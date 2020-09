Lukiolainen Topias julkaisi karut kuvat kouluruuasta Vantaalla: raakaa lihaa, mustuneita perunoita, keitinvedessä lilluvaa makaronia...

Vantaalla nuoret käyvät vilkasta keskustelua kouluruuan laadusta ja riittävyydestä. Vaskivuoren lukiolainen pisti pystyyn kuntalaisaloitteen, jossa vaaditaan muutosta tilanteeseen. Vantaan kaupungilta luvataan, että laadusta huolehditaan.

Vaskivuoren lukiossa oli tiistaina tarjolla broilerikeittoa. Vaskivuoren koulun abiturientti Topias Rinteen mukaan se on yksi niistä harvoista kouluruoista, joita pystyy syömään.

Broilerikeiton laatu aiheutti kuitenkin pettymyksen.

– Kyseenalaistan, että onko punertava broileri turvallista ruokaa, Topias miettii.

Broilerikeiton laadussa oli tiistaina toivomisen varaa.­

17-vuotiaan Rinteen mukaan kouluruoan laatu on ollut heikkoa jo vuosia, mutta laatu on mennyt huonompaan jamaan tänä vuonna.

– Ruoassa on ollut jänteitä ja luunpaloja. Välillä liha on myös pinkkiä. On ollut myös multaista salaattia, ituisia ja mustuneita perunoita sekä makaronia, joka on jätetty sinne laariin keitinvesineen kaikkineen.

Tätä makaronia Topias ei pystynyt syömään. ”Siinä on ylikeitettyä pastaa keitinvesineen päivineen”, Topias kertoo.­

– Toi makaroni oli sellainen, että en itse henkilökohtaisesti syönyt sitä, Topias kertoo.

Vaskivuoren lukiolaiset ovat käyneet keskustelupalstallaan vilkasta keskustelua kouluruoan tasosta. Yksi lukiolaisista päätti ryhtyä käytännön toimeen ja pisti pystyyn kuntalaisaloitteen, jossa vaaditaan kouluruuan laadun parantamista Vantaan oppilaitoksissa. Aloitteen on artikkelin kirjoitushetkellä allekirjoittanut 1374 ihmistä.

Puutteista huolimatta on kouluruokia, mitkä maistuvat Topias Rinteelle. ”Koulun kalapuikot on välillä onnistuneita ja jos hernekeiton tekee hyvin, niin se on hyvää”.­

Topias on jakanut kuntalaisaloitteen omalla Facebook-sivuillaan. Facebook-julkaisua on jaettu yli 200 kertaa.

– Alkoi tuntua siltä, että asiaa pitäisi tuoda enemmän julki, kun siitä on puhuttu kauan, mutta siitä ei ole kukaan tehnyt enempää mitään asiaa.

Topias haluaa samalla lähettää terveisiä myös päättäjille.

– Vantaan päättäjille ja Vantti Oy:lle pitäisi ehkä lähettää terveisiä siitä, että niistä kuitenkin suhteellisen laadukkaista ruoka-aineista voisi tehdä parempaakin ruokaa ja siihen ruoanlaittoon voisi panostaa.

Topiaksen mukaan ruoasta on joskus löytynyt luunpaloja ja jänteitä.­

Vantaan perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo on tietoinen ongelmista.

– Olemme kiitollisia kaikista palautteista ja luonnollisesti olemme pahoillamme siitä, jos tulee virheitä. Näin ei pitäisi käydä.

Kalo on vienyt asiaa eteenpäin Vantaan kaupungin ateriapalveluntuottajalle Vantti Oy:lle.

– Eilen puhuin ateriapalvelutuottajan (Vantti Oy:n) ateriapalvelujohtajan kanssa tästä asiasta. Hänen mukaansa yhdessä yksikössä oli tapahtunut virhe. Siellä on ollut uusi työntekijä, joka ei ole osannut lämmittää pastaa oikein ja pasta on mennyt linjastolle, kunnes se on huomattu ja vaihdettu, Kalo sanoo.

– Palveluntuottaja on ohjeistanut kaikki yksiköt, että seuraavalla kerralla pitää erityisen tarkkaan huolehtia, ettei tällaista virhettä pääse tapahtumaan.

Koulussa on ollut tarjolla myös mustuneita perunoita.­

Kalon mukaan laatupoikkeamia ei saisi tulla.

– Koskaanhan ei ole hyväksyttävää, että tulee laatupoikkeamaa. Sitä ei saisi tulla lainkaan. Jos niitä on, toivomme, että niistä reklamoidaan.

– Joskus käy niin, että tulee laatupoikkeamia, me reklamoimme varsinkin, jos ruoka loppuu. Siitä tulee palveluntuottajalle sanktio, eli emme maksa palveluntuottajalle, jos emme saa sopimuksen mukaista palvelua, mitä olemme tilanneet.

Kalon mukaan kouluruokailu on kuitenkin pääsääntöisesti asianmukaisesti hoidettu.

– Meidän mielestä meillä on asianmukainen ruoka, jota syödään paljon ja moni on siihen tyytyväinen. Toki moni haluaisi entisestään korkeatasoisempaa ja monipuolisempaa ruokaa, mutta meillä on rajalliset taloudelliset resurssit sitä laittaa, Kalo sanoo.

Koko maan keskihinta kouluruokailulle on 2,80 euroa päivässä oppilasta kohden. Opetushallituksen tilaston mukaan Vantaalla kouluruoka maksaa 1,74 euroa päivässä oppilasta kohden.

– Vantaalla on tiukka taloustilanne, niin ei ole näköpiirissä, että lisäisimme kustannuksia, Kalo kertoo.

Keitossa oli Topiaksen mukaan luunpaloja ja jänteitä.­

Topias syö kouluruoan keskimäärin 1–3 kertaa viikossa. Muina päivinä hän hakee lounaansa lähikaupasta.

– Saatan ottaa kouluruokalasta näkkäriä ja hakea kaupasta esimerkiksi hedelmiä tai pähkinöitä.

Hän kuitenkin muistuttaa, ettei kaikilla ole varaa ostaa lounastaan kaupasta.

– Moni tulee vähävaraisesta perheestä, niin ei välttämättä ole rahaa ostaa itselleen sitä ruokaa. Ja kun kouluruoka on mitä on, niin ihmiset saattaa nähdä nälkää sen takia koulupäivien aikana.

Ongelmista huolimatta Topias haluaa muistuttaa olevansa kiitollinen ilmaisesta kouluruoasta.

– Mun mielestä on tosi hieno asia, että meidän verorahoja käytetään kouluruokaan ja meillä on mahdollisuus ilmaiseen ruokaan. Silloin jos kouluruoka on valmistettu ihan hyvin eikä sitä tehdä huonoimmalla mahdollisella tavalla, niin olen erittäin tyytyväinen, että saa ilmaista ruokaa koulussa.

– Mutta jos on keitinvedessä lilluvaa makaronia, niin siinä menee verorahoja hukkaan, kun se ei ole sellaista, että se houkuttelisi ihmisiä syömään.