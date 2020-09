Jarin, 48, oikea hauis otti lopputilin kesken Riika-Helsinki soudun – ”Katkera olo, käsi ei kestänyt vedon vetoa”

Riianlahden tyrskyt ja raju sivutuuli runnoivat palomies Jari Saarion hauiksen keskeytyskuntoon. Puolentoista viikon pituiseksi suunniteltu urakka tuli tyrmätyksi viidennen päivän aamuna Viron lounaisrannikolla.

– Lopulta oli pakko antaa periksi, koska yhdellä kädellä on yksinkertaisesti mahdotonta soutaa, totinen Jari Saario raportoi Virosta keskiviikkona.

– Oli se aikamoista riuhtomista koko tiistain. Kun en illalla enää pystynyt soutamaan, tuuli ja aallot painoivat tylysti rantaan. Piti päästää vene ajautumaan.

Totinen soutaja kuivalla maalla. Selfie tienposkesta jossain Viron länsirannikolla.­

– Oikea hauis puutui täysin ja kädestä katosivat voimat. Se ei kestänyt vedon vetoa.

– Tämä on valtava pettymys, isoin, jonka olen näissä kuvioissa kokenut. Mutta onneksi tämä on vain urheilua, Saario puuskahti.

Jari Saarion 400-kilometriseksi aiottu Riika-Helsinki -regatta jäi vajaaseen puolimatkaan Riianlahdelle Viron länsirannikolle.­

Palomies oli tuntenut jo maanantai-iltana oikean kätensä alkavan puutua. Hän uskoi ja toivoi sen menevän ohi, kun työnsi veneensä vesille tiistaiaamuna. Sen päivän hän vielä taisteli, mutta keskiviikkona oli pakko heittää pyyhe kehään ja purkaa varusteet veneestä.

Nollan pysähdyksen taktiikka on pettänyt. Vene lepää Riianladen kauniissa maisemassa.­

Treenivamma jo keväällä

Saario kertoo kokeneensa samantyyppisen treenivamman jo keväällä. Tuolloin hän tutkitutti sen ja hoidatti levolla. Ennen tätä soutu-urakkaa Saario kävi röntgen- ja magneettikuvauksissa. Koska niissä ei näkynyt mitään hälyttävää, hän päätti lähteä matkaan ja pitää suunsa supussa vammasta.

– Tietysti uskoin hauiksen kestävän, koska voimat olivat täysin palautuneet, eikä oireita ollut. Mutta kun ei, niin ei.

Startti Riian laivasataman liepeiltä lauantaina 5. syyskuuta. Tästä alkoi lyhyeksi jäänyt lentokeli.­

Saario löytää ahdingostaan jotain hyvääkin. Hän kiittelee sitä, että tämä Riika–Helsinki-regatta oli ns. yhden miehen projekti. Ei ollut useita sponsoreita, eikä isoa saattojoukkoa, joille tuottaisi pettymyksen.

– Mutta Skipperille suurkiitos turvallisesta veneestä. Se oli ainoa tukija, jonka puoleen tällä kertaa käännyin.

Tukeva, muovinen soutuvene

Riian ja Helsingin välimatka on noin 400 kilometriä. Saarion mukaan se olisi ollut hänelle vajaan viikon veto, jos keli olisi ollut hyvä ja alla kevyt Sulkava-luokan vanerivene liukupenkkeineen.

Nyt hän halusi lisätä vaikeuskerrointa ja valitsi menopelikseen muovisen Pikku Myy -paatin, jonka kuka tahansa voi vuokrata käyttöönsä pääkaupunkiseudulla. Vene on Terhi 440. Se on 440 senttiä pitkä, 175 leveä ja 150 kiloa painava soutuvene, jonka perätuhdossa on paikka moottorille.

Tämä Skipperi Oy:n vene on muumikuvioitu, koska Skipperi on osa Muumien ja John Nurmisen Itämeriohjelmaa.

Lentokeli loppui lyhyeen

Saario lähti matkaan Riian laivasatamasta lauantaina 5.9. puolen päivän aikaan. Hän souti 15 tuntia putkeen.

– Ensimmäinen päivä ja ilta olivat lentokeliä, Saario kuvaili IS:lle myötätuulista sadesäätä.

Sunnuntaina nousi navakka länsituuli, joka painoi raskasta venettä rannikon suuntaan. Hän souti 14 tuntia, mutta kova sade, tuuli ja aallokko hidastivat matkantekoa. Vauhti oli vain noin 2,5 km/t.

Maanantaina aamuyöllä ankkurin laskenut ja veneen pohjalla levännyt Saario ajautui kolisten rantaan. Hän veti veneen hiekalle ja nukkui löytämässään luolassa.

Tässä luolassa Jari Saario heräsi maanantaiaamuna.­

Maanantaina hän päätti pyrkiä jatkossa kiskomaan 10 tunnin eli noin 25 kilometrin päiväurakoita. Tämä suunnitelma ei pitänyt, koska oikeasta hauiksesta katosivat jo tiistai-iltana viimeisetkin mehut.

Matka päättyi Riianlahdella Viron länsirannikolle.

Haaveena yhä Atlantin ylitys

Jari Saario on väkivahva sisupussi ja kokenut avomerisoutaja. Hän on kiskonut usean kerran Helsingistä Tallinnaan, jopa edestakaisin. Kööpenhamina–Helsinki-soudun hän toteutti viime kesänä.

Saarion unelma on osallistua jokavuotiseen Atlantin yli -soututapahtumaan. Projekti tämän vuoden joulukuun starttiin oli jo pitkällä, kunnes korona sulki sponsorien rahahanat (budjetti keikkuu noin 150 000 eurossa).

– Atlantin ylitys kiehtoo yhä. Paikat pitää saada terveeksi ja sellaiseen kuntoon, että kun soudan valtameren yli, teen sen ME-ajalla, Saario toteaa.