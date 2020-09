Hämeenlinnan lyseon lukion opiskelijalla koronatartunta – koko koulu etäopetukseen

Rehtorin mukaan kyseessä on varotoimi, jolla tahdotaan turvata ylioppilaskirjoitusten sujuminen. Ensimmäiset kokeet pidetään huomenna maanantaina.

Hämeenlinnan lyseon lukion opiskelijalla on todettu lauantaina koronatartunta, minkä vuoksi koko lyseon lukio siirtyy maanantaina kahdeksi viikoksi etäopetukseen.

– Etäopetukseen siirtyminen on puhtaasti varotoimenpide. Kyse ei ole laajasta altistumisesta, mutta haluamme varmistaa, ettei niitä tulisi enempää. Etäopetuksella pyrimme varmistamaan myös ylioppilaskirjoitusten onnistumisen ja niitä valvovien opettajien pysymisen terveenä, sanoo rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén koulun tiedotteen mukaan.

Syksyn ensimmäiset ylioppilaskokeet pidetään maanantaina 14. syyskuuta. Alkavalla viikolla koepäiviä ovat maanantai, keskiviikko ja torstai. Koronaepidemian vuoksi reaalikokeet on jaettu tavallista useammalle päivälle.

Lukion 35 opiskelijan ja yhden opettajan katsotaan altistuneen virukselle, ja heidät on määrätty karanteeniin. Altistus liittyy HPK U20 -joukkueen tartuntatapauksiin. Torstaina kerrottiin, että jääkiekkojoukkueessa on todettu koronavirustartunta, ja joukkueen pelaajat on asetettu karanteeniin. HPK:n liigajoukkue on keskeyttänyt toimintansa toistaiseksi.

Hämeenlinnan lyseon lukeon abiturientit ovat olleet elokuun lopulta etäopetuksessa. Reilun 500 opiskelijan lukiossa on tavallisen lukiotoiminnan lisäksi urheilulinja.