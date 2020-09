Tapio Sadeojan kolumni: Viranomaisten ristiriitaiset koronaviestit ihmetyttävät

Jos koronaviestinnässä aletaan nyt keulia, se voi osoittautua hyvin kohtalokkaaksi, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Viestintä voi joskus onnistua, jopa kriisiaikana, kun kaikki napsahtaa kohdalleen: yksinkertainen selkeä, positiivinen viesti, jota toistetaan samanlaisena kaikissa mahdollisissa kanavissa. Kun tähän liitetään vielä vastaanottavainen ja kuuliainen yleisö, menestys on taattu. Niinpä koronavilkun lataukset hipovat nyt maailmanennätyslukemia.

Valitettavasti viranomaisviestintä korona-aikana ei ole ollut yhtä menestystarinaa. Se on toki sikäli ymmärrettävää, että sosiaali- ja terveysministeriössä politikointi tuppaa menemään avoimen viestinnän edelle.

Nyt kun kukaan ei tiedä, mikä pandemian tilanne Suomessa on muutaman kuukauden kuukauden kuluttua, viestinnässä olisi oltava tarkka. Keulimaan lähteminen voi osoittautua hyvin kohtalokkaaksi.

Viime aikoina on riittänyt ihmeteltävää, kun eri tuuteista paukkuu ristiriitaista viestiä. Toisaalta viranomaiset varoittelivat, että joukkoaltistumiset ovat hurjassa kasvussa ja esimerkiksi juhlien järjestämistä tulisi välttää, mutta samaan aikaan viestitetään, ettei Suomessa ole epidemiaa vaan tilanne on kohtuullisen hyvä. Näin voi olla, mutta kovin toisiaan tukevia nämä viestit eivät olleet. Etenkin kun epidemia voi olla sylissä viikon tai kahden päästä, kuten keväällä tällaisten lausuntojen jälkeen taisi käydä.

Oman lusikkansa soppaan työnsi vielä HUSin ylilääkäri Eero Hirvensalo vaatimalla Suomen koko koronastrategian panemista uusiksi, koska virus on heikentynyt, eikä se ole enää niin vaarallinen kuin keväällä. Hirvensalon mukaan virus muistuttaa nyt muita hengitystieinfektioita. Tätä me kaikki varmasti toivomme ja tätä on spekuloitu maailmalla jo jonkin aikaa, mutta Helsingin yliopiston professori, keuhkolääkäri Marjukka Myllärniemi kutsui tällaista ajattelua ”aloittelijan virheeksi”.

Hirvensalon ulostulon painoarvoa lisää hänen asemansa Helsinki-Vantaan terveysturvallisuustoimintojen tukiryhmän puheenjohtajana.

Jos yksi sanoo, ettei epidemiaa ole ja toinen, ettei virus ole enää vaarallinen, lienee aika ymmärrettävää, jos kansalaiset tulkitsevat sen tarkoittavan, ettei huolta huomisesta. Erityisen ikävää tämä on, jos olemme Espanjan tiellä ja taudin kiihtymisvaiheessa kuten professori Myllärniemi sanoo.

Kuten Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla retoriikkaa tutkinut hallintotieteen tohtori Elina Laamanen ja Eroon koronasta -ryhmän perustajajäsen, erikoislääkäri Heikki Lampikoski kirjoittavat, päättäjien epäselvä retoriikka on vaikeuttanut pandemian torjuntaa Suomessa. Laamanen ja Lampikoski korostavat, että koronakriisistä selviytyminen edellyttää vastuullista, täsmällistä viestintää.

Nyt viimeistään olisi sen aika.

Sekavan viestinnän katastrofaalisin esimerkki on tietysti maskikeskustelu, jossa sosiaali- ja terveysministeriö on keväästä alkaen tehnyt kaikki mahdolliset ja mahdottomat virheet. Lopulta ministeriö päätyi maskisuositukseen, joka kommunikoitiin siinä muodossa, ettei siitä voinut olla ihan varma, suositeltiinko maskien käyttöä vai käyttämättä jättämistä. Seuraukset tästä viestinnästä ovat karut: maskien käyttö on vähäistä ja käyttäjät saattavat joutua jopa pilkan kohteeksi.

Jos vastoin joidenkin viranomaisten toiveajattelua olemmekin pandemian kiihdytysvaiheessa, ministeriöllä olisi nyt erinomainen ja todennäköisesti viimeinen mahdollisuus ottaa oppia koronavilkun viestinnästä. Yksiselitteisellä, konstailemattomalla kampanjalla maskien käytön merkityksestä voitaisiin ehkä vielä jotain pelastaa.

Siis jos haluttaisiin, mutta ei taideta haluta.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen päätoimittaja.