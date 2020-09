Anni, 25, oli juuri saamassa vakituisen työpaikan – korona sotki kaiken tavalla, jota ei voinut arvata

Ilta-Sanomien podcastissa neljä nuorta kertoo, miten korona on muuttanut heidän elämänsä.

Keväällä Anni Haaparannan elämässä alkoivat puhaltaa uudet tuulet. 25-vuotias jyväskyläläinen oli juuri valmistunut filosofian maisteriksi. Maaliskuussa hänelle tarjottiin vakituista paikkaa ”hienossa suomalaisessa tapahtumayrityksessä”.

Sitten Suomeen tuli korona.

Se käänsi tulevaisuuden suunnitelmat hetkessä päälaelleen.

– Korona tulikin yllättäen lujempaa kuin kukaan osasi ajatella. Siinä kohtaa, kun minun olisi pitänyt kirjoittaa sopimukset, sainkin soiton, että valitettavasti tämä työpaikka joudutaan perumaan, Anni kertoo Ilta-Sanomien verkkosivuilla julkaistussa podcastissa (pääset kuuntelemaan podcastin tämän artikkelin lopusta).

Uusi elämäntilanne ilman opiskelua ja töitä antoi kuitenkin mahdollisuuden levätä.

– Olen viimeiset viisi vuotta opiskellut ja tehnyt kaikki kesät töitä, ei minulla ole juurikaan ollut lomaa.

Työnhaku korona-aikana ei kuitenkaan ole helpoimmasta päästä, sillä monilla yrityksillä on rekrytointikielto päällä ja avoimiin paikkoihin on runsaasti hakijoita. Prosessi on ollut turhauttava. Anni on hakenut töitä tuloksetta keväästä asti.

– Ennen koronaa ajattelin, että minun on helppo saada työpaikka vastavalmistuneena, jolla on jo työkokemusta. Nyt taas on tullut sellainen ajatus, että eihän minulla ole mitään meriittejä antaa työelämälle. Itseluottamus on varmasti tässä kohtaa kärsinyt aika pahasti.

Annin tavoitteena on saada työpaikka syksyn aikana.

– Totta kai elämässä on muutakin, kuin työt ja opiskelut ja tällaiset. Mutta se ensimmäinen ajatus on, että minulla ei ole nyt mitään, mikä toisi sellaista merkitystä elämääni.

Anni toivoo, että koronan mahdollisesta toisesta aallosta selvittäisiin kevättä helpommalla.

Hän alkaa olla jo tottunut koronan aiheuttamaan epävarmuuteen.

– Olen hyväksynyt sen, ettei tiedä tulevasta. Tulevaan ei voi vaikuttaa kuin omilla pienillä toimilla, kuten maskia käyttämällä ja muistamalla muutkin hygieniasäännöt. Kyllähän epävarmat ajat opettaa suhtautumaan epävarmuuksiin eri tavoin ja tavallaan myös rennommin. Tämä on hyvä, koska epävarmuutta on tulossa paljon. Eihän kukaan voi ennustaa ja tietää mitä tapahtuu. Onkin tärkeää, että epävarmuutta pystyy hallitsemaan itselle sopivimmalla tavalla.

Ilta-Sanomien podcastissa kuulet Annin lisäksi myös riskiryhmään kuuluvan Venlan, sairaanhoitajaopiskelija Tuomon sekä taikuutta ammatikseen tekevän Sakarin tarinat. Kuinka koronavirus on vaikuttanut heidän elämäänsä ja mitä he ajattelevat tämän syksyn tuovan tullessaan? Kuuntele podcast osoitteessa is.fi.