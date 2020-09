Miesten toiminta wc:ssä ällistytti – osa suomalaisista on ymmärtänyt koronaohjeet väärin

Osa suomalaisista on ymmärtänyt koronaohjeet väärin. Tällaisia tilanteita siitä seuraa.

”Junassa osa matkustajista laittaa kasvomaskin paikoilleen vasta istuessaan kyydissä. Osa myös riisuu sen taas pois lipuntarkastuksen ajaksi.”

”Joillakin käsidesi alkaa korvata kaiken muun hygieniasta huolehtimisen. Miesten vessassa huomaa, että ei näköjään tarvitse enää pestä käsiä vedellä ja saippualla, kun voi vain suihkaista käsidesiä.”

Muun muassa tällaisia tapauksia tuli ilmi, kun Ilta-Sanomat kysyi eri puolilta Suomea eri alojen ammattilaisilta ja yksityishenkilöiltä, millaisia väärinkäsityksiä koronaohjeiden noudattamiseen heidän havaintojensa mukaan liittyy.

Vastaajien joukossa on konduktööri, kuljetusalan yrittäjä ja pappi, jotka työnsä puolesta ovat seuranneet suomalaisten toimintaa esimerkiksi julkisissa kulkuvälineissä ja yleisötilaisuuksissa.

Vastauksissa korostuu, että ohjeiden väärinymmärrykset koskevat usein varsinkin maskien ja käsidesin käyttöä. Myös ajatus turvaväleistä unohtuu yhä monissa tilanteissa.

Tässä artikkelissa ei oteta kantaa siihen, kuinka iso osa suomalaisista näitä virheitä tekee. Kyseessä ovat yksittäistapaukset, jotka ovat tässä esimerkkeinä, jotta toiset osaisivat välttää samat virheet.

”Olen käynyt useamman kerran tiukkasanaista keskustelua isäni kanssa käsipesusta ja käsidesin käytöstä. Kesän alussa, kun hän ensimmäistä kertaa moneen kuukauteen tuli meille käymään, jouduin melkein taluttamaan hänet käsipesulle. ”Enhän mie oo missään käynytkään” oli peruste, miksei käsiä tarvitsisi pestä. Ja sama homma ruokapöytään tullessa.”

”Meillä ylivoimaisesti suurin osa asiakkaista suhtautuu koronaviruksen vaaraan oikein, mutta pieni osa on täysiä moukkia. He hyppäävät kyytiin ilman suojautumista ja naureskelevat olevansa menossa koronatestiin. Asenne on sellainen, että tämä on vain flunssa, mitä sinä siinä hermoilet.”

Moni oli törmännyt tilanteisiin varsinkin ruokakaupassa ja julkisissa kulkuvälineissä.

”Olin kaupassa, kun huomasin, että eräs miesasiakas tutkaili myyjän opastuksella myynnissä olevia reppuja. Jokaisessa repussa oli varusteena pilli. Mies vertaili reppuja, jokaista eri väriä, ja puhalteli naureskellen jokaisen repun pilliin. Myyjä hymyili vieressä. Reput jäivät myyntiin.”

Toisia ohjeiden noudattamatta jättäminen ärsyttää, mutta toisia taas ärsyttää se, että toiset haluavat noudattaa ohjeita tarkasti.

”Meidän kuljetuspalvelumme autoihin teetätettiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi pisarasuojat matkustajien ja kuljettajan väiin. Osassa asiakkaissa lasi on herättänyt negatiivisia tunteita, jopa aggressiota. Tuntuu, että he ovat itse päättäneet, ettei koronavirus haittaa heitä ja siksi yrittäjän järeä toimenpide ärsyttää.”

”Ruokakaupassa edellinen asiakas oli maksamassa omia tavaroitaan maksupäätteen luona, kun itse olin hihnan toisessa päässä odottamassa korini kanssa. Minun perässäni oli lapsiperhe kärryineen. Kun edelläni oleva, juuri maksanut nainen alkoi siirtyä pakkaamaan, minä aloin nostaa omia tavaroitani hihnalle toisesta päästä. Otin pari askelta eteenpäin, mutta en mennyt vielä lähellekään maksupäätettä, jotta sen takana pakkaavaan naiseen jää väliä. No, minun takanani oleva perhe alkaa latoa sieltä päästä hihnalle kamaa eli oli noin 50 sentin päässä minusta. Sanoin että anteeksi, voisitteko pitää hiukan turvaväliä. Nainen kirjaimellisesti karjaisi, että ”on tässä se metri, eikö se riitä”. Sanoin itse semisti nolostuneena, että no ei tässä nyt oikein sitä taida olla ja että monessa kaupassa itse asiassa odotetaan, että edellinen asiakas pääsee kokonaan pois sieltä edestä.”

”Yhdessä harrastustoimintaan liittyvässä palaverissa meitä oli 7–8 ihmistä pienessä, ehkä 9 neliömetrin pukukopissa. Siinä ei voinut turvaväleistä puhuakaan, vaikka kaikki yrittivät vetäytyä omiin nurkkiinsa ja seinän vierille mahdollisimman kauas toisistaan.”

Jotkut myös aidosti pettyvät, kun koronaohjeiden takia jotkin perinteiset tavat on täytynyt muuttaa.

”Meillä käytetään ehtoollisella muovisia kertakäyttöpikareita ja ehtoollinen otetaan vastaan seisten ja turvavälein. Monille tähän tärkeään ja pyhään kokemukseen kajoaminen on ollut vaikeaa. Useimmat toki ymmärtävät järjestelyt, mutta jonkin verran alttarilla kuulee pettymyksen ja turhautumisen ääniä. ”Voi, mikä pettymys” parahti eräs, kun ensimmäisen kerran oli muoviset pikarit käytössä.”

”Kun käymme vanhusten kodeissa, käytämme maskeja ja käsineitä. Aika usein vanhus pyytää ottamaan maskin pois. Silloin on pappina pysyttävä tiukkana. Pyyntö ottaa maski pois tulee ihan järjissään olevilta vanhuksilta.”

Jotkut suomalaiset tuntuvat olevan vakuuttuneita siitä, ettei heillä ole koronaa – vaikkei testissä olisi käytykään.

”Vähän väliä joku tuttava kertoo kasvokkain olevansa vähän kipeänä, mutta tietävänsä, ettei kyseessä ole korona. Varmuus asiasta ilman testissä käymistä on mielestäni vähintäänkin kyseenalaista, koska koronavirus voi aiheuttaa hyvin monenlaisia oireita tai olla kokonaan oireeton. Kaiken lisäksi ihmiset potevat ”pientä” flunssaansa muiden joukossa, eivätkä kotonaan!”

”Monet tuttavani halaavat tavallisissa tapaamisissa. He kysyvät kyllä luvan, mutta tekevät sen siinä vaiheessa, kun ovat jo astuneet lähelle ja sulkemassa syleilyynsä. Ei siinä ehdi tai kehtaa kieltäytyä.”

Tarinat on kerätty eri alojen ammattilaisilta ja yksityishenkilöiltä eri puolilta Suomea.

