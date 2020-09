OAJ:n Luukkainen paheksuu opettajien lomauttamista koronakriisissä

OAJ:n jäseniä on tänä vuonna lomautettu 63 kunnassa.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen paheksuu 19 kuntaa, jotka lomauttavat tänä syksynä opettajia. Hän sanoo tiedotteessa, että kevään poikkeusolot peruskoulun etäjaksoineen aiheuttivat kiistatta oppimisvajetta.

– Oppilaat ja opiskelijat tarvitsevat tänä lukuvuonna tavallista enemmän pätevän opettajan antamaa tukea ja ohjausta. Miten tämä tapahtuu, jos opettajat joutuvat lomautetuiksi ja suunnitelmallinen opiskelu estyy käytännössä viikkokausiksi, Luukkainen kysyy.

Yt-neuvotteluja on OAJ:n tietojen mukaan käyty kaikkiaan noin 200 kunnassa, joista 113 on luopunut henkilöstömenoleikkauksista. OAJ:n jäseniä on tänä vuonna lomautettu 63 kunnassa. Niistä 19 lomauttaa opetushenkilöstöä tänä syksynä.