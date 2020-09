Tämä on nyt Suomen koronatilanne – katso sunnuntain tuoreet tiedot

Suomessa raportoitiin sunnuntaina 23 uudesta koronavirustapauksesta, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu 503 uutta koronavirustartuntaa, mikä on 157 tapausta enemmän kuin noita viikkoja edeltävien kahden viikon aikana. Viimeisen viikon sisään on ilmoitettu 289 tartunnasta, kun edeltävällä viikolla niitä raportoitiin 214.

Lahtelaisessa Tiirismaan peruskoulussa yhdellä oppilaalla on vahvistettu koronavirustartunta, tiedotti Lahden kaupunki sunnuntaina. Karanteeniin ja etätyöskentelyyn on määrätty yksi koulun luokista ja lisäksi muutamia yksittäisiä oppilaita eri luokilta sekä osa opetushenkilöstöä. Koulun muut luokat ja oppilaat jatkavat normaalisti lähiopetuksessa.

Virukselle altistuneita on kaikkiaan yli 40. Lahden kaupungin mukaan hyvinvointiyhtymä on tavoittanut heistä lähes kaikki.

Myös Hämeenlinnan lyseon lukiossa yhdellä opiskelijalla on todettu koronavirustartunta, tiedotti koulutuskuntayhtymä Tavastia. Lisäksi 35 lyseon opiskelijaa ja yksi opettaja on altistunut koronavirustartunnalle. Sairastunut on määrätty tartuntatautilain mukaiseen eristykseen ja altistuneet kotikaranteeniin.

Kuhmossa asumis- ja kuntoutuspalveluita tarjoavan Hyvinvointi Sammon yhdellä työntekijällä todettiin lauantai-iltana koronatartunta. Tämän takia yhdeksän koronavirukselle altistunutta työntekijää on määrätty 14 vuorokauden karanteeniin. Sammon asiakkaat ja asukkaat eivät ole altistuneet virukselle, kertoi Kainuun sote-kuntayhtymä tiedotteessa sunnuntaina.

Suomessa koronaan liittyviä kuolemia 337

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on todettu Suomessa 8 580. Tautiin liittyviä kuolemia oli perjantaihin mennessä raportoitu yhteensä 337 ja sairaalahoidossa oli tuolloin kahdeksan ihmistä, joista yksi oli tehohoidossa. THL ei päivitä tietoja kuolemantapauksista tai sairaalahoidossa olevista viikonloppuisin.

Tähänastisista tautitapauksista 909 on todettu yli 70-vuotiailta, jotka ovat THL:n mukaan muita ikäryhmiä alttiimpia saamaan vakavan koronavirusinfektion. Eniten tartuntoja on todettu 20–29-vuotiailla, joiden ikäryhmässä niitä on havaittu 1 643. Heti perässä tulevat 30–39-vuotiaiden 1 560 tartuntaa.