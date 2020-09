Korona-ajan selvä ilmiö: Suomen kansalaisuutta on Ruotsissa haettu ennätysmäisen paljon

Valtaosa Suomen kansalaisuutta haluavista on Suomesta aikanaan Ruotsiin muuttaneita, jotka haluavat palauttaa itselleen myös Suomen kansalaisuuden Suomeen pääsyn helpottamiseksi.

Ruotsin kansalaiselta vaaditaan Suomeen pääsyyn tällä hetkellä hyvä syy. Suomen kansalainen voi tulla Suomeen esteittä. Kuva on rajatarkastuksesta Torniosta viime maaliskuulta.­

Ruotsissa on haettu Suomen kansalaisuutta tänä vuonna huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Suomen Tukholman-suurlähetystön ministeri Jouni Laaksonen sanoi, että kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana on hyväksytty 345 kansalaisuusilmoitusta ja sen lisäksi vielä noin 200 hakemusta on otettu vastaan odottamaan käsittelyä.

Viime vuonna suurlähetystöön tuli yhteensä 154 kansalaisuusilmoitusta, eli määrä on noussut vain kahdeksassa kuukaudessa jo kolminkertaiseksi koko viime vuoteen nähden.

Laaksonen sanoo, että hakemusmäärän hurjassa nousussa kyse ei ole tavallisista ruotsalaisista, jotka haluavat yhtäkkiä tulla Suomen kansalaisiksi.

Selvä valtaosa kansalaisuusilmoitushakemuksen jättäneistä on Suomesta aikanaan Ruotsiin muuttaneita. Ruotsiin muuttaneet joutuivat pitkään luopumaan Suomen kansalaisuudesta, sillä Suomen lainsäädäntö ei aikaisemmin tuntenut kaksoiskansalaisuuden mahdollisuutta.

Nyt kun kaksoiskansalaisuus on tunnustettu vuodesta 2003 lähtien, monet haluavat palauttaa itselleen myös Suomen kansalaisuuden.

– Hakemuksessa ei kysytä mitään syytä tai perustelua, mutta kyllähän tästä ajankohdasta voi päätellä, että halutaan varmistaa mahdollisimman helppo pääsy Suomeen. Ruotsin kansalaisella pitää näin korona-aikana olla Suomeen tuloon hyvä syy, Suomen kansalainen voi tulla maahan täysin vapaasti, Laaksonen vertaa.

Suomen passeja ei ole Tukholman-suurlähetystössä myönnetty tavanomaista enempää.­

Tukholman-suurlähetystön myöntämien Suomen passien määrä on Laaksosen mukaan sen sijaan pysynyt vakiona, vuositasolla noin 4 000 kappaleessa.

– Passien määrä ei ole kasvanut, se on jäänyt itse asiassa vähän viime vuotta pienemmäksi, Laaksonen kuvaili.

Se selittynee sillä, että Suomen ja Ruotsin väliä matkatessa passia ei tarvita.

Hakemusten määrän nousu näkyy myös käsittelyajoissa. Nopeimmillaan kaksoiskansalaisuuden on saanut 1–2 viikossa, tällä hetkellä saa varautua jopa 2–3 kuukauden odotukseen.

– Se menee niin, että henkilö käy suurlähetystössä tai kunniakonsulaatissa todistamassa henkilöllisyytensä ja tunnistautumassa, ja sen jälkeen dokumentit lähtevät maahanmuuttovirasto Migrin putkeen, Laaksonen sanoo.

Korona-aika näkyy Suomen Tukholman-lähetystössä selvästi muutenkin kuin lisääntyneinä hakemuksina.

– Puheluita ja kyselyitä eri asioista tulee valtavasti enemmän kuin tavallisesti. Tämä on ollut hektistä aikaa suurlähetystössä, Laaksonen kuvaa.