Ulosajo Vehmaalla, nokkakolari Laviassa, auto puuhun Turussa, moottoritiellä 218 km/h Torniossa – 17-vuotiailla kuskeilla synkkä viikonloppu

Poliisi arvioi, että 17-vuotiaiden kuljettajien osuus törkeissä ylinopeuksissa on lisääntynyt.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa tapahtui viikonloppuna kolme vakavaa liikenneonnettomuutta, joissa osallisina olivat 17-vuotiaat kuljettajat. Meri-Lapissa puolestaan mitattiin nuorten kuljettajien kovia ylinopeuksia.

Vehmaan onnettomuus ulosajo

Yksi onnettomuuksista tapahtui varhain lauantaiaamuna Vehmaalla. Yksin liikkeellä ollut 17-vuotias loukkaantui vakavasti rajussa ulosajossa.

Onnettomuudesta tuli hälytys aamuseitsemän jälkeen. Kahdeksan tienoilla pelastuslaitokselta kerrottiin, että loukkaantunut oli saatu irrotettua autosta. Hän oli tajuissaan pelastuslaitoksen ollessa paikalla.

Nopeusrajoitus oli onnettomuuspaikalla 80 kilometriä tunnissa. Auto törmäsi suistumisen jälkeen puihin. Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenne­turvallisuuden vaarantamisesta.

Lavian onnettomuus nokkakolari

Toinen onnettomuuksista tapahtui varhain aamuyöstä Mannisentiellä Porin Laviassa, kun kaksi henkilöautoa joutui nokkakolariin sorapintaisella tiellä mäenharjanteen kohdalla. Poliisin mukaan kaikkiaan yhdeksän 16–18-vuotiasta toimitettiin sairaalaan, kaksi vakavasti loukkaantuneina.

Toisen auton 17-vuotiasta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenne­turvallisuuden vaarantamisesta ja vammantuottamuksesta. Komisarion mukaan perusteena on epäilty ylinopeus.

Kuljettaja itse ei loukkaantunut vakavasti.

Ruissalossa kolmas onnettomuus

Kolmas viikonlopun 17-vuotiaan kuljettajan henkilövahinkoihin johtanut onnettomuus sattui Turun Ruissalossa. Auto ajautui ulos tieltä ja osui puuhun. Kaksi henkilöä joutui sairaalaan. He saivat lievät vammat. Kuljettajaa epäillään huumeiden vaikutuksen alaisena ajamisesta.

Lounais-Suomen poliisi kertoi tapauksista myös Twitter-tilillään

Tapauksiin epäillään liittyneen lisäksi kova ylinopeus.

Torniossa rajuja ylinopeuksia

Torniossa mitattiin puolestaan viikonloppuna rajuja ylinopeuksia.

Neljä kuljettajaa määrättiin ylinopeuden takia väliaikaiseen ajokieltoon. Heistä kolme syyllistyi törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja yksi vakavaan piittaamattomuuteen liikenteessä.

Lapin poliisilaitoksen mukaan osa ajokieltoon määrätyistä oli nuoria kuljettajia, joilla on ollut ajokortti vasta vähän aikaa – yhdellä heistä vasta kuukauden.

Nuorin ajokieltoon määrätty oli poikkeusluvalla ajo-oikeuden saanut 17-vuotias. Rajuin mitattu nopeus oli 218 kilometriä tunnissa moottoritiellä, jossa nopeusrajoitus on 120 kilometriä tunnissa.

Ilmiö Lapissa

Kaksi vuotta sitten toteutettu ajokorttiuudistus lievensi 17-vuotiaille poikkeusluvalla myönnettävien ajokorttien perusteita. IS kysyi poliisilta ja asiantuntijoilta, miten poikkeuksellinen tilanne on ja sitä myönnetäänkö 17-vuotiaille ajokortti liian helposti.

– Lapissa on koettu ilmiönä se, että poikkeusluvan saaneita 17-vuotiaita kuljettajia on ollut ylinopeutta ajaneiden joukossa ja myös ulosajoon johtaneissa onnettomuuksissa. Tuo mitattu 218 kilometriä tunnissa on erittäin kova nopeus kokemattomalle kuljettajalle. Autoa ajoi 17-vuotias nuori Lapista ja hänen kyydissään oli kaksi henkilöä. Se on ylipäätään harvinainen mittaustulos, rikoskomisario Kirsi Huhtamäki Lapin poliisilaitokselta kertoo.

Vakavilta 17-vuotiaiden kuljettajien onnettomuuksilta on hänen mukaansa vältytty.

Lounais-Suomen poliisilaitos on samoilla linjoilla.

– Meidän havaintomme kesän ajalta on se, että 17-vuotiaiden osuus törkeissä ylinopeuksissa on lisääntynyt, komisario Marko Luotonen Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoo.

Viikonlopun tilastoja kommentoi myös Twitterissä myös apulaispoliisi­päällikkö Maria Hoikkala.

– Synkkääkin synkempi viikonloppu onnettomuuksien osalta, Hoikkala twiittasi.

Liikenneturvan Juha Valtonen: Eivät yllätä

– Suhtauduimme uudistukseen varauksin jo sen valmisteluvaiheessa. Siinä mielessä viikonlopun onnettomuusuutiset eivät tulleet yllätyksenä, tutkimuspäällikkö Juha Valtonen Liikenneturvasta kertoo Ilta-Sanomille.

Valtosen mukaan korona-aika tuo ylimääräisen tekijän nuorten käyttäytymiseen liikenteessä.

– Kun tapaamisten mahdollisuudet vähenevät, kokoonnutaan liikenteessä. Suurin osa 17-vuotiaista toimii aikuismaisesti liikenteessä, mutta 17-vuotiaat ovat kokemattomia ja heihin kohdistuu sosiaalisia paineita liikenteessä, mikä näkyy impulsiivisena käyttäytymisenä liikenteessä, hän arvioi.

Hän arvelee, että uudistuksessa painoi paljon se, että haluttiin luoda nuorille itsenäisen liikkumisen mahdollisuuksia.

– 17-vuotiaiden ajokortin saamisen helpottamista tuskin vedetään takaisin, mutta täytyy keksiä keinoja ongelmien korjaamiseksi, Valtonen arvioi.

Traficom selvitti: Ei vaikutusta nuorten pärjäämiseen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin oman alustavan selvityksen mukaan muuttunut ajokorttilaki ei näytä vaikuttaneen merkittävästi nuorten kuljettajien pärjäämiseen liikenteessä

Uudistuksen voimaantulon jälkeen 17-vuotiaana ajokortin saaneista 2,3 prosenttia oli saanut ajokieltoa viime talveen mennessä. Vuotta vanhempana kortin hankkineilla luku oli 7,1 prosenttia ja 19-vuotiaiden joukossakin 5,3.