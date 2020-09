Etelä-Savosta löytynyt viisi koronatartuntaa – lähes sata altistunut: ”Kaikki liittyvät samaan tartuntaketjuun”

Kaikilla tartunnan saaneilla on jonkinlainen yhteys Mikkelin Jukurien U20-juniorijoukkueeseen.

Etelä-Savon Essoten alueella on paljastunut useita koronatartuntoja.­

Maanantai-illan ja tiistain vastaisen yön aikana Etelä-Savossa Essoten alueella on varmistunut viisi koronavirustartuntaa. Altistuneita on lähes sata.

– Tällä hetkellä ihmisiä on vielä tulossa testeihin. Kaikki liittyvät samaan tartuntaketjuun, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Seppälällä ei ole tarkkaa tietoa, mistä tartunta on lähtöisin. Osa tartunnan saaneista on ollut Mikkelin lukiossa. Kaikilla on jonkinlainen yhteys Mikkelin Jukurien juniorijääkiekkojoukkueeseen.

– Kaikki ovat toistensa lähikontakteja. Kaikki liittyvät joukkueen kautta toisiinsa. Kaikki tartunnan saaneet eivät kuulu joukkueeseen, mutta he liittyvät siellä samoihin porukoihin, Seppälä sanoo.

Jukurit tiedotti maanantai-iltana, että kolmella joukkueen pelaajalla on todettu koronavirustartunta. Koko joukkue, sen valmentajat ja muut toimihenkilöt on asetettu altistumisen vuoksi 14 vuorokauden karanteeniin.

– Selvitämme tällä hetkellä vielä tarkempaa altistuneiden määrää. Isoimmat altistukset liittyvät lukioon ja joukkueeseen, Seppälä sanoo.

Etelä-Savossa Essoten alueella ei todettu kahden edeltävän viikon aikana yhtään koronatartuntaa.