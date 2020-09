Kaksi vangittu epäiltyinä perussuomalaisen poliitikon murhan yrityksestä – toinen erotettu perussuomalaisista, toisella Soldiers of Odin -tausta

Teemu Torssonen on perussuomalaisista erotettu poliitikko ja Tero Ala-Tuuhonen äärioikeistolainen vaikuttajia.

Kaksi miestä on vangittu todennäköisin syin epäiltyinä perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikkö Pekka Katajan murhan yrityksestä. Miehet ovat syntyneet vuosina 1976 ja 1981.

Toinen miehistä on 39-vuotias Teemu Kalevi Torssonen, joka toimii Jyväskylän kaupunginvaltuutettuna, kaupunginhallituksen jäsenenä ja maakuntavaltuutettuna. Torssonen erotettiin perussuomalaisista vuonna 2019. Keskisuomalaisen mukaan Pekka Kataja oli mukana, kun miehen erottamista puolueesta valmisteltiin.

Vuonna 2016 Torssonen haastoi Timo Soinin perussuomalaisten puheenjohtajakisassa. Hän kuvaili tuolloin Iltalehdelle olevansa ”intellektuelli Hakkarainen” ja kuuluvansa puolueen nuivaan siipeen.

Ilta-Sanomat julkaisee Torssosen nimen poikkeuksellisesti jo rikosepäilyvaiheessa hänen yhteiskunnallisen asemansa vuoksi.

Toinen murhan yrityksestä vangittu on äärioikeistolaisesta toiminnasta tunnettu Tero Olavi Ala-Tuuhonen. Vuonna 1976 syntynyt Ala-Tuuhonen on kuulunut Soldiers of Odinin johtohahmoihin Jyväskylässä. Hän johtaa Kansallismielisten liittoumaa, joka pyrkii kokoamaan yhteen Suomen äärioikeistoa. Twitter-tilillään Ala-Tuuhonen kuvailee itseään ”kansalliskonservatiiviseksi etnonationalistiksi”.

Ilta-Sanomat julkaisee Ala-Tuuhosen nimen jo rikosepäilyvaiheessa, koska hän on julkisesti esillä ollut äärioikeistolainen vaikuttaja.

Kataja pahoinpideltiin henkihieveriin kotonaan Jämsänkoskella 17. heinäkuuta. Kataja on kertonut, että hänen kerrostaloasuntonsa ovikelloa soitettiin perjantaiaamuna. Kun hän avasi oven, kaksi miestä tunkeutui sisään ja alkoi hakata häntä metalliesineellä päähän. Katajaa myös potkittiin. Hän menetti silmittömän väkivallan seurauksena tajuntansa. Sairaalassa hänellä todettiin muun muassa kallonmurtuma ja aivoverenvuoto. Peukalo ja kolme kylkiluuta murtui.