Palvelukeskuksen edustajat ja Päijät-Hämeen hyvinvointi­kuntayhtymä estivät yli 80-vuotiaan naisen osallistumisen miehensä hautajaisiin. Apulais­oikeusmies arvosteli päätöstä. Hänen mukaansa virheet olivat vakavia.

Palvelukeskuksessa asuneen yli 80-vuotiaan naisen oli määrä osallistua aviomiehensä hautajaisiin tämän vuoden toukokuussa. Palvelukeskuksen edustajat ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä estivät kuitenkin naisen osallistumisen.

He perustelivat päätöstään koronan poikkeusoloilla ja naisen terveydentilalla.

Naisen lapsi kanteli päätöksestä eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin totesi, että hyvinvointi­kuntayhtymä ja palvelukeskus toimivat virheellisesti.

– Palvelukeskuksessa sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä on toimittu virheellisesti, kun asukasta on estetty osallistumasta miehensä hautajaisiin. Virheet ovat mielestäni vakavia, Sakslin totesi viime maanantaina antamassaan ratkaisussaan.

– Tehty virhe johti kiellon käyttämiseen tilanteessa, jossa käsitykseni mukaan yhdessä keskustellen olisi ollut mahdollista löytää vainajan perheen oikeutta perhe-elämään kunnioittava ratkaisu, Sakslin kirjoitti.

Hänen mukaansa asiassa ei riittävästi pohdittu vaihtoehtoisia menettelytapoja, joiden avulla hautajaisiin osallistuminen olisi ollut toteutettavissa lesken, muiden asukkaiden ja palveluyksikössä työskentelevien henkilöiden terveyttä vaarantamatta.

– Koska kaikilla asianosaisilla on ollut sama tavoite terveyden suojelemisesta, on myös todennäköistä, että he olisivat yhdessä löytäneet tilanteeseen sopivan tavan toimia, Sakslin totesi.

Sakslinin mukaan moitittavuutta lievensi kuitenkin se, että toimijoiden oli sosiaali- ja terveysministeriön antaman ohjeistuksen perusteella vaikea ymmärtää, ettei heidän menettelynsä perustunut lakiin.

– Korostan, että johdon on aina huolehdittava siitä, että henkilökunnalle annetut ohjeet ovat lainmukaisia ja ettei ohjeiden perusteella toimita vastoin sitä, mitä laissa on säädetty, Sakslin totesi.

– Ministeriön tai muunkaan viranomaistahon antama yksityiskohtainenkaan toimintaohje ei ole luonteeltaan oikeudellisesti velvoittava siten, että se antaisi oikeuden perusoikeuksien rajoittamiseen, Sakslin muun muassa kirjoitti.

Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti.