ja mökin mukavuudet, Karvonen luettelee.

Useimmiten mökin halutaan jo ostohetkellä olevan hyvässä kunnossa ja vastaavan laadultaan tätä päivää.

– Ihmiset eivät halua ensimmäisenä ruveta tekemään remonttia, oli hintalappu mikä hyvänsä. Mökki halutaan suoraan käyttöön. Mökki ei saa olla myöskään mikään työleiri, eli esimerkiksi sisävessaa ja juoksevaa vettä arvostetaan, Voutilainen lisää.

Kylmäluoma muistuttaa, että juuri tällä hetkellä pääsy eroon omasta kesämökistä on helppoa. Etenkin kasvukeskusten lähellä olevien hyväkuntoisten mökkien myyntiajat ovat lyhentyneet roimasti.

– Suomessa on paljon mökkejä, joissa käydään vain vähän. Mökki vaatii kuitenkin paljon huolenpitoa. Nyt olisi hyvä sauma luopua mökistä, ettei se pääse ränsistymään ja mene itse edestään, Kylmäluoma sanoo.

Toisaalta korona-aika on saanut jotkut kiintymään omaan mökkiinsä uudelleen.

– On käynyt sellainenkin tilanne, että asiakas on ollut myymässä mökkiään, ja vaikka hän olisi saanut pyytämänsä myyntihinnan täysimääräisenä, hän on päättänytkin pitää mökin itsellään, Kylmäluoma sanoo.

Petäsnoro painottaa, että pohjoisempana mökkikauppaakin kovemmin on kasvanut tonttien myynti.

– Tonttimyynti on vilkkainta 3–4 vuoteen. Tontti on kuitenkin mökin sielu. Jos budjetti antaa myöden, kannattaa harkita sellaistakin, että ostaa tontin ja rakentaa tai rakennuttaa oman loma-asuntonsa, Petäsnoro miettii.

LOHJA, 45 neliötä, myyntihinta 89 000 euroa: Musta-Sulittu-lammen rannalla sijaitseva talviasuttava mökki, jossa kaksi huonetta, keittiö ja sauna sekä talousrakennus, vierasmaja ja ulkovessa. Sähkö-/puulämmitteistä mökkiä ei ole liitetty vesijohtoverkkoon, kaivo löytyy pihapiiristä.­

KEMIÖNSAARI, 103,5 neliötä, myyntihinta 98 000 euroa: 1940-luvulla rakennettua omakotitaloa myydään vapaa-ajan asuntona. Talossa on kahdessa kerroksessa yhteensä neljä huonetta, keittiö, pesuhuone ja sauna sekä erillinen varastorakennus ja autotalli. Talo on remontoitu perusteellisesti 2000-luvulla.­

KANGASALA, 98 neliötä, myyntihinta 99 000 euroa: Puolen tunnin ajomatkan päässä Tampereen keskustasta olevassa mökissä on neljä huonetta, tilava tupakeittiö ja kuivakäymälä. Pihapiiristä löytyvät lisäksi erillinen saunarakennus, maakellari, grillikota, kasvihuone ja kaksi varastorakennusta, auringonottoterassi sekä pieni (3 m x 6 m) uima-allas.­

HEINÄVESI, 71 neliötä, myyntihinta 75 000 euroa: Kermajärven rannalla olevassa 1980-luvun alussa valmistuneessa talviasuttavassa mökissä on kolme huonetta, mukaan lukien tilava tupa, jossa on leivinuuni ja takka. Puu-/sähkölämmitteisen mökin pihapiiriin kuuluu oma kaivo.­

KUUSAMO, 68 neliötä, myyntihinta 99 000 euroa: Mökki sijaitsee 38 kilometriä Kuusamon keskustasta Keski-Kerojärven rannalla. Mökissä on kaksi makuuhuonetta, oleskeluun tai yöpymiseen tarkoitettu parvi sekä takka ja sauna. Talviasuttavan (sähkölämmitys) mökin pihapiirissä on lisäksi varasto.­

