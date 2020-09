Miten usein koronalle altistuminen johtaa tartuntaan? Infektiosairauksien professori kertoo, mitä altistumisista nyt tiedetään

Infektiosairauksien professori Jarmo Oksi kertoo, että jos ollaan tuntikausia samassa huonetilassa ilman turvavälejä altistuksessa, riski tartunnan saamiseksi nousee jopa monikymmenkertaiseksi.

Koronavilkku eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sovellus on lähettänyt monille suomalaisille tiedon, jota vastaanottaja ei haluaisi kuulla. Moni on saanut tiedon altistumisestaan koronavirukselle.

Altistuminen ei kuitenkaan ole sama asia kuin itse sairastuminen.

Miten usein koronavirukselle alistuminen johtaa itse taudin tarttumiseen?

– Altistumistilanteitahan on tietysti hyvin monenlaisia. Etäisyys on luultavasti ja kertyneen tiedonkin perusteella tärkein asia ja toisekseen tietysti altistumisaika, Turun yliopiston infektiosairauksien professori ja Turun yliopistollisen keskussairaalan eli Tyksin infektioylilääkäri Jarmo Oksi kertoo Ilta-Sanomille.

– Sisätiloissa altistuminen nostaa riskin jopa moninkertaiseksi verrattuna ulkoilmaan. Kun ollaan tuntikausia samassa huonetilassa ja suureksi osaksi ilman turvavälejä, kuten esimerkiksi perheessä tapahtuvassa altistuksessa, nousee riski jopa monikymmenkertaiseksi verrattuna esimerkiksi bussissa tapahtuneeseen altistukseen, hän sanoo.

Onko olemassa uutta tietoa siitä, miten altistuminen tapahtuu? Ovatko pisarat suurin vaara?

– Pisaratartuntana tapahtunut altistus on ehdottomasti tärkein altistumistapa eli tartunnan riski on riippuvainen nimenomaan siitä, onko turvaväli niin pitkä, etteivät varsinaiset pisarat lennä niin pitkälle.

– Turvaväleistä on myös tutkittua tietoa siinä määrin, että tartuntariski on tuplasti suurempi 1 metrin turvaväliä noudattaessa kuin pidemmällä eli suositeltua 2 metrin turvaväliä pidettäessä.

Oksin mukaan ilmassa olevana aerosolina viruksen leviäminen on periaatteessa mahdollista, mutta sillä on väestössä yleisesti tapahtuvien tartuntojen määrän suhteen hyvin vähäinen merkitys.

– Usein kosketeltujen pintojen, kuten ovenkahvojen tai painonappien kautta tartunnan mahdollisuus on olemassa ja siksi käsidesillä on kohtalaisen merkittävä vaikutus tartuntojen vähentämisessä.

Aiemmin on puhuttu 15 minuutista ja lähietäisyydellä olemisesta. Onko näin, että 15 minuuttia bussissa ilman maskia riittää?

– Viittaan aiempaan. Suora korrelaatio turvaväliin on olemassa. Jos sattuu runsaasti virusta kantava henkilö olemaan vaikka bussissa aivan lähietäisyydellä kasvoista eikä kummallakaan ole maskia käytössä, niin huonolla tuurilla tartunta voi tosiaan tulla melko lyhyestäkin kontaktista. Mielestäni tuo 15 minuutin keinotekoinen rajanveto on kuitenkin hyvä, hän sanoo.

Jos saa tiedon altistumisesta, mitä pitää tehdä?

– Omaehtoinen kahden viikon karanteeni on oikea toimintatapa. Sen jälkeen vähäisistäkin hengitystieinfektion oireista kannattaa hakeutua koronatestiin.

Onko kuva taudin vakavuudesta muuttunut?

– Vaikka sairaalahoidossa on nyt vähemmän ihmisiä kuin keväällä, pitäisin todennäköisenä, että selittävä tekijä on nuorempien ihmisten suurempi osuus tartunnansaaneiden joukossa. Edelleen nähdään myöskin vakavaksi kehittyviä taudinkuvia. Prosentuaalinen osuus vakavaksi kehittyvälle taudille on pienempi nuorilla kuin iäkkäillä, infektioylilääkäri Oksi kertoo tilanteesta.

Maskin pitäminen esimerkiksi julkisessa liikenteessä on viisasta, sillä isommat pisarat jäävät maskiin.­