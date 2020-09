Kari Tolvanen tutki yksikkönsä kanssa urallaan pari tuhatta itsemurhaa: kympin tyttöjen kohtalo pysäytti

Nuori saattoi päättyä peruuttamattomaan ratkaisuun spontaanisti vaikkapa seurustelusuhteen päättymisen takia.

Kansanedustaja Kari Tolvanen (kok) joutui poliisiurallaan olemaan mukana parin tuhannen itsemurhan tutkinnassa. Tolvanen kirjoitti Facebookissa, kuinka ”suurimmassa riskissä ovat itseni kaltaiset keski-ikäiset miehet”.

– Meillä oli pahimpina vuosina noin 150 itsemurhaa vuodessa tutkittavana Helsingin väkivaltarikosyksikössä. Kävin 1980-luvulla tutkijana itsemurhien tekopaikalla tutkimassa tapahtuneen ja jututtamassa omaisia. Myöhemmin koko yksikön johtajana luin raportit jokaisesta kuolemasta, mitä oli yön aikana tullut. Raporteista näki hyvin usein siihen aikaan sen, etteivät miehet juurikaan tunteistaan puhuneet eikä apua oltu haettu. Monelle omaiselle tuli järkyttävänä yllätyksenä, että läheinen teki tällaisen ratkaisun, Tolvanen kertoo.

Tänään vietetään itsemurhien ehkäisypäivää. Suomessa tehdään vuosittain noin 800 itsemurhaa.

– Useimmiten itsemurhaan liittyi alkoholi ja päihteet. Se oli se viimeinen rohkaisu ennen tekoa. Jokainen itsemurha oli oma surullinen tarinansa. Aina kun nuori ihminen kuolee, se on surullista. Kun nuori tekee itsemurhan, silloin väistämättä joutuu miettimään, mikä on mennyt pieleen, ettei häntä ole pystytty yhteiskuntana ja läheisenä auttamaan. Minulla oli tutkittavana niin sanottuja kympin tyttöjä, jotka vaativat itseltään ihan liikaa ja sitten he tekivät peruuttamattoman ratkaisunsa. Silloin tuli mieleen, että jotain tässä touhussa on pahasti pielessä. Vaatimukset olivat ihan liian kovia.

Väkivaltarikosyksikön tutkittavaksi tuli myös tapauksia, joissa taustalla oli useampia aiempia yrityksiä.

– Heillä oli jo synkkä historia, useita aiempia yrityksiä. Kyllä heitä oli pyritty auttamaan, mutta oliko apu ollut riittävää, kun he kuitenkin lopulta riistivät henkensä, Tolvanen sanoo.

Nuoret saattoivat Tolvasen mukaan päätyä itsemurhaan aikuisen näkökulmasta katsottuna aika pienestä syystä.

– Se, mikä pisti silmiin oli se, että etenkin nuoret saattoivat tehdä itsemurhan hyvin spontaanisti vaikka seurustelusuhteen päättymisen takia. Seurustelusuhteen päättyminen tai muu vastoinkäyminen voi nuoresta ihmisestä tuntua jättimäiseltä asialta, mutta hän olisi helposti autettavissa eikä siinä välttämättä tarvitsisi olla edes terveydenhuollon huippuasiantuntijaa. Kun joku tulisi väliin, välittäisi, kuuntelisi ja kyselisi ja auttaisi nuorta näkemään eteenpäin kohti tulevaisuutta. Ei kenenkään pitäisi päättää omaa elämäänsä seurustelusuhteen päättymisen takia, Tolvanen muistuttaa.

Ikäihmisten ja varttuneempien tekojen taustalta saattoi löytyä sairauksia ja pohjatonta yksinäisyyttä.

– He olivat saattaneet laittaa paperille asioita. Nämä jäähyväiskirjeet ehkä toivat omaisille vastauksen kysymykseen, miksi. Ne, jotka lähtivät jäähyväiskirjettä jättämättä, jättivät samalla omaiset yksin avointen kysymysten kanssa.

Itsemurhan tehneiden läheisten omaiset pitäisikin Tolvasen mukaan ottaa automaattisesti avun ja tuen piiriin.

– Tiedetään tutkimuksista, että jos läheinen tekee itsemurhan, se nostaa omaisten riskiä päätyä samaan. Siksi he tarvitsevat kaiken avun, Tolvanen muistuttaa.

Miten sitten ehkäistä nykyistä paremmin itsemurhia?

– Yhteiskunta on pikkuisen muuttunut. Se stigma, mikä itsemurhiin on liittynyt, on onneksi vähentynyt. Nyt uskalletaan puhua itsetuhoisuudesta ja uskalletaan hakea apua, mutta ongelma on, ettei sitä apua aina saa, kun pitäisi.

– Meillä oli itsemurhien ehkäisyohjelma 1990-luvulla. Silloin itsemurhien määrä väheni paljon. Nyt sellaista ei ole kunnolla saatu aikaiseksi. Terapiatakuu olisi todella tärkeä asia. Meillä pitäisi olla lyhytterapeutteja ja ratkaisukeskeisiä terapeutteja, jotka pystyisivät ensimmäisessä hetkessä auttamaan ja sitten ohjaamaan jatkohoidon pariin. Mieli Ry tekee loistavaa työtä. Sinne pystyy anonyymisti soittamaan. Ihminen saattaa olla niin vaikeassa tilanteessa, ettei jaksa eikä osaa hakea apua eikä häntä saa juoksuttaa luukulta toiselle. Siksi pitäisi olla yksi SOS-numero, joka ottaisi kopin siitä ihmisestä.