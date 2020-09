Sauli Niinistö paljastaa Ylellä: Tästä syystä Lennu-koira katosi julkisuudesta

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kertoo Ylen Avoin kysymys -podcastissa, miksi Lennu ei ole ollut julkisuudessa viime vuosina.

Presidentti Sauli Niinistön Lennu-koira on saanut runsaasti huomiota julkisuudessa. Presidentin koirasta tuli joitakin vuosia sitten myös kansainvälinen julkkis, kun Lennun kuvat alkoivat levitä Twitterissä helmikuussa 2017.

Ylen Avoin kysymys -podcastissa toimittaja Olli Seuri kysyy Niinistöltä, miten tarkkaan hän miettii, missä ja milloin Lennu esiintyy julkisuudessa.

Niinistön mukaan lemmikin julkisuutta ei ole tarkkaan harkittu, mutta viime vuosina Lennu ei ole ollut syystä parrasvaloissa.

– Se taas johtuu siitä, että kun hankimme Lennua, meillä ei ollut minkäänlaista käsitystä niistä ongelmista, jotka liittyvät tylppänokkien rodunjalostukseen. Kaikkia rotuja jalostetaan ja mitä pidemmälle jalostetaan, sitä suurempia riskejä saattaa olla. Kun tämä tuli tietoisuuteen ja Lennu muutaman kerran oli julkisuudessa, tuli ajateltavaa, että kannattaako tuoda niin paljon näytille, Niinistö pohtii.

Kansakunnan ykköskoira on rodultaan bostoninterrieri. Rotu on lyhytkuonoinen eli brykefaalinen. Lyhyt kuono voi aiheuttaa koiralle hengitysvaikeuksia, jotka korostuvat lämpimällä säällä ja fyysisen aktiviteetin aikana. Lyhytkuonoisilla koiraroduilla on usein muitakin terveysongelmia: selkänikamien epämuodostumat voivat aiheuttaa kipua ja koirien ihopoimuihin voi kehittyä tulehduksia.

– Koiranjalostuksessa kauneusarvot ovat ohittaneet hyvän voinnin vaatimukset ja se ei ole kyllä terve kehitys, Niinistö sanoo.