Akaalainen Esa otti huvittavan kuvan karhusta ja pääsi arvostetun kilpailun finaaliin – katso 32 humoristista luontokuvaa

Esa Ringbom pääsi arvostetun kansainvälisen valokuvauskilpailun finaaliin kuvallaan puun taakse piiloutuvasta karhusta.

Aktiivinen luontokuvauksen harrastaja Esa Ringbom pääsi arvostetun kansainvälisen Comedy Wildlife photography -kilpailun finaaliin.

Hän kertoo Ilta-Sanomille, kuvaamisesta ja siitä, miten hän onnistui saamaan hienon finaalikuvan puun taakse piiloon menneestä karhusta.

– Ikuistin tuon kuvana Kuhmossa kaupallisella Lassi Rautiaisen kojulla. Noin 4-5 vuotias uroskarhu on omasta mielestään piilossa puun takana. Puun takana oli ilmeisesti jokin herkkupala, kuten kalan pää, joka sai karhun tulemaan paikalle viime syksynä, 65-vuotias Akaalla asuva Ringbom kertoo.

– Olen nyt kolmatta kertaa mukana Comedy Wildlife photography -kilpailun finaalissa. Aina se tuntuu hyvältä, kun näin käy.

Miten kuva onnistui noin hyvin?

– Tuollaisen kuvan saaminen ei ole yksinkertaista eikä suinkaan helppoa, täsmälleen kuvan esittämällä tavalla. Tässäkin auttoi myös sattuma. Paikalle saapunut karhu käyttäytyi haluamallani tavalla. Tuollainen hetki saattaa kestää vain sekunnin murto-osan ja kuva pitää saada juuri silloin, hän sanoo.

Ringbomilla oli mukanaan useita kameroita tuolloin.

– Karhuilla kuten muillakin villieläimillä on hyvä kuulo, joten käytin hiljaista sarjanopeutta, jotta karhu ei säikähtäisi kameran ääntä.

Hän kertoo seuraavansa laajasti luontoa eikä kuvien ottaminen ole aina pääosassa.

– Olin tuolla samalla paikalla hiljattain seuraamassa susien käyttäytymistä.

Kilpailun voittajat julkaistaan 22. lokakuuta 2020.

– Kilpailussa on tarkat säännöt ja kuvat tarkastetaan, jotta mitään photoshoppausta ei ole tehty, hän kertoo.

Ringbom pitää kisan tasoa hyvänä. Kisan finaalissa on mukana paljon upeita ja hauskoja kuvia. Humoristisen kuvan ottaminen on vaikeaa, koska luonnon eläimiä on vaikeaa ohjailla. Usein kyseessä on todella nopea tilanne ja siksi kuva onkin sattuma.

Kalan hymy vei kisan finaaliin.­

Mangustien ilme tallentui kuvaan Keniassa.­

Tästä kohtaamisesta syntyi yksi finalistiotos.­

Leijonat kuvattiin Etelä-Afrikassa.­

Kirahvit Namibiassa.­

Erikoinen näky ikuistui kuvaan.­

Oksenteleva kulkija Falklandin saarilla.­

Karhu tervehti kulkijaa Alaskassa.­

Esa Ringbomin kuva on kisan suomalaisedustus.­

Hymyilevä orava Hollannista.­

Haikaran ”koronatukka” ikuistettiin Nova Scotiassa, Kanadassa.­

Äiti ja tytär Corbettin kansallispuistossa Intiassa.­

Kukkuluuruu! Tiikeri Ranhambhorin kansallispuistossa Intiassa.­

Jäkarhun eleet kuvattiin Huippuvuorilla.­

Karhut autontuunauspuuhissa Wyomingin osavaltiossa Yhdysvalloissa.­

Lunnien kalaonni ei ollut mennyt aivan tasan Skotlannissa.­

Pikkunorsu yrittää pysyä emonsa perässä Intiassa.­

Merinorstu ilvehtivät Patagoniassa.­

Virtahepojen vesileikkejä Keniassa.­

Mietteliäs gorilla kuvattiin Ugandassa.­

Kaikki kohteet eivät vaikuta kovin ilahtuneilta kuvissa.­

Olemuksesta huolimatta kuvassa on ilmeisesti nuori keltapaviaani Botswanassa.­

Nämä saukot Singaporessa toivat kuvaajalle mieleen äidin viemässä lastaan ensimmäistä kertaa kouluun.­

Makakien puuhastelu tallentui muistikortille Borneolla.­

Nuori pöllö harjoitteli lentämistä Saudi-Arabiassa.­

Papukaijat oksallaan Sri Lankassa.­

Apinan pullistelu kuvattiin Jigokudanin puistossa Japanissa.­

Suslikki vaikutti esittävän jonkinlaista serenadia Unkarissa.­

Merileijonan lekotteluhetki Galápagossaarilla.­

Elefantit marssivat, tai ainakin yrittävät. Namibia.­

Tuulihaukka pysähtyi levähtämään oksalle Kaliforniassa.­