Koronavirusepidemian tilanne Suomessa on edelleen maltillinen, Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitos kertoo tiedotteessaan.

Viime aikoina ilmi tulleet joukkoaltistumiset eivät ole THL:n mukaan johtaneet isoihin jatkotartuntoihin.

Suurin osa altistumisista liittyy vapaa-ajan toimintaan ja harrastuksiin.

Suomessa on todettu edelleen sekä kotoperäisiä että ulkomailta peräisin olevia tartuntoja.

Taudin arvioitu tartuttavuusluku on edelleen yli yhden, eli jokainen kantaja tartuttaa tautia eteenpäin. Tartuttavuusluku on arvioitu olevan 1,20–1,25, mikä on hieman vähemmän kuin viikko sitten ilmoitettu luku, jolloin se oli 1,20–1,30.