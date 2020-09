Lasse Lehtisen kolumni: Lääketieteen hullut päivät

Finngenissa tieto on tosi edullisessa erikoistarjouksessa, kirjoittaa Lasse Lehtinen.

Ihminen on epärationaalinen trooppinen päiväeläin, jota totuus ei kiinnosta etenkään, jos se on ristiriidassa hänen ideologiansa, uskontonsa tai taloudellisen etunsa kanssa. Valitettavan laajalle levinnyt tiedevastaisuus pohjaa luuloihin ja uskomuksiin. Siksi jokaista hanketta tieteen edistämiseksi pitää tervehtiä ilolla.

Meille on nyt avattu näkymiä nk. Finngen-hankkeeseen. Siihen osallistuu suomalaisia yliopistoja, sairaanhoitopiirejä, THL, SPR:n veripalvelu, seitsemän suomalaista biopankkia ja 12 kansainvälistä lääkeyritystä. Hanketta vetää Helsingin yliopisto.

Tavoitteena on kerätä biopankkeihin peräti puolen miljoonan suomalaisen verinäytteet. Sitä on vauhditettu Annatko luvan -kampanjalla, jonka mainoksissa on nähty julkkiksiakin. Ollaan siis hyvällä asialla.

Valitettavasti Finngenissä sekoittuu pari asiaa. Hanke on yksi ilmentymä uskosta, että geenitiedoilla voitaisiin parantaa kansanterveyttä. Että geenit seulomalla päästäisiin arvuuttelemaan, kuka sairastuu sydänsairauksiin, syöpään tai muihin kansantauteihin. Luulo on osoitettu vääräksi myös Finngenin omissa tiedejulkaisuissa.

Uskotaan myös, että yksilöllinen tieto geeniriskeistä muuttaisi ihmisen käytöstä. Tämäkin on vain toive, jota tieteen mittaukset kotimaisessa ja isoissa kansainvälisissä aineistoissa eivät tue.

Finngenissä on mukana kymmenkunta maailman suurinta lääketehdasta ja amerikkalainen alan start-up-yritys. Miksi? Yrittävätkö ne kehittää lääkkeitä Suomen pienille markkinoille? Eivät tietenkään, ne vain etsivät hyödyllistä tietoa maailmanlaajuisia markkinoita varten.

Finngen voi yhdistää suomalaisten luovuttamien tai heidän tietämättään biopankkeihin siirrettyjen näytteiden geenitietoja terveystietoihin. Tämä toki auttaa lääkekehitystä.

Eduskunta hyväksyi edellisen hallituksen viimeisinä päivinä terveystietojen toisiokäytön mahdollistavan lain. Sen nojalla koko kansan terveystietoja voidaan käyttää myös tällaiseen tuotekehitykseen. Yksi peruste olikin auttaa terveysalaa kasvamaan.

Finngenissa tieto on tosi edullisessa erikoistarjouksessa. Kukin suuri lääketehdas maksaa noin viiden miljoonan euron jäsenmaksun, jolla saa pääsyn joka kymmenennen suomalaisen yhdistettyihin geeni- ja terveystietoihin. Jakolaskulla saamme hinnaksi kymmenen euroa osallistujaa kohti. Kustannusta voi verrata vaikkapa yhden koronatestin hintaan, joka on 100–300 euroa.

Lääketehdas saa myös patentoida tiedoista mahdollisesti juontuvia keksintöjä ilman eri korvausta. Tieto on silloin niin halpaa, että hankkeeseen kannattaa osallistua, vaikkei patentoitavaa löytyisikään. Yksikin onnistunut projekti korvaa kulut satakertaisesti.

Tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä, jotta saamme uusia lääkkeitä. Moni on kuitenkin luovuttanut näytteensä ja terveystietonsa uskoen parantavansa Suomen kansan terveyttä. Mutta jakautuuko hyöty alan kasvustrategiassa toivotulla tavalla?

Kansainvälisillä suuryrityksillä päällimmäisenä kannustimena on vaurastuminen. Ei siinä mitään pahaa. ”Olen ollut rikas, olen ollut köyhä”, filmitähti Mae West sanoi aikanaan, ja jatkoi: ”Uskokaa tai älkää, rikkaana on kivempaa”.

Pohjoismaisilla yhteiskunnilla on kuitenkin yhteisesti hyväksyttynä tavoitteena jakaa työn ja tutkimuksen tuottoja myös kansakunnan hyväksi. Niinpä Finngeniäkin kannattaa vielä tarkastella mikroskoopin läpi, ja viileän tieteellisesti.

Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen.