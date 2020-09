Essote jäljittää edelleen tartuntaketjua.

Essoten alueella altistuneiden määrä voi kasvaa merkittävästi, kerrotaan kuntayhtymän tiedotteessa.

Todettuja koronatartuntoja on tällä viikolla jo 21 Mikkelissä. Uusia koronatapauksia on löytynyt eiliseen verrattuna yksi. Altistuneita on tämän hetken tietojen mukaan yli 300. Näistä kolme ryhmää on Mikkelin lukiolla ja yksi Esedulla.

Essote jäljittää edelleen tartuntaketjuja.

”Kaikkia tiedossa olevia altistuneita ei ole vielä tavoitettu ja altistuneiden määrä voi kasvaa merkittävästi”, tiedotteessa kerrotaan.

Alkuviikosta koronapositiiviseksi osoittautuneet ovat liikkuneet lieväoireisina tai oireettomina muun muasas lähes kaikissa Mikkelin keskustan ravintoloissa, erityisesti ruokaravintoloissa, kahviloisas ja kaupoissa perjantain ja maanantain 4.–7. syyskuuta välisenä aikana.

– Käytännössä liki kaikki tuolloin kaupungin keskustassa asioineet ovat voineet altistua. Nyt on syytä Mikkelin keskustassa tuolloin asioineiden välttää sosiaalisia kontakteja ainakin viikon verran ja seurata koronavilkusta mahdollisia altistuksia, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.