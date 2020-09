IS SEURAA

Jari Aarnion puolustus vastaa murhasyytteeseen - IS seuraa

IS seuraa käsittelyä Helsingin käräjäoikeudessa.

Huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion ja entisen jengipomon Keijo Vilhusen murhasyytteiden käsittely Helsingin käräjäoikeudessa jatkuu toista päivää. Aarnio ja Vilhunen ovat syytteessä osallisuudesta ruotsinturkkilaisen Volkan Ünsalin murhaan vuonna 2003. Syyttäjät ja Vilhunen pitivät asiaesittelynsä ensimmäisenä käsittelypäivänä maanantaina. Aarnion vuoro on keskiviikkona. IS seuraa Aarnion asiaesittelyä Helsingin oikeustalolla. Paikalla on rikostoimittaja Rami Mäkinen.