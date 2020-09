Antti Lindtman laihtui korona-aikana 15 kiloa – siihen auttoi yksi muutos arjessa

Kansanedustaja Antti Lindtman laihtui korona-aikana 15 kiloa. – Kun keväällä jalkapallo ja muut joukkuelajit menivät pannaan koronarajoitusten vuoksi, läksin lenkkipolulle, hän kertoo.

Sdp:n kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on laihtunut puolessa vuodessa 15 kiloa.

– Kun keväällä jalkapallo ja muut joukkuelajit menivät pannaan koronarajoitusten vuoksi, läksin lenkkipolulle, hän kertoo.

– Kevään edetessä lenkit pitenivät ja kilot karisivat. Viitisentoista kiloa on lähtenyt.

Lenkkipoluilla vantaalainen Lindtman huomasi, ettei hän ollut ainoa. Keravanjoen rannoilla oli paljon muitakin kuntoilijoita.

Ensin hän juoksi viiden kilometrin lenkkejä pari kertaa viikossa. Pikkuhiljaa lenkit alkoivat pidentyä. Nyt hän juoksee 3–4 kertaa viikossa ja pisimmillään jo 20 kilometrin matkoja.

– Ehdottomasti on elämänlaatu parantunut, vaikka liikunta on aina ollut osa arkea. Nyt korona-aikana on pystynyt liikkumaan hiukan säännöllisemmin.

Lenkkeillessä Antti Lindtman teki ratkaisevan oivalluksen. Ennen hän oli ajatellut, että vauhti on tärkeintä. Nyt hän oivalsi, ettei se vauhti vaan se kesto.

– Haastavinta on, että malttaa juosta mahdollisimman rauhallisesti. Silloin saa nauttia.

Kansanedustaja Antti Lindtman maaliskuussa 2019.­

Antti Lindtmanin vaimo Kaija Stormbom on tukenut miestään tämän uudessa harrastuksessa.

– Kaija on kovasti kannustanut. Vaikka on kiireinen arki ja yhteinen aika kortilla, niin joka kerta, kun olen kaivanut lenkkitossuja esiin, hän on sanonut, että antaa mennä vaan.

15 kiloa painonpudotus on vaikuttanut myös vaatekokoon.

– Yhden uuden puvun olen tähän mennessä ehtinyt ostamaan, Antti Lindtman, 38, kertoo.

Myös ruokavalioon on tullut muutoksia. Tärkein ateria on aamiainen. Aamut alkavat koko perheen voimin kotimaisista marjoista tehdyillä smoothieilla. Kotimaisia marjoja menee noin 400 kiloa vuodessa.

– Olen kiinnittänyt ruokavalioon huomiota. Ehkä olen aiempaa tarkemmin katsonut, mitä syön. Mitään en ole jättänyt pois, mutta olen syönyt vähemmän.

– Tärkeää on, että varaa aikaa lounaalle ja säännölliseen ruokailuun.

Apuna on ollut myös älykello, johon sai aktiivisuusmittarin lisäksi helppokäyttöisen ruokapäiväkirjan.

Joulukuussa 2019 Antti Lindtman eduskunnassa.­

Koronasta huolimatta eduskunta palaa syksyllä normaaliin lainsäädäntötyöhön. Töitä tehdään osittain etänä.

– Työllisyystoimet, joustavammat perhevapaat, oppivelvollisuuden laajentaminen ja monet muut tärkeät uudistukset on vietävä eteenpäin koronatilanteesta huolimatta, Antti Lindtman sanoo.

Parhaiten Antti Lindtman rentoutuu olemalla perheen parissa. Riittävä uni, terveellinen ruoka sekä liikunta ovat tärkeitä. Lenkille hän karkaa usein illalla, kun 3-vuotias tytär Sofie on laitettu nukkumaan.

– Viikon kohokohta oli, kun katselin, kun Sofie potkupyöräili ensimmäisen kerran koko matkan leikkipuistoon, Antti Lindtman kertoo.

Kiirettä pitää, sillä aamuvarhaiset jalkapallotreenit ovat taas alkaneet pyöriä viikoittain.

– Joskus vitsailen, että vaikka politiikka on tärkeä osa elämään, on hyvä muistaa, että elämä on kuitenkin osa jalkapalloa, hän naurahtaa.

Hyvin alkanutta juoksuharrastusta Lindtman aikoo jatkaa.

– Ei minulla ole sen kummempia tavoitteita, mutta ajattelin käydä juoksemassa elämäni ensimmäisen kerran puolimaratonin Vantaalla lokakuussa, Antti Lindtman kertoo.