Pakkoavioliitto voi paljastua turvakodissa, jonne eristetty ja monin tavoin alistettu nainen hakeutuu raa’an väkivallan takia.

Rikosuhripäivystyksen tietoon tulleiden pakkoavioliittojen määrä on kovassa kasvussa. Viime vuonna tietoon tuli 20 tapausta. Tänä vuonna tiedossa on jo 50 tapausta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Mtv:n uutiset.

– Välttämättä kyse ei ole siitä, että tapaukset olisivat räjähdysmäisessä kasvussa vaan tapaukset on onnistuttu tunnistamaan paremmin ja uhrit pääsevät paremmin avun piiriin, erityisasiantuntija Saara Pihlaja Rikosuhripäivystyksestä kertoo.

Pakkoavioliitto voi paljastua turvakodissa.

– Naapuri on saattanut soittaa poliisit. Tapaamme turvakodissa naisia, jotka ovat kokeneet hyvinkin raakaa fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa pakkoavioliitoissaan. Suomessa on naisia, jotka joutuvat elämään hyvin eristettyinä. He eivät saa lähteä kotoa mihinkään. Jos he pääsevät ulos, joku kontrolloi mukana, missä nainen saa liikkua. Taloudelliset etuudet, opintotuet ja lapsilisät eivät tule naiselle. Puoliso hallinnoi pankkitiliä. Naisen yhteydet ulkomaailmaan ovat niin vähäiset, ettei hän tiedä, että hänen kohtelunsa on väärin, Pihlaja kertoo karusta todellisuudesta neljän seinän sisällä.

Maahanmuuttoviraston ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään otettiin viime vuonna 52 ihmistä, jotka oli pakotettu avioliittoon. Tänä vuonna uusia tapauksia on 22.

– Tyypillisesti kysymys on maahanmuuttajien välisestä avioliitosta, joka on solmittu ennen Suomeen saapumista. Vaimo on tavalla tai toisella päässyt liitosta irtautumaan esimerkiksi jos kyse on turvapaikanhakijoista. Pakkoavioliitto saattaa paljastua turvapaikkaprosessissa ja vastaanottokeskuksissa, vt. apulaisjohtaja Katri Lyijynen Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä kertoo.

Pakkoavioliittoihin liittyy usein lähisuhdeväkivaltaa sen kaikissa muodoissa, fyysistä, henkistä, seksuaalista ja taloudellista.

– Pahimmillaan väkivalta on hyvin graavia. Se voi olla jatkuvaa pahoinpitelyä, väkivaltaa. Avioliiton sisällä voi olla vastentahtoisia ja väkivaltaisia yhdyntöjä. Se voi olla helvetin kaltainen olosuhde. Oma lisänsä tuo se, että jos kulttuurissa ei ole tavallista, että erotaan. Se voi tuntua uhrista henkiseltä taakalta. Hän saattaa tuntea itsensä huonoksi ihmiseksi, jos on oman kulttuurinsa ja yhteisön sisällä eronnut nainen, Lyijynen kuvaa.

Nuorimmat pakkoavioliittoon ulkomailla naitetut ovat olleet Lyijysen mukaan 14-vuotiaita. Auttamisjärjestelmään uhri ohjautuu kuitenkin tyypillisesti ollessaan jo täysikäinen.

– Usein kyse on teini-ikäisistä ja ikäero osapuolten välillä voi olla iso. Kyse voi olla ihan lapsiavioliitoista. Lapsiakin on voitu saada jo alaikäisenä, Lyijynen kertoo.

Suomesta lähetetään Lyijysen ja Pihlajan mukaan myös tyttöjä ja naisia ulkomaille naitettavaksi sukulaisen vaikkapa serkun kanssa. Nämä naiset ovat voineet asua Suomessa pitkäänkin. He ovat saattaneet syntyä Suomessa tai tulla tänne alaikäisenä. Heidät lähetetään vanhempien kotimaan avioitumaan.

– Meillä on myös tapauksia, joissa mies oleskelee Suomessa oleskeluluvalla ja hän hankkii vaimon ulkomailta perhesideoleskeluluvan kautta. Uhreja on esimerkiksi Irakista, Afganistanista, Iranista ja Somaliasta, Lyijynen kertoo.

Irtaantuminen pakkoavioliitosta voi erityisasiantuntija Saara Pihlajan mukaan merkitä kunniaväkivallan uhkaa.

– Vaara on todellinen ja vielä suurempi, jos uhri joutuisi palaamaan kotimaahansa. Pakkoavioliiton katkaisun myötä uhri voi joutua katkaisemaan siteet omaan perheeseensä ja yhteisöön. Hän kokee jäävänsä yksin ja tarvitsee kaiken avun, Pihlaja sanoo.

Avioliittoon pakottaminen on rikoslain mukaan rangaistavaa ihmiskauppana, törkeänä ihmiskauppana tai pakottamisena. Rangaistavaa on paitsi varsinainen pakottaminen, myös henkilön luovuttaminen, kuljettaminen, vastaanottaminen ja majoittaminen hänen saattamisekseen pakkoavioliittoon.

Lyijynen ja Pihlaja toivovat, että lakia muutettaisiin niin, että pakkoavioliitosta voisi juridisesti vapautua siten, että liitto mitätöitäisiin. Uhri saisi sen jälkeen takaisin oman alkuperäisen siviilisäätynsä. Hän olisi naimaton. Nykyään pakkoavioliitosta vapautuu vain eroprosessin kautta.