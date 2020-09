Kittiläläismies surmasi vaimonsa sänkyyn 5-vuotiaan lapsen nähden – hovioikeus tuomitsi elinkautiseen murhasta

Poika heräsi surman aikana ja juoksi yläkertaan sisarpuolensa luo.

Kittiläläinen mies surmasi puolisonsa maaliskuussa 2019 kotona sänkyyn, kun pariskunnan 5-vuotias lapsi nukkui äitinsä vieressä. Oulun käräjäoikeus tuomitsi marraskuussa 2019 Veli-Tapio Einari Keskitalon taposta 11 vuodeksi vankeuteen.

Uhrin omaiset sekä syyttäjä valittivat tuomiosta hovioikeuteen. Valittajien mielestä mies on tuomittava murhasta, sillä surma oli harkittu ja se tehtiin erityisen raa´alla ja julmalla tavalla. Keskitalo vaati kaikkien vaatimusten hylkäämistä.

Rovaniemen hovioikeuden mielestä henkirikos on tehty erityisen julmalla tavalla ja sitä on pidettävä kokonaisuutena arvostellen törkeänä ja siksi kyseessä on murha eikä tappo. Hovioikeus tuomitsi Keskitalon elinkautiseen vankeuteen murhasta.

Keskitalo surmasi puolisonsa lyömällä tätä teräaseella 19 kertaa eri puolille kehoa tämän ollessa nukkumassa. Samassa sängyssä nukkui myös pariskunnan 5-vuotias poika, joka heräsi tapahtumien aikaan ja näki äitinsä verisenä sängyssä.

Poika juoksi huutaen yläkertaan, missä nukkui hänen sisarpuolensa 2-vuotiaan lapsen kanssa.

Pariskunta asui Kittilässä. He olivat todistajien mukaan riidelleet kolme viikkoa aikaisemmin ja vaimo oli tuntenut henkensä uhatuksi. Mies oli kohdistanut vaimoonsa väkivaltaa potkimalla ja hiuksista repimällä.

Vaimo oli kertonut miehelleen hakevansa avioeroa, jos tämä ei lopeta liiallista alkoholin käyttöä. Vaimo oli myös soittanut uhkailusta pari viikkoa aiemmin lääkäriaseman päivystyspuhelimeen. Riitely jatkui vielä surmapäivänä puoli tuntia ennen tapahtumia.

Tuomitulle miehelle on tehty mielentilatutkimus, jonka mukaan tämä on ollut rikoksen tehdessään syyntakeinen. Hänellä on todettu alkoholiriippuvuus ja sekamuotoinen persoonallisuus.

Hovioikeuden mielestä Keskitalon on täytynyt teon tehdessään ymmärtää aiheuttavansa uhrille suurta kärsimystä ja tuskaa. Lukuisat ja voimakkaat veitseniskut, joista seitsemän on ulottunut rintaonteloon saakka, ovat varmuudella aiheuttaneet suurta kipua.

– Teko on myös mitä ilmeisimmin kestänyt vähäistä pidemmän ajan ottaen huomioon, että uhri on pyrkinyt puolustautumaan ja että hänen vieressään nukkunut lapsi on ehtinyt mennä yläkertaan hakemaan sisartaan, joka puolestaan on tullut alakertaan ja ehtinyt nähdä äitinsä elossa. Nämä seikat sekä tapahtumienkulku kokonaisuudessaan huomioon ottaen hovioikeus katsoo toisin kuin käräjäoikeus, että tappo on tehty myös erityisen julmalla tavalla, Rovaniemen hovioikeus perustelee tuomiotaan.