Marjut lähti elämänsä ensimmäiselle ruskaretkelle, vastaan tulivat hehkuvat sävyt – upea väriloisto on alkamassa Lapissa

Pihlajat punertavat, koivun lehdet kellastuvat.

Ruska tekee tuloaan Lappiin.

Väriloiston puhkeamista pääsi seuraamaan espoolainen Marjut Ikonen, joka kiersi miehensä kanssa eri puolilla pohjoista.

– Se oli elämäni ensimmäinen ruskareissu Lappiin, Ikonen kertoo.

Marjut Ikonen sai miehensä kanssa hyvän läpileikkauksen ruskan etenemisestä. He matkasivat autolla halki Suomen. Kierros kesti kahdeksan päivää.

Menomatkalla he yöpyivät Kuopiossa ja Bomballa. Pohjoisessa he pitivät Inaria tukikohtana. Paluumatkalla he pysähtyivät Kempeleessä.

Ruska ei ollut vielä saapunut kaikkialle pohjoiseen, kertoo Marjut Ikonen.

– Viikko sitten lauantaina kävimme Nuorgamissa, siellä ei ollut vielä ruskaa. Keltaista oli vähän.

Alkuviikosta espoolaiset kävivät Pokassa. Kun he tulivat sieltä Karigasniemeä kohti, ruskaa oli näkyvissä. Maisema hehkui punaisen, oranssin ja keltaisen sävyissä.

– Oli vielä oikein kuulas aamu. Aurinko paistoi.

Lehtivihreä on alkanut paeta lehdistä Karigasniemellä.­

Karigasniemellä oli syyskuun viidentenä päivänä havaittavissa jo kauniita ruskan värejä.­

Puronvarsi Lemmenjoella oli saanut jo syksyn värejä 6.9.­

Ruskan väriloistoa Ivalossa.­

Syksyn väriloistoa Kittilässä 8.9.­

Koivut kellertävät Saariselän seudulla.­

Inarissa espoolaisille kerrottiin, ettei ruska ole alueella vielä parhaimmillaan. Se on vasta tulossa.

– Saariselällä näkyi paljon keltaista koivua. Haavat ja pihlajat alkoivat punertaa.

Rovaniemen korkeudella näkyi myös viitteitä ruskan tulosta. Koivunlehdet olivat keltaisina.

Lappiin odotetaan erittäin komeaa ruska-aikaa.­

Oletko ottanut kuvia ruskasta tänä vuonna? Lähetä kuva tekstiviestinä numeroon 13456 (hinta 0,30 €/viesti) tai oheisella nettilomakkeella.