Murhayrityksen uhriksi joutunut Pekka Kataja kertoi olleensa estämässä Teemu Torssosen vaaliehdokkuutta – näin tapahtumat etenivät

Teemu Torssosen tapaus johti lopulta koko paikallisyhdistyksen erottamiseen puolueesta.

Murhayrityksen uhriksi heinäkuussa joutuneen perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan ja murhan yrityksestä epäillyn Teemu Torssosen välillä ei tiettävästi ole ollut muita ristiriitoja kuin eduskuntavaalien ehdokasasetteluun liittyvät tapahtumat. Näin useat sekä Katajan että Torssosen tuntevat henkilöt kertovat IS:lle.

Kataja sanoi eilen IS:lle, ettei ole yllättänyt käräjäoikeuden vangitsemien henkilöiden nimistä. Kataja nosti itse esille sen, että oli torppaamassa Torssosen ehdokkuutta. Torssonen on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja maakuntavaltuutettu. Hänet on vangittu todennäköisin syin epäiltynä murhan yrityksestä.

Toinen epäilty, joka myös on vangittu, on äärioikeistolaisesta toiminnasta tunnettu Tero Olavi Ala-Tuuhonen. Hän on kuulunut Soldiers of Odinin johtohahmoihin Jyväskylässä. Hän johtaa Kansallismielisten liittoumaa, joka pyrkii kokoamaan yhteen Suomen äärioikeistoa. Twitter-tilillään Ala-Tuuhonen kuvailee itseään ”kansalliskonservatiiviseksi etnonationalistiksi”.

Torssonen olisi halunnut ehdokkaaksi viime eduskuntavaaleihin perussuomalaisten listalta. Puolueen sääntöjen mukaan vaalipäälliköllä on valta muuttaa listalta yksi henkilö, ja Kataja vaihtoi Torssosen toiseen henkilöön.

Kataja ei kuitenkaan voinut päättää muutoksesta yksin, vaan siitä äänestettiin kahdesti, ensin sääntöjen mukaisesti piirihallituksessa ja vielä piirin kevätkokouksessa. Asia ei olisi edes kuulunut kesäkokoukseen, mutta koska asia puhutti edelleen, siitä haluttiin äänestää vielä isommalla joukolla.

Molemmat äänestykset ratkaisivat selvin luvuin, ettei Torssonen pääsisi ehdokkaaksi, IS:lle kerrotaan. Syyksi selviin lukuihin arvellaan muun muassa Torssosen toimia aiemmin puoluekokouksessa.

Perussuomalaisten Keski-Suomen piirissä oli etukäteen sovittu, keitä äänestetään puolueen johtopaikoille. Puoluekokouksessa Torssonen yllätti toverinsa tekemällä omat esityksensä. Se ei rikkonut sääntöjä mutta söi luottamusta.

Lopulta tapaus Torssonen johti koko perussuomalaisten paikallis­yhdistyksen erottamiseen puolueesta.

Torssonen erotettiin puolueesta viime vuonna. Koska puolueen sääntöjen mukaan vain puolueen jäsen voi olla sen paikallisyhdistyksen jäsen, perussuomalaisten Keski-Suomen piiri vaati Jyväskylän perussuomalaisia erottamaan Torssosen.

Jyväskylässä äänestettiin asiasta, ja paikallisyhdistys kieltäytyi erottamasta Torssosta.

– Se oli junttaamista jos mikä, IS:lle kuvataan.

Koska paikallisyhdistys kieltäytyi erottamasta Torssosta, piirijärjestö erotti koko paikallisyhdistyksen.

Jyväskylään perustettiin uusi perussuomalaisten paikallisyhdistys, Jyväskylän seudun perussuomalaiset. Torssosen jäsenyyden siunannut yhdistys jatkaa toimintaansa nimellä Perusjyväskyläläiset. Sillä ei ole virallista asemaa puolueessa.

Perusjyväskyläläisten puheenjohtaja Seppo Hiltunen uskoo, että Torssonen on vain haluttu pelata syrjään.

Keskisuomalainen kertoo reportaasissaan, että puolueessa kerättiin yli puolen vuoden ajan kirjallista todistusaineistoa Torssosen käyttäytymisestä. Sitä pidettiin aggressiivisena ja pelottavana. Myös IS:lle Torssosen käytöstä kuvataan uhkaavaksi.

– Ihmiset puhuvat kaikennäköistä, että hän on ollut äkäinen ja häntä on saanut pelätä. Ei häntä ole tarvinnut pelätä. Minun käsitykseni mukaan hän on erittäin tasainen kaveri, Hiltunen sanoo.

Vaikka Perusjyväskyläläiset-yhdistyksellä ei ole virallista asemaa puolueessa, Hiltunen kertoo IS:lle, ettei hänelle ole tullut virallista paperia erottamisesta. Hiltunen kertoo, ettei hän ole enää puolueen toiminnassa mukana.