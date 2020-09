Kuinka paha takaisku lupaavan korona­rokotteen testien keskeytyminen on? Asian­tuntija kertoo, mistä vastaavissa tapauksissa on yleensä kyse

Melkein aina näissä tapauksissa tutkimus jatkuu suunnitellusti, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek ennakoi.

Lääkeyhtiö AstraZeneca on ilmoittanut keskeyttävänsä koronavirusrokotteen testaukset yhden koehenkilön sairastumisen takia.

Lääkeyhtiön ja Oxfordin yliopiston tutkijat ovat olleet pitkällä rokotteen kehittämistä. Koronarokote oli edennyt tehotutkimusvaiheeseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek toppuuttelee, että kyse on normaalista rutiinitoimesta.

– Kun tehdään näin isoa tutkimusta, joissa on kymmeniä tuhansia osallistujia, on jo odotusarvo, että tulee olemaan tapauksia, jotka luokitellaan vakaviksi eli ne vaativat sairaalahoitoa.

Lääkeyhtiö on kertonut, että sairastunut koehenkilö asuu Britanniassa.

Testausten keskeyttäminen on Nohynekin mukaan normaali varotoimenpide. Toimenpide on osa turvallisuuskoneistoa, joka on rakennettu tutkimuksiin annettaessa uusia lääkkeitä ja rokotteita.

Seuraavaksi seurantaryhmä tarkastelee, mitä on tapahtunut ja miksi koehenkilö on sairastunut.

– Onko tapahtuma pelkästään ajallisessa yhteydessä vai syy-seuraus -yhteydessä rokottamiseen. Useimmiten kyse on ajallisesta yhteydestä. Tällöin voidaan todeta, että oireilla ei ollut mitään tekemistä itse rokotteen kanssa.

Nohynek muistuttaa, että AstraZenecan koronarokotteen testauksissa on yli 30 000 koehenkilöä.

– Kaikenlaiset terveystapahtumat ovat mahdollisia. Oxfordin testausryhmissä on mukana myös ikäihmisiä.

Tutkimuksia on menossa Britanniassa, Etelä-Afrikassa, Brasiliassa ja Yhdysvalloissa.

Tarkastelun jälkeen seurantaryhmä antaa lausunnon tutkijoille. Sen jälkeen tutkijat päättävät rokotteen tutkimuksen jatkosta.

– Melkein aina näissä tapauksissa kyse on ajallisesta yhteydestä ja tutkimus jatkuu suunnitellusti, Nohynek ennakoi.

Lääkeyhtiö ilmoitti aiemmin, että se kertoo syyskuussa rokotteen markkinoille tulosta. Lääkeyhtiö korjasi myöhemmin tietoa. Se aikoo kertoa rokotteen markkinoille tulosta lokakuussa.

– Jos tämä on päivän tai kahden pysähdys, ei se vielä aikatauluja muuta, Nohynek sanoo.

Oxfordin tutkijoiden koronarokotteesta on puhuttu, että se voi olla markkinoilla tämän vuoden puolella.

– Riippuu siitä, onko se niin tehokas kuin myyntiluvan antavat viranomaiset vaativat.

– Euroopan viranomaiset eivät ole vielä sanoneet, mikä on absoluuttinen raja rokotteen tehokkuudessa. Yhdysvaltain viranomaiset ovat sanoneet, että rokotteella pitää olla vähintään 50 prosentin teho. Ja lisäksi rokotteen on oltava riittävän turvallinen.