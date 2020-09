Suomeen on tulossa vuoden kovin myrsky, meteorologi kehottaa varaamaan bensiiniä aggregaatteihin: ”Satavarmasti kaatuu paljon puita ja tulee laajalti sähkökatkoja”

Torstaina tiedossa on jopa ennätyksellisen kovaa tuulta ja runsaasti vettä. Myrsky jyllää koko Suomessa Lappia lukuun ottamatta.

Keskiviikkona ja torstaina Suomeen on saapumassa tämän vuoden kovin myrsky, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen kertoo.

Vettä ja tuulta on tiedossa paljon koko Lapin eteläpuoliseen Suomeen. Kaikkein voimakkaimpana myrsky iskenee Keski-Suomeen sekä merialueille ja Ahvenanmaalle. Vettä saattaa sataa paikoitellen 50–70 millimetriä neliömetriä kohden kahden vuorokauden aikana, mikä tarkoittaa, että vettä tulisi 5–7 tavallisen kokoista ämpärillistä neliömetriä kohden. Tuovisen mukaan sade saattaa johtaa tilapäisesti tulviviin teihin ja peltoihin.

Meteorologi kehottaa maaseudulla asuvia varaamaan bensiiniä aggregaattiin, kynttilöitä ja paristoja lamppuihin.

– Satavarmasti kaatuu paljon puita ja tulee laajalti sähkökatkoja.

– Rannikolla kannattaa miettiä veneiden kiinnitykset, ja jos on muuten jotakin, mihin tuuli voi ottaa kiinni, kesäkatosta, trampoliinia tai muuta.

Taskulamppu, kynttilä ja tulitikut ovat hyviä tarvikkeita, kun myrsky iskee.­

Myrsky tulee Suomeen keskiviikkona Ruotsista ja pysyy Suomen yllä torstain ja perjantain väliseen yöhön saakka. Sateet alkavat keskiviikkona iltaa kohden. Torstaina vettä ja tuulta on luvassa kaikkein eniten.

– Ruotsissa se ei ole yhtä voimakas, vaan se ikään kuin kerää voimia Suomen yllä.

– Nyt kannattaa seurata ennusteita. Tiistaina ja keskiviikkona myrskyn reitti tiedetään jo paljon tarkemmin, meteorologi kehottaa.

Keskiviikkona Suomen koko merialueelle Suomenlahtea lukuun ottamatta on annettu varoitus vaarallisesta tuulesta, ja tuulen uskotaan yltyvän 21 metriin sekunnissa. 21 metriä sekunnissa on Ilmatieteen laitoksen mukaan myrskyn raja. Maa-alueilla näin kova tuuli katkoo puita, vaurioittaa heikohkoja rakennuksia, irrottaa kattotiiliä ja särkee savupiipun hattuja. Merellä se tietää suuria aaltoja ja huonoa näkyvyyttä.

Tuovisen mukaan keskiviikkona tuuli voi olla maa-alueilla puuskissa 20 metriä sekunnissa ja torstaina 20–25 metriä sekunnissa.

Merialueilla tuulee ja kovaa.­

– Ahvenanmaalla varmasti menee kolmeenkymppiin. Ruvetaan hätyyttelemään jo ennätyksiä, hän kertoo.

Kovin Suomessa mitattu kymmenen minuutin keskituulen nopeus merellä on 32,5 metriä sekunnissa. Se mitattiin Kökarin Bogskärissä 2. tammikuuta 2019. Puuskalukemien mittaaminen on vaikeampaa, joten tarkkoja ennätystietoja ei ole. Tunturien huipuilla on kuitenkin mitattu tuulen nopeudeksi jopa 50 metriä sekunnissa.

Muun muassa Windy-sivusto ennakoi, että merialueella puuskat voivat torstaina nousta 36 metriin sekunnissa.

– EC:ltä löytyy 39 m/s puuskaa Selkämeren eteläosassa torstaiaamuna! Ilmatieteen laitoksen meteorologi Juha Jantunen twiittaa.

Tuovisen mukaan merialueen puuskatuulet eivät ole myrskyn hallinnan kannalta merkittäviä.

– Enimmäkseen yritetään miettiä, millaista Ahvenanmaalla tulee olemaan.

Torstaina tuuli on voimakasta koko Suomen merialueella, minkä lisäksi koko Keski- ja Etelä-Suomeen on annettu tuulivaroitus. Lännessä varoitus on voimakkuusasteeltaan ”vaarallinen”, Itä-Suomessa taas ”mahdollisesti vaarallinen”.

Syysmyrsky nostattaa suuria aaltoja. Veneiden kiinnitys kannattaa varmistaa hyvin, ja vesille lähtöä kannattaa harkita tarkasti.­

Keskiviikkona ja torstaina olot eivät ole ulkoiluun houkuttelevat, mutta Tuovinen kertoo, että sitä ennen ehtii ulos hyvän sään aikana.

– Maanantaista ja tiistaista on tulossa oikein nättejä ja aurinkoisia Lappia myöten. Etelässä lämpötilat voivat nousta 17–18 asteeseen.

Myrskyn aikana lämpötilat laskevat 10 asteen tuntumaan, mutta viikonloppua kohti ne nousevat Keski- ja Etelä-Suomessa taas noin 15 asteeseen.

– Sen jälkeen pitäisi olla taas aurinkoista, Tuovinen kertoo.