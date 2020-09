Korona levisi nuorten bileissä viikko sitten – nyt 14:llä todettu tartunta, ainakin kymmeniä altistunut Äänekoskella

Korona lähti leviämään Keski-Suomessa Äänekoskella pidetyistä juhlista, joka järjestettiin viikko sitten lauantaina, Äänekosken ylilääkäri Keijo Lukkarinen vahvistaa Ilta-Sanomille.

Viikko sitten Äänekoskella järjestettiin juhlat. Niihin osallistui noin 25 nuorta, jotka olivat pääasiassa Äänekosken lukiosta ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston Äänekosken Piilolan kampukselta.

Äänekosken ylilääkäri Keijo Lukkarinen kertoo, että Äänekoskella on todettu viikon sisään 14 koronatartuntaa, joiden kaikkien epäillään olleen lähtöisin kyseisistä juhlista. Tartunnan saaneista pääosa on lukiosta ja ammattiopistosta.

– Viikko sitten viikonloppuna on ollut nuorten tapaaminen, mistä kaikki tartunnat näyttävät olevan peräisin. Se on yksittäinen ryväs, mistä se on lähtenyt liikkeelle. Se on sinänsä tiedossa ja hallinnassa, että se on samaa ketjua, Lukkarinen toteaa IS:lle.

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä tiedotti lauantaina, että tartunnan saaneista kuusi on heidän Piilolan kampuksen oppilaita.

Lukkarinen kertoo Ilta-Sanomille, että tartunnalle on altistunut useita kymmeniä, mutta tarkemmat tiedot selviävät sunnuntain aikana.

Tähän mennessä karanteeniin on asetettu noin 30–40 ihmistä, joista iso osa on Piilolan kampuksen oppilaita ja heidän perheitään. Karanteeniin asetettavien määrä lisääntynee sunnuntaina, sillä tartunnoista peräti 12 todettiin lauantain aikana.

– Kyllähän se yllätti, että näin paljon oli positiivisia, Lukkarinen myöntää.

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä johtajan Jouni Kurkelan mukaan koulu on terveysviranomaisten ohjeiden varassa, ja niiden pohjalta päätöksiä tehdään. Hänen mukaansa sunnuntaina tiedotetaan, miten koulu Piilolan kampuksella jatkuu.

Kurkelan arvion mukaan koronatilanne ei tule hetkeen helpottamaan.

– Tämähän ei tule loppumaan ennen kuin rokote tai joku muu löytyy. Se on pomminvarmasti meillä kaikilla riesana varmaan vuoden ajan, Kurkela sanoo.

Äänekosken lukion rehtorin Jaana Tanin mukaan tilanteeseen suhtaudutaan vakavasti.

– Tilanne on ikävä, mutta tämmöistä tämä nyt on. Parhaamme yritetään ja sen mukaan mennään. Kyllä tästäkin varmasti selvitään. Huomenna (sunnuntaina) tulee tarkempia tietoja, miten edetään, Tani sanoo.