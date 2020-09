Hallitus päätti tällä viikolla uusista höllennyksistä matkustusrajoituksiin. Sisäministeriön selvitys kertoo, että päätökseen sisältyy riskejä.

Hallituksen suunnitelma matkailun rajoitusten lieventämisestä asettaa koronatestausjärjestelmän koetukselle, arvioi testauskoordinaatioryhmän puheenjohtaja.

Hallituksen perjantaina julkistama suunnitelma matkailun rajoitusten lieventämisestä asettaa koronatestausjärjestelmän melkoiselle koetukselle. Näin arvioi Mikko Pietilä, koronatestausvalmiuden kansallisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri.

Pietilän mukaan ruuhkautumisen ja vastausaikojen venymisen riski on olemassa.

–En sano, että tämä ei ole mahdollista, mutta kyllä se paljon työtä vaatii. Hyvä, että valtioneuvoston suunnitelmana on ottaa uusi toimintamalli käyttöön vasta marraskuussa – ja kiire tulee senkin kanssa, sanoo Pietilä.

Hallituksen suunnitelman mukaan matkustaminen Suomeen on vastaisuudessa sallittua maista, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on enintään 25 tapausta 100 000:ta asukasta kohti edellisen kahden viikon aikana. Aiemmin raja on ollut 8–10 tapausta.

Muutokset astuvat voimaan kolmessa eri vaiheessa ensi viikon lauantaista alkaen. Siirtymäkauden jälkeen uuteen malliin siirrytään pysyvästi 23. marraskuuta. Tuolloin raja-arvon ylittävistä maista tulevilta vaaditaan todistus tuoreesta negatiivisesta koronatestistä. He pääsevät pois karanteenista, jos menevät Suomessa toiseen koronatestiin ja saavat negatiivisen testituloksen.

Myös sosiaali- ja terveysministeriö STM on varoittanut, että jos testauskapasiteetti ei riitä, matkailijoita ei mahdollisesti pystytä testaamaan toista kertaa. Suomeen palaavat Suomen kansalaiset eivät saisi edes ensimmäistä testiä vuorokauden kuluttua maahan saapumisesta. Tämä johtaa karanteeniajan pitenemiseen ja jopa täysiin 14 vuorokauden karanteeneihin.

– Jo 20 000 koronatestin tavoite päivässä on haaste, nythän testauksen maksimikapasiteetti on noin 14 000–16 000 päivässä. Nyt kun tavoitteeksi on asetettu 30 000 testiä päivässä, se on vielä suurempi haaste, Pietilä sanoo.

Tarvitaan ihmisiä, laitteita ja reagenssiaineita

Pietilä tarkentaa, että testauksessa ei ole kyse pelkästään pätevän henkilöstön ja laitteiden riittävyydestä, vaan myös muun muassa näytteenottotarvikkeiden ja reagenssiaineiden saatavuudesta. Kun lukuisat maat pyrkivät tekemään runsaasti koronavirustestejä, reagenssiaineista on kaiken aikaa pulaa.

–Reagenssien kulutus on valtavan suurta. Meillä Suomessa reagenssit tulevat pääosin ulkomailta. Tämä ei ole pelkästään meidän ratkaistavissa, Pietilä toteaa.

Useat reagenssiaineita valmistavat yritykset asettavat etusijalle toimitukset sellaisiin maihin, joissa koronavirustilanne on huono – ja sellaisten joukossa Suomi ei ole.

Pietilä muistuttaa, että matkailun rajoitusten lieventäminen vaikuttaa Suomessa siihen suuntaan, että epidemiatilanne jonkin verran vaikeutuu. Tämä lisää myös koronatestien kotimaista kysyntää. Testauksen tarvetta lisäävät myös muut hengityselinsairaudet, esimerkiksi hiljattain runsaana esiintynyt rinovirus.

–Rinovirus ruuhkautti hyvin nopeasti testausjärjestelmän, Pietilä toteaa.

Lapissa testauspaikat lentokentille?

Hallituksen suunnittelema vapaampi matkustaminen ja siihen liittyvä koronatestaus vaatii suuria testausjärjestelyjä Lapissa, arvioi Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas. Helpoimmin on järjestettävissä ryhmämatkailijoiden testaaminen saapumiskentillä – eikä sekään ole helppoa.

– Toisen testauksen politiikka vaatii valtavan määrän testauslaitekapasiteettia. Jos ryhmämatkailijat testataan saapumiskentillä, tarvitaan tiloja ja uutta henkilökuntaa. Jos testausta ei tehdä lentokentällä, se on vielä suurempi haaste, sanoo Broas.

Ryhmämatkailu merkitsee noin 180–200 hengen matkailijamäärää kerralla Ivalon, Kittilän, Enontekiön ja Rovaniemen lentokentillä. Tämänhetkisten varausten perusteella Lappiin olisi joulukuussa tulossa noin 50 000 ryhmämatkailijaa. Monet heistä ovat tulossa lyhyille, 3–7 päivän mittaisille matkoille.

Myönteistä on Broaksen mukaan se, että matkanjärjestäjät ovat kiinnittäneet huomiota tartuntojen välttämiseen. Matkailijat aiotaan ohjata pysymään omissa ryhmissään ja kasvosuojaimia käytetään.

Omatoimimatkailijoiden määrää on vaikeampi ennakoida kuin ryhmämatkailijoiden. Heidän testaamisensa on Broaksen mukaan vielä pulmallisempaa.

– Kuka valvoo, käyvätkö he testissä, miten testaaminen järjestetään ja noudattavatko he omaehtoista karanteenia, Broas listaa.

Sisäministeriö varoitteli riskeistä

Myös sisäministeriön selvityksessä todetaan, että matkustusrajoitusten höllentäminen lisää koronavirustartuntoja Suomessa ja asettaa Suomen testauskapasiteetin tiukille. Selvitystä käytettiin pohjana hallituksen päätökselle höllentää matkustusrajoituksia.

Sisäministeriö valmisteli selvityksen yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön (STM), ulkoministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Liikenne- ja viestintäviraston kanssa. STM:n mukaan matkustusrajoituksista luopuminen lisää koronaviruksen leviämisen riskiä.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Kirsi Pimiä kertoo STT:lle, että selvityksessä pohdittiin myös uhkakuvia rajoitusten höllentämisestä. Pimiän mukaan on kuitenkin mahdotonta arvioida kuinka paljon tartuntatapaukset lisääntyvät, kun matkustajamäärien kasvua ei voi ennakkoon tietää.

–Sen takia on mahdotonta laskea sellaista, että jos meillä on raja-arvona 25, niin se tarkoittaisi tietyn verran tartuntatapauksia, Pimiä sanoo.

Toinen testaus voi tuottaa ongelmia

Marraskuun 23. päivänä tulee voimaan pysyvä malli, jonka myötä sisärajatarkastukset poistuvat ja tilalle tulee testaamiseen perustuva strategia. Tämän jälkeen Suomeen voi tulla myös raja-arvon 25 ylittävistä maista.

Näistä maista saapuvilta edellytetään todistus alle 72 tuntia sitten otetusta negatiivisesta koronatestistä. Lisäksi heidän on mentävä karanteeniin. Karanteeni kuitenkin päättyy, jos maahantulija menee Suomessa toiseen koronatestiin ja saa negatiivisen testituloksen.

Suomen kansalaisilta ja pysyvästi Suomessa asuvilta ei Suomeen palatessa edellytettäisi testaustodistusta. Korkeamman ilmaantuvuuden maista saavuttaessa heidät ohjataan testeihin ja karanteeniin Suomessa.

Matkustusmäärät ovat romahtaneet pandemian myötä Suomessa, ja esimerkiksi Helsinki-Vantaan matkustajamäärät ovat noin 10 prosenttia tavallisesta. Ministeriöiden muistiossa todetaan, että testauskapasiteetti muodostuu haasteelliseksi kuitenkin jo nykyisillä matkustajavirroilla. Sisäministeriön Pimiä on kuitenkin luottavainen siitä, että siirtymäaika on tarpeeksi pitkä kapasiteetin lisäämiseen.

Jos kapasiteetti ei riitä, matkailijoita ei mahdollisesti pystytä testaamaan toista kertaa, STM varoittaa. Suomeen palaavat Suomen kansalaiset eivät saisi edes ensimmäistä testiä vuorokauden kuluttua maahan saapumisesta. Tämä johtaa karanteeniajan pitenemiseen ja jopa täysiin 14 vuorokauden karanteeneihin.

–Tautitilanteen mukaan arvioidaan uudelleen tätä päätöstä. Toiveena tietysti on, ettei lähikuukausina sellaista tarvitsisi tehdä, Pimiä sanoo.

Hus luvannut lisätä testauskapasiteettia

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) kertoi perjantaina, että se kasvattaa koronaviruksen testauskapasiteettiaan 10 000 näytteeseen vuorokaudessa. STM:n mukaan tämä nostaa kapasiteetin 30 000 testiin päivässä.

Ongelmana on henkilöstön riittävyyden lisäksi myös testausvälineiden saatavuus maailmalta. STM:n mukaan matkustukseen liittyvä testaus voi aiheuttaa testiin pääsyssä ja tulosten valmistumisessa samanlaisen pullonkaulan kuin elokuun flunssaepidemian aikana.

– Tämä haaste yhdistettynä matkailun kautta lisääntyviin tartuntoihin voi vaarantaa maan kyvyn hallita epidemiaa ja estää uusien tartuntojen syntymistä. Muiden rajoitustoimien käyttöönoton tarve voi kasvaa, STM:n muistiossa arvioidaan.

Koronatestauksen näytteenottopiste Helsinki-Vantaan lentoasemalla elokuussa.­